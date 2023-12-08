Кто они: дети знаменитостей и никому неизвестные молодые актеры сериала «Слово пацана»

9 ноября 2023 года на онлайн-платформах Wink и Start состоялась премьера драматического сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В Сети картина сразу же вызвала бурное обсуждение: зрители спорят о сюжете, о его харизматичных героях.
Чем же отметились в кино и на телевидении актеры, исполнившие главные роли. Большинство из них — совсем неизвестные широкой аудитории, но есть и именитые артисты, а также те, кто продолжил семейную династию.
Иван Янковский — Вова Адидас
Актер Иван Янковский. Фото: ТГ-канал Ивана Янковского
Иван — внук народного артиста СССР Олега Янковского, сын актера и режиссера Филипп Янковского и актрисы Оксаны Фандеры. Иван, как и его сестра, продолжили семейную династию. Он уже в 10 лет дебютировал в кино.
К своим 33 годам у Иван за плечами внушительный список ролей. Янковский даже стал четырехкратным лауреатом премии «Золотой орел»: дважды за «лучшую мужскую роль в кино» и за «лучшую мужскую роль второго плана».
В фильмографию актера входят роли в сериале «Плейлист волонтера», «Фишер», «Топи», в фильме-катастрофе «Огонь» и другие.
Иван Янковский в сериале «Слово пацана». Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
В сериале «Слово пацана» актер перевоплотился в Вову Адидаса — старшего брата Марата, который вернулся из Афганистана. Парень стал авторитетом в группировке еще до службы, пользовался большим уважением на районе. Вернувшись, смещает Кощея и становится главарем.
Рузиль Минекаев — Марат
24-летний Рузиль родился в Татарстане. Окончил Казанское театральное училище и учится в ГИТИСе. У актера небольшой опыт работы в кино. Его можно увидеть в картинах «Уличное правосудие», «Напарники», «Смычок».
Рузиль Минекаев в сериале «Слово пацана». Фото: страница ВК Рузиля Минекаева
Несмотря на то что актер женат и уже является отцом, он сыграл в «Слове пацана» роль брата Вовы Адидаса, 14-летнего Марата. Кстати, в образе подростка Рузиль появляется не впервые, в «Смычке» он тоже сыграл юношу. Актер легко перевоплощается в парней, которые гораздо моложе его нынешнего возраста. Так же в роли молодого парня его можно будет увидеть в картине «Подслушано в Рыбинске».
Роль Адидаса-младшего принесла Рузилю настоящую народную любовь.
Леон Кемстач — Андрей
Леон родился в 2008 году в Петербурге. Отчим Леона — звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов. Для парня эта роль стала второй в его актерской деятельности. На съемочную площадку Кемстач попал в 2021 году, он появился в семейной мелодраме «Нормальный только я». Здесь юный актер исполнил безымянную роль «мальчика у забора».
В сериале «Слово пацана» Леон предстал перед зрителем в образе своего ровесника — «хорошего мальчика» Андрея, живущего в бедности с одинокой матерью и младшей сестрой. Он решает примкнуть к банде своего приятеля Марата после нападок и угроз одноклассников.
Актера Леон Кемстач. Фото: страница ВК Леона Кемстач
Кемтсач стал одним из открытий сериала. В Сети его сравнивают с Брэдом Питтом в молодости. У парня уже немало поклонников: в разных соцсетях суммарно более миллиона подписчиков.
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Елизавета Базыкина — Наташа
23-летняя Лиза Базыкина из Сызрани тоже снимается в кино второй раз в жизни. В 2022 году она положила начало фильмографии, снявшись в картине «Надвое». Для Елизаветы Базыкиной эта работа стала дебютом в кино — ярким и очень неожиданным.
Елизавета Базыкина в сериале «Слово пацана». Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
В сериале «Слово пацана» она исполнила сыграла медсестру Наташи, которая спасла жизнь Вовы Адидаса, после чего он в нее влюбился.
Анна Пересильд — Айгуль
Еще одна артистка, которая продолжила семейную династию, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Родители были против ее карьеры в кино и какое-то время отклоняли все предложения.
Но уже в 2018 году Анна появилась в фильме «Черновик». В 2020 году она снялась в ленте «Первый снег», в 2022 году сыграла девочку-альбиноса Муку в фильме «Тибра», причем получила за эту работу главную женскую награду на кинофестивале SOL в Торревьехе.
Анна Пересильд в сериале «Слово пацана». Фото: ТГ-канал Анны Пересильд
Аня родилась в 2009 году и стала одной из самых юных участниц проекта. В сериале она исполнила очень сложную роль в психологическом плане — школьницы-музыканта Айгуль, которую изнасиловали уличные бандиты.
Родители девушки не сразу согласились на ее участие в съемках. Но она смогла их переубедить. Кстати, поцелуй в кино стал первым для юной актрисы, поэтому этот момент стал самым волнительным.
Анастасия Красовская — Ирина
Анастасия Красовская — молодая актриса и модель из Минска, родилась в 2009 году. Роль в фильме «Герда», где Настя сыграла провинциальную студентку, по ночам подрабатывающую в стриптиз-клубе, сделала ее знаменитой. Также в ее фильмографию входят роли в драматических сериалах «Черная весна» и «Стая», небольшая роль в популярной комедии «Трудный возраст».
Анастасия Красовская в сериале «Слово пацана». Фото: страница ВК Анастасии Красовской
В «Слове пацана» Настя Красовская сыграла молодого инспектора по делам несовершеннолетних Ирину, которая пытается помочь главному герою Андрею и другим юным преступникам завязать с криминалом. Постепенно ее сопереживание перерастает в симпатию к молодому человеку.
Слава Копейкин — Валера Турбо
Слава Копейкин в «Слове пацана». Фото: ТГ-канал Славы Копейкина
Славе Копейкину 25 лет. Он родился в 1998 году и с детства жил в деревне. Окончив школу, он поступил в ГИТИС, где учился у Олега Меньшикова. В 2022 году он получил диплом, но его дебют в кино состоялся еще в студенчестве. В 2019 году Слава появился в одном из эпизодов сериала «Трудные подростки», позже его увидели в проектах «Васнецова» и «Стрим».
В сериале «Слово пацана» Турбо дерется чаще других и постоянно спорит с Зимой.
Лев Зулькарнаев — Зима
Лев Зулькарнаев в сериале «Слово пацана». Фото: ТГ-канал Льва Зулькарнаева
Лев родился в Тюмени. В семье Зулькарнаева артистов не было. Отец — предприниматель, мама работала на радио и телевидении. Переехав в Москву, в 2018 году будущий актер поступил в ГИТИС на режиссерский факультет. К своим 23 годам он успел появиться в детективном триллере «Коса» и стать одним из 100 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по мнению Forbes.