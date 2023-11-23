«Я посмотрела на себя в шубе - мне стало стыдно и противно»: Виктория Боня и другие звезды о том, что носят и чем питаются

Натуральные шубы уже не в моде, им на смену пришел искусственный мех, но без кожаных вещей все еще бывает сложно обойтись. Мясо и другие продукты животного происхождения необходимы для построения нашего организма. Но любовь к братьям нашим меньшим заставляет некоторых людей отказываться от шашлыка.
А как одеваются звезды российского шоу-бизнеса и чем они питаются узнала Teleprogramma.pro.
Виктория Боня не может носить шубы
Для телезвезды Виктории Бони очень остро стоит вопрос использования натурального меха в одежде.
«У нас зимы бывают очень суровые. Я ездила в Санкт-Петербург позавчера. Там очень холодно. Я когда выходила, думала, может быть, мне надеть шубу? У меня их немало, раньше было больше. Я просто их продала и деньги отдала на благотворительность».
Вика считает, что сейчас люди стали более осознанными и начали бережнее относиться к природе. Она признается, что когда надела свою шубу, ей стало стыдно.
«Я посмотрела на себя в шубе, мне стало стыдно и противно от своего внешнего вида. Я нашла синтетическое пальто, оно у меня тоже длинное и теплое и надела его».
Для телеведущей существует несколько типов животных, один из которых считается скотом. Эти существа предназначены для того, чтобы давать нам питание. В жизни Виктории были моменты, когда она совсем не ела мясо. Сейчас звезда предпочитает мясо животных, выращенных в натуральных условиях.
«Да, мы едим мясо и носим кожаную обувь и аксессуары. Я росла в деревне, и у нас был скот - те животные, которые давали мясо и молоко. Сейчас существуют мясные фермы, где животные стоят все свое время. Когда я вижу такие фотографии, мое сердце обливается кровью. Я понимаю, что цыпленок рос у нас во дворе, а потом стал добычей.
Но он все-таки прожил жизнь, а те животные, которые даже не видят света - вот это абьюз. Поэтому все-таки мы должны понимать, что существует гуманное обращение к животным и есть мясо кур, которые выросли в естественных условиях. А цыплята, существующие в клетках - это страшно», - утверждает Боня.
От кожаных вещей и аксессуаров ей пока сложно отказаться. Ведь не всякий кожзаменитель выдержит наши суровые морозы. Но, имея несколько шуб в своем гардеробе, Виктория не может их носить. По мнению Бони, можно отлично носить пуховик, кроме того, на сегодняшний день существует достаточно большой выбор искусственных шуб.
«Хочется, чтобы девушка красиво смотрелась и тепло себя чувствовала, но при этом, если она популярна и у нее большая аудитория, то важно, чтобы она тоже несла какие-то ценности. Женщина, которая ходит в шубе из меха уникального животного, которое на грани исчезновения... Мне кажется, это живодерство».
Балерина Анастасия Волочкова. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
Анастасии Волочковой некогда думать о еде и мехах
Балерина Анастасия Волочкова вообще не задумывается о том, что есть и носить, потому что сейчас в основном появляется в репетиционной одежде. Балерина занята подготовкой к самому главному шоу своей жизни «Одержимость», все ее мысли крутятся только вокруг организации мероприятия, к которому она шла 20 лет. По ее словам, это будет «бомбическое шоу с потрясающим оформлением сцены».
«Я одержима сейчас своим шоу, а еда, меха - это мне просто немножко чуждо сейчас. Я выезжаю из дома в ярких брючках и купальнике и также возвращаюсь домой. Я фактически не ношу никакие меха, потому что я приезжаю в спортивной куртке, в которой я разогреваюсь. Что касается еды, я утром могу съесть одно яйцо всмятку и вечером салатные листья с еще одним вареным яйцом».
Иногда Анастасия может добавить к листику салата кусочек вареного цыпленка без соли. С таким питанием балерина при росте 172 см весит всего 50 кг.
«Как я могу думать о какой-то животной еде. Я с девяти лет заставила себя не думать о голоде. Любила ли я пельмени, которые готовила мама? Конечно, любила. Хотела ли я тортик? Да. Но вдруг перестала это все любить. Что касается меха, я никогда не придавала этому значение. Для меня ценность имеет то, что не имеет цены».
Анастасия, выходя из дома собирает в сумочку свои спортивные вещи, пуанты, коврик и чуни для разогрева.
«Да я как представлю, как какой-нибудь кусок мяса упадет в мой желудок, мне плохо становится».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Анастасия Волочкова на репетиции. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
Владислав Лисовец искупает вину перед животными, помогая приютам
Стилист и телеведущий Владислав Лисовец помогает приютам, защищает животных и не носит натуральный мех.
«Во-первых, просто мне никогда это не подходило, во-вторых, это выглядит по-мещански. Это такой «привет из прошлого», когда с помощью меха показывали достаток. Мне они не идут, я мужчина и это выглядит не модно. Поэтому я ношу искусственный мех. И каждые три года можно покупать себе что-то новое».
Обувь у Владислава исключительно кожаная, но куртки и брюки есть из кожзаменителя. Что касается питания, то Лисовец может съесть мясо, если чувствует, что его организму это необходимо. Но в основном предпочитает легкую пищу и без продуктов животного происхождения спокойно может прожить. При это никаких запретов себе не ставит.
«Помогая животному миру, я таким образом искупаю свою вину в том, что я человек, мужчина, который хотя бы иногда ест мясо. Мы так устроены природой. Мы родились не травоядными, мы не жирафы, не лошади. Есть природа человека, а это поедание мяса в том числе. И идти против природы это странно.
И помогать животным: кошкам, собакам, приютам, зоопаркам - это разные абсолютно вещи. Я знаю огромное количество людей, не употребляющих мясо по каким-то причинам, но они очень злые. И это их прикрытие внутренней агрессивности и злости. Я обычный человек и понимаю это. Природа человека - сохранять свой организм и помогать другим. Вот такова моя логика», - считает стилист.
Помогать животным и при этом носить натуральный мех - выбор каждого сознательного человека. Знаменитости едины во мнении, что прежде всего, нужно думать о том, что требуется нашему организму, а красивую шубку можно спокойно заменить не менее стильным пуховичком.
Стилист Владислав Лисовец. Фото: Global Look Press