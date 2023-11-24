«Он о ней заботится, выгуливает, кормит и даже купил для нее лоток»: Бари Алибасов-младший об опухоли отца

Недавно по российским СМИ и телеграм-каналам волной прокатилась новость об экстренной операции продюсера группы «На-На». Дело якобы в опухоли предстательной железы, которую обнаружили у Алибасова.

Состояние телезвезды

«Я папе позвонил, он сказал, что заботится о ней (имеется в виду опухоль - прим. ред. ), выгуливает, кормит и даже купил для нее лоток», - в такой шутливой манере Бари Алибасов-младший дал пояснение Teleprogramme.pro по поводу возможной опухоли предстательной железы у его отца.

Из его слов можно сделать вывод, что в семье серьезных причин для беспокойства нет. Бари Каримович продолжает жить обычной жизнью и в данный момент находится дома, в привычном окружении.