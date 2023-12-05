Внучка из «Сватов» больше не работает в России: как София Стеценко стала знаменита и чем занимается сейчас

Детство Софии Стеценко
София Стеценко начала свой жизненный путь 1 апреля 2003 года в Киеве. С детства девочка всерьез задумывалась о карьере актрисы, хотя в семье не было творческих людей. Только одна из бабушек Софии пела в любительском хоре. Старший брат Сергей, вдохновленный успехом своей сестры, тоже решил начать актерскую карьеру, хотя до этого собирался стать дипломатом.
С пяти лет будущая артистка занималась в киевской детской студии при театре Fantasy New под руководством Татьяны Погребняк, где выступала в роли юной пиратки в постановке «Питер Пен», образе Метели в спектакле «Синяя птица», а в «Маленьком принце» София сыграла инопланетного принца, прибывшего на Землю.
Также Стеценко перевоплощалась в Пеппи Длинныйчулок в детском конкурсе эстрадного творчества «Леди и джентльмены». Девочка победила, даже получила Гран-при. Тогда-то ее заметил агент из сериала «Сваты».
София Стеценко в сериале «Сваты». Фото: соцсети Софии Стеценко
Фильмография
София смогла феноменально развить свою память и воспитать самодисциплину. Когда девочка впервые снялась в знаменитом многосерийном фильме и заменила актрису Ульяну Иващенко, ее упорство и трудолюбие очень пригодились. Коллеги маленькой артистки восхищались ее стойкостью и тем, как она быстро заучивала реплики.
Несмотря на то, что рабочий день начинался в 7 утра, а заканчивался в 23 часа, Стеценко ни разу не пожаловалась на усталость и вообще отличной сработалась с актерским составом знаменитостей, в число которых вошли Людмила Артемьева, Анатолий Васильев и Татьяна Кравченко. Ближе всего София общалась с Федором Добронравовым, своим экранным дедушкой, и Николаем Добрыниным.
София Стеценко с Федором Добронравовым. Фото: соцсети Софии Стеценко
Актриса появилась в 3-м и 4-м сезонах «Сватов», а затем играла внучку Женю Ковалеву в полнометражной комедии «Новогодние сваты» и телевизионной кулинарной передаче «Сваты у плиты» на украинском телеканале, где маленькая звезда принимала участие наряду со взрослыми. После этого Стеценко приглашали на передачу «Большая разница».
Также была снята документальная лента об актерах сериала под названием «Сваты: жизнь без грима». В «Сватах» Соня впервые проявила свои вокальные возможности певица, исполнив песню «Цветочек».
В таком молодом возрасте в фильмографии артистки достаточно внушительный список. В 2009 году София снялась вместе с Олесей Железняк и Аленой Яковлевой в романтической комедии «Чудо», которая нашла теплый отклик у зрителей.
Внучка из «Сватов» София Стеценко. Фото: соцсети Софии Стеценко
Позже в мелодраме «Арифметика подлости» Стеценко исполнила роль одной из героинь в детстве. В 2011 году Соня сыграла в спортивном фильме «Чемпионы из подворотни», где также участвовал Дмитрий Певцов.
Потом актриса появилась в картине «Под прицелом любви» в 2012 году, где сыграла роль Насти Соловьевой. Также в числе ее работ комедия «Ласточкино гнездо», где девочка выступила в одной из главных ролей. Она перевоплотилась в Машу, потерявшую свою маму, и теперь ищет своего отца.
В 2012 году Стеценко сыграла роль дочери главной героини в фильме «Полет бабочки», а в семейной саге «Я рядом», стала главной героиней в юности. Немного позже, в 2015 году, София снялась в комедии «Ищу жену с ребенком» и мелодраме «Ради любви я все смогу». Позже она приняла участие в рекламных роликах, которые не принесли ей большой славы.
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София Стеценко в юности. Фото: соцсети Софии Стеценко
Личная жизнь
Об отношениях актрисы широкой публике ничего не известно, по крайней мере об этом она не рассказывает об этом в социальных сетях. Стеценко публикует свои повседневные фото, изредка появляются фото с друзьями.
София Стеценко в настоящее время
София пока не снималась в новых фильмах и сериалах. Какое-то время девушка служила в учебном театре ГИТИС.
София Стеценко в настоящее время. Фото: соцсети Софии Стеценко
В настоящее время украинская актриса проживает за границей. В прошлом году Стеценко окончила пражскую киношколу. И теперь работает по профессии за рубежом.
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