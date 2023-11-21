«А кто будет тайно налоги платить?»: пользователи соцсетей возмущены условиями выступления Пугачевой в России

Первое условия — тайна
Оказывается, после недавнего кратковременного визита на родину Алла Пугачева планирует выступить для земляков на новогодние праздники. Правда, только для состоятельных граждан России.
Примадонна заявила потенциальным заказчикам, что самое главное требование для того, чтобы она могла появиться на сцене, это конфиденциальность мероприятия. Все должно быть организованно в условиях строжайшей секретности.
Алла Пугачева согласна выступать в Москве, но в условиях соблюдения конфиденциальности. Фото: Global Look Press
Второе условие — стоимость
Кроме этого, концерт певицы обойдется на несколько млн рублей дороже, чем в прошлом году. Алла Борисовна готова спеть на Новый год за 46 млн рублей.
«Если ценник озвучен, значит, Пугачева сама захотела петь», считают в Сети. Таким образом, по мнению пользователей интернета, она показывает, что готова работать и нуждается в деньгах.
Иван Морозов: «Конечно, столько домов накупили, а замок в Грязи продать не могут. Жить-то надо на что-то!»
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Певица Алла Пугачева в 2019 году. Фото: Global Look Press
Секрет популярности
Гонорары гонорарами, но почему так сильно выросла цена по сравнению с прошлым годом?
Петь Примадонна лучше не стала, новых хитов сейчас не выпускает, развлекает богатых граждан все теми же давно известными песнями про алые розы и айсберг в тумане.
Скорее всего, как считают в Сети, Пугачева не могла не заметить какую шумиху вызывают ее приезды в родную страну. Благодаря этому, казалось бы уже немного подзабытая певица, вновь обрела популярность. Имя звезды отечественной эстрады не исчезает с первых полос российских изданий. Многие продолжают внимательно следить за каждым шагом знаменитости.
О ней говорят, она по-прежнему знаменита, значит, будут покупать ее выступления, сколько бы они не стоили.
Алла Пугачева во время своего концерта в России. Фото: Global look Press
Мнение людей
Впрочем, обычные пользователи соцсетей не стали бы платить за выступление Примадонны баснословные суммы.
Аста Лависта: «Думаю 10–15 максимум за нее могут дать, за былые заслуги».
Татьяна Краснова: «Да за эти деньги можно несколько квартир купить».
Владимир Семенов: «А почему государству не взять и сделать расценки как и раньше, билет за 120 рублей, а не нравится — пусть мотают, а куда, они знают. Пусть там поют, а то жить в России им плохо, а деньги грести лопатой хорошо».
Светуля Клименко: «Денюжка закончилась. А кушать хоца».
Юлия Придворова: «Боже, зачем они нужны?!»
Ольга Берестова: «Как говорится, деньги не пахнут. Вот все что известно о принципах подобных ей людей».
Балаганов Александр: «Муж заработать не может на чужбине? Бабка решила стариной тряхнуть?»
Сергей Винник: «А кто будет тайно налоги платить?»
Запевалова Яна: «Им на утиль пора, а они все гастролируют».
Напомним, в начале ноября Пугачева посетила Россию. Она недолго пробыла в своем замке, после чего отправилась в Тверь, где записала целых три новых песни. Уже тогда пользователи выдвигали предположения, что Примадонна готовится к новогодним корпоративам.