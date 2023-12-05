Внучка из «Сватов» больше не работает в России: как София Стеценко стала знаменита и чем занимается сейчас

Детство Софии Стеценко

София Стеценко начала свой жизненный путь 1 апреля 2003 года в Киеве. С детства девочка всерьез задумывалась о карьере актрисы, хотя в семье не было творческих людей. Только одна из бабушек Софии пела в любительском хоре. Старший брат Сергей, вдохновленный успехом своей сестры, тоже решил начать актерскую карьеру, хотя до этого собирался стать дипломатом.

С пяти лет будущая артистка занималась в киевской детской студии при театре Fantasy New под руководством Татьяны Погребняк, где выступала в роли юной пиратки в постановке «Питер Пен», образе Метели в спектакле «Синяя птица», а в «Маленьком принце» София сыграла инопланетного принца, прибывшего на Землю.

Также Стеценко перевоплощалась в Пеппи Длинныйчулок в детском конкурсе эстрадного творчества «Леди и джентльмены». Девочка победила, даже получила Гран-при. Тогда-то ее заметил агент из сериала «Сваты».