Как принцесса Диана предсказала свою гибель: мрачные знаки судьбы

Интересно, что последнее лето Дианы было омрачено трагическими событиями. Она проводила отпуск вместе с сыновьями — Уильямом и Гарри. Все трое наслаждались отдыхом: много плавали, катались на яхте и гидроциклах. Но вскоре каникулы были прерваны, стало известно о безвременной кончине 50-летнего кутюрье Джанни Версаче. Он был убит в собственном доме во Флориде.

Итальянский дизайнер был близким другом Дианы, именно благодаря ему она смогла прийти в себя после развода с Чарльзом, смогла найти свой особый стиль. Принцесса не могла проигнорировать похороны Версаче. Она отвезла сыновей в Лондон, а сама отправилась в Милан. На поминальной службе она сидела рядом с другими друзьями — Элтоном Джоном, Стингом и его женой.

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Сбывшиеся пророчества

Именно после похорон Версаче она поделилась со своим дворецким опасениями за собственную жизнь. Она не могла отделаться от мысли, что ее судьба предрешена. Прошло всего несколько недель — и предчувствия Дианы сбылись. Ее жизнь оборвалась в тоннеле под Сеной, и никто не смог ее спасти.