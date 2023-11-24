Все девушки Петра Чернышева: кому принадлежало сердце фигуриста до встречи с Анастасией Заворотнюк

Петр Чернышев – известный фигурист, хореограф и тренер. У него множество поклонниц и в России, и в других странах. И, конечно, огромный интерес вызывает личная жизнь красавца спортсмена.
Петр Чернышев родился 6 февраля 1971 года в Ленинграде. Его родители были инженерами. Они всячески поощряли интерес сына к спорту. Правда, когда он увлекся хоккеем, отец отговорил его от этого направления – очень уж травмоопасно. Зато против фигурного катания никто не возражал, и Петр быстро начал делать успехи.
Одиночное катание
В юности Петр Чернышев показал себя как способный фигурист-одиночник: он побеждал на городских соревнованиях, занимал призовые места на первенствах страны, участвовал в международных состязаниях.
Танцы на льду – в России и США
Петр Чернышев и Наоми Ланг. Фото: соцсети Наоми Ланг
Но в 18 лет, получив травму, Петр вынужден был уйти из одиночного катания. Теперь его направлением стали танцы на льду. В паре с Ольгой Першанковой он стал чемпионом России. Позднее, катаясь в паре уже с другой партнершей – Марией Аникановой – Чернышев принял решение перебраться в США.
Там он тренировался в Лейк-Плэсиде, в международной школе Натальи Дубовой, - в свое время именно там тренировалась Татьяна Навка. В паре с американкой Наоми Ланг Чернышев пять раз становился чемпионом США. Однако на Олимпиаде 2002 года им досталось лишь 11-е место.
Тренерская работа
После травмы Наоми Ланг Петр Чернышев покинул большой спорт, переключившись на ледовые шоу. Он участвовал в проектах «Лед и пламень», «Ледниковый период». Овладев мастерством фигурного катания, Петр Чернышев принялся успешно тренировать молодых спортсменов. Он ставил программы таким знаменитым фигуристам, как Юко Кавагути, Александр Смирнов.
В 2014 году при его участии были созданы олимпийские программы для Аделины Сотниковой, в итоге Аделина завоевала золотую медаль в женском одиночном катании – впервые в истории России.
Ледовые шоу
Спортивные таланты и актерские способности Петра Чернышева позволили ему стать частью труппы Татьяны Навки и объехать всю страну с грандиозными ледовыми шоу «Аленький цветочек», «Руслан и Людмила», «Золушка», «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Кроме того, вместе с Татьяной Навкой Чернышев снялся в документальном фильме американского канала The CW Television Network – фильм повествует о самых интересных уголках России, его тепло восприняли зрители – потенциальные туристы.
Доходы Петра Чернышева
По данным СМИ, за участие в одном ледовом представлении Петр Чернышев зарабатывает порядка 500 тысяч рублей. Основной заработок приходится на период новогодних каникул, когда в день может проходить по 2-3 спектакля в день.
Наталья Анненко – свадьба в 17 лет
Наталья Анненко выступала в паре с Генрихом Сретенским. Фото: Global Look Press
Высокий, статный, привлекательный Петр Чернышев (при росте 188 см фигурист весит 85 кг) с юности привлекал внимание девушек. Его первой женой стала фигуристка Наталья Анненко, они поженились в 1988 году. Но спустя 7 лет их отношения разладились.
Наоми Ланг – роман за океаном
Петр Чернышев и Наоми Ланг. Фото: соцсети Наоми Ланг
Виной тому была новая партнерша Петра – американка Наоми Ланг. Между ней и Петром сразу вспыхнули романтические чувства. Узнав об этом, Наталья сама предложила мужу развестись. Но роман с Наоми не вылился в что-то серьезное – спустя время фигуристы расстались.
Анастасия Заворотнюк и дочь
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк с дочерью. Фото: соцсети Анастасии Заворотнюк
В 2008 году поклонники узнали о том, что их кумир Петр Чернышев женился на известной актрисе Анастасии Заворотнюк. Судьбоносная встреча произошла во время съемок шоу «Ледниковый период»: Анастасия была ведущей этого проекта, а Петр входил в число соревнующихся. Предложение руки и сердца фигурист сделал очень романтично: увез любимую на остров Сардиния, и во время купания в море протянул Насте кольцо с бриллиантом. Регистрацию брака провели тайно, в одном из московских ЗАГСов, а церемония венчания состоялась в Крыму.
В 2018 году на свет появилась их дочь Мила. Она стала первым ребенком Петра Чернышева. У Анастасии Заворотнюк к тому времени уже было двое взрослых детей.
Болезнь жены
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Global Look Press
Спустя год стало известно о том, что Анастасии диагностировали рак мозга. Ее состояние было довольно тяжелым. Сначала Петр бросил работу, чтобы неотлучно находиться рядом с женой. Но потом выяснилось, что на лечение уходит очень много денег, так что Чернышеву пришлось продолжать участвовать в ледовых шоу, - это давало возможность облегчить состояние Анастасии.
Татьяна Навка рассказывала, что фигуристы поддерживают Настю, - например, все собранные средства со спектакля «Аленький цветочек» были направлены на ее лечение. После курса лечения в одной из клиник Анастасию Заворотнюк перевезли домой – в коттеджный поселок Крекшино. Подробности о том, как сейчас чувствует себя актриса, ни Петр Чернышев, ни другие члены семьи не сообщают, ограничиваясь сообщениями, что Насте стало лучше.
Новые проекты и новые роли
В 2022 году поклонники смогли увидеть Петра Чернышева в новом образе – он исполнил роль Короля в ледовом шоу «История любви Шахерезады». Зрители были покорены не только седой бородой и длинными волосами, которые сделали облик фигуриста величественным и благородным, но и ярким восточным костюмом в золотых и бирюзовых оттенках.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В начале 2023 года Чернышев в составе труппы выступал в Дубае – в спектакле «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Кроме того, Петр по-прежнему ставит номера для всевозможных ледовых шоу – у него нет недостатка в работе, его знания и тренерские навыки ценятся фигуристами очень высоко.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro