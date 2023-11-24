«Он о ней заботится, выгуливает, кормит и даже купил для нее лоток»: Бари Алибасов-младший об опухоли отца

Недавно по российским СМИ и телеграм-каналам волной прокатилась новость об экстренной операции продюсера группы «На-На». Дело якобы в опухоли предстательной железы, которую обнаружили у Алибасова.
Состояние телезвезды
«Я папе позвонил, он сказал, что заботится о ней (имеется в виду опухоль - прим. ред. ), выгуливает, кормит и даже купил для нее лоток», - в такой шутливой манере Бари Алибасов-младший дал пояснение Teleprogramme.pro по поводу возможной опухоли предстательной железы у его отца.
Из его слов можно сделать вывод, что в семье серьезных причин для беспокойства нет. Бари Каримович продолжает жить обычной жизнью и в данный момент находится дома, в привычном окружении.
Бари Алибасов со своим питомцем. Фото: Global Look Press
По словам сына продюсера, ни о какой операции речь не идет.
«Он говорил про нее с такой любовью, что я так и не понял, вымышленная ли она, либо он ее действительно себе завел и собирается растить».
То есть, если опухоль и на самом деле появилась, то, скорее всего, она доброкачественная, и семья не спешит бить тревогу.
Также Алибасов-младший пошутил, что отец кормит свою опухоль настоящим человеческим кормом, но предпочтительно в виде пюре, потому что у него до сих пор проблемы с пищеводом, и знаменитость испытывает зависть, когда кто-то пережевывает большие жареные куски чего-нибудь.
«Он к этой опухоли относится как к себе родному, кормит тем же, что ест сам».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Предприниматель Бари Алибасов-младший. Фото: Global Look Press
Здоровье продюсера под контролем врачей
При этом по юмористически настроенному родственнику можно понять, что серьезных проблем со здоровьем у заслуженного артиста не наблюдается.
«Я ни в коем случае не переживаю. Папа у меня уже взрослый. Если он решил кого-то кормить, холить и лелеять, то это его решение», - заключил предприниматель.
Бари Алибасов после неоднократных проблем со здоровьем постоянно наблюдается у врачей.
Бари Алибасов дает интервью журналистам после случая с «Кротом». Фото: Global Look Press
Напомним, в 2019 году музыкант и продюсер Бари Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб «Крот». Продюсер рассказывал, что провел неделю в коме и пережил трудную реабилитацию, потерял память и долго восстанавливался.
После этого он также перенес коронавирусную инфекцию.
В 2021 Алибасов сломал обе ноги при падении с балкона второго этажа. Тогда же и обострились проблемы со спиной. Ему сделали операцию по укреплению позвоночника, которую, впрочем, по словам сына Бари Каримовича в интервью, продюсер перенес достаточно легко. Теперь появилась информация, что во время очередного обследования знаменитости, врачи выявили у него образование сантиметровой кисты в репродуктивной системе.
Во всяком случае, если операция по удалению опухоли и планируется, ни сам Бари Алибасов, ни члены его семьи не хотят придавать это огласке.