«А кто будет тайно налоги платить?»: пользователи соцсетей возмущены условиями выступления Пугачевой в России

Секрет популярности

Гонорары гонорарами, но почему так сильно выросла цена по сравнению с прошлым годом?

Петь Примадонна лучше не стала, новых хитов сейчас не выпускает, развлекает богатых граждан все теми же давно известными песнями про алые розы и айсберг в тумане.

Скорее всего, как считают в Сети, Пугачева не могла не заметить какую шумиху вызывают ее приезды в родную страну. Благодаря этому, казалось бы уже немного подзабытая певица, вновь обрела популярность. Имя звезды отечественной эстрады не исчезает с первых полос российских изданий. Многие продолжают внимательно следить за каждым шагом знаменитости.

О ней говорят, она по-прежнему знаменита, значит, будут покупать ее выступления, сколько бы они не стоили.