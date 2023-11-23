«Я посмотрела на себя в шубе - мне стало стыдно и противно»: Виктория Боня и другие звезды о том, что носят и чем питаются

Натуральные шубы уже не в моде, им на смену пришел искусственный мех, но без кожаных вещей все еще бывает сложно обойтись. Мясо и другие продукты животного происхождения необходимы для построения нашего организма. Но любовь к братьям нашим меньшим заставляет некоторых людей отказываться от шашлыка.

А как одеваются звезды российского шоу-бизнеса и чем они питаются узнала Teleprogramma.pro.

Виктория Боня не может носить шубы

Для телезвезды Виктории Бони очень остро стоит вопрос использования натурального меха в одежде.

«У нас зимы бывают очень суровые. Я ездила в Санкт-Петербург позавчера. Там очень холодно. Я когда выходила, думала, может быть, мне надеть шубу? У меня их немало, раньше было больше. Я просто их продала и деньги отдала на благотворительность».

Вика считает, что сейчас люди стали более осознанными и начали бережнее относиться к природе. Она признается, что когда надела свою шубу, ей стало стыдно.

«Я посмотрела на себя в шубе, мне стало стыдно и противно от своего внешнего вида. Я нашла синтетическое пальто, оно у меня тоже длинное и теплое и надела его».

Для телеведущей существует несколько типов животных, один из которых считается скотом. Эти существа предназначены для того, чтобы давать нам питание. В жизни Виктории были моменты, когда она совсем не ела мясо. Сейчас звезда предпочитает мясо животных, выращенных в натуральных условиях.

«Да, мы едим мясо и носим кожаную обувь и аксессуары. Я росла в деревне, и у нас был скот - те животные, которые давали мясо и молоко. Сейчас существуют мясные фермы, где животные стоят все свое время. Когда я вижу такие фотографии, мое сердце обливается кровью. Я понимаю, что цыпленок рос у нас во дворе, а потом стал добычей. Но он все-таки прожил жизнь, а те животные, которые даже не видят света - вот это абьюз. Поэтому все-таки мы должны понимать, что существует гуманное обращение к животным и есть мясо кур, которые выросли в естественных условиях. А цыплята, существующие в клетках - это страшно», - утверждает Боня.

От кожаных вещей и аксессуаров ей пока сложно отказаться. Ведь не всякий кожзаменитель выдержит наши суровые морозы. Но, имея несколько шуб в своем гардеробе, Виктория не может их носить. По мнению Бони, можно отлично носить пуховик, кроме того, на сегодняшний день существует достаточно большой выбор искусственных шуб.