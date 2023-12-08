Кто они: дети знаменитостей и никому неизвестные молодые актеры сериала «Слово пацана»

9 ноября 2023 года на онлайн-платформах Wink и Start состоялась премьера драматического сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В Сети картина сразу же вызвала бурное обсуждение: зрители спорят о сюжете, о его харизматичных героях.

Чем же отметились в кино и на телевидении актеры, исполнившие главные роли. Большинство из них — совсем неизвестные широкой аудитории, но есть и именитые артисты, а также те, кто продолжил семейную династию.

Иван Янковский — Вова Адидас