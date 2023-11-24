Все девушки Петра Чернышева: кому принадлежало сердце фигуриста до встречи с Анастасией Заворотнюк

Петр Чернышев – известный фигурист, хореограф и тренер. У него множество поклонниц и в России, и в других странах. И, конечно, огромный интерес вызывает личная жизнь красавца спортсмена.

Петр Чернышев родился 6 февраля 1971 года в Ленинграде. Его родители были инженерами. Они всячески поощряли интерес сына к спорту. Правда, когда он увлекся хоккеем, отец отговорил его от этого направления – очень уж травмоопасно. Зато против фигурного катания никто не возражал, и Петр быстро начал делать успехи.

Одиночное катание

В юности Петр Чернышев показал себя как способный фигурист-одиночник: он побеждал на городских соревнованиях, занимал призовые места на первенствах страны, участвовал в международных состязаниях.

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