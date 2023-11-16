Отказался от всех званий, погряз в долгах и каждый день ссорится с женой: что сейчас происходит в жизни Леонида Ярмольника

Известный актер Леонид Ярмольник, снявшийся в десятках фильмов, последние несколько лет редко появляется на публике. Из-за этого даже появились слухи о его отъезде за границу. Где же на самом деле сейчас артист и чем он занимается?
Карьера актера и телеведущего
После окончания в 1979 году Театрального училища имени Щукина Ярмольник служил в Театре на Таганке. Параллельно снимался в кино. На его счету роли в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Сказка, рассказанная ночью», «Пеппи Длинныйчулок», «Человек с бульвара Капуцинов». Из театра ушел в 1984 году из-за разногласий с новым руководством. После этого вел различные концерты. В конце 1980-х гастролировал с группой «Машина времени» в США. Позднее стал актером театра «Современник».
Известность Ярмольнику принесла роль преступника Гнуса в кинофильме «Сыщик» (1979 г.) Свою главную роль он впервые сыграл в фильме «Московские каникулы». Самой трудной из работ в кинематографе актер считает роль дона Руматы в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких. Работа над картиной растянулась на 15 лет. В связи с этим Леонид Ярмольник всегда вспоминает придуманный Александром Абдуловым анекдот: «Один киношник говорит при встрече другому: «Слышал, Ярмольник на съемках у Германа умер!» Второй сокрушается: «Ухайдокал-таки, черт, замучил до смерти!» А первый ему: «Не-е, Леня от старости скончался». При этом работу с Германом Ярмольник называет подарком судьбы.
В начале 90-х артист заявил себя как телеведущий. В разные годы был ведущим программ «Форт Боярд», «Золотая лихорадка», «Гараж». До 2012 являлся постоянным членом жюри КВН.
В 1994 году отказался от звания заслуженного артиста России, а через 10 лет — от народного, которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с его 50-летием. Как пояснял актер, он считает, что в настоящее время ценность таких званий девальвирована, и он не может с уважением относиться к ним.
Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Фото: Global Look Press
Слухи о бегстве из России
Весной 2022 года появилась информация об отъезде Леонида Ярмольника в Латвию. Артист опроверг эти слухи. Он заявил, что регулярно ездит в Юрмалу, но эмигрировать не намерен.
«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним», — рассказал он.
В июне прошлого года появились очередные новости об отъезде артиста. Он заверил, что остается работать в «Современнике» и регулярно участвует в театральных постановках.
Съемки в новых фильмах
Последней работой Ярмольника в кино стали съемки в заключительном сезоне сериала «Мосгаз». Они завершились минувшим летом. Также актер сыграл царя в фильме «Летучий корабль», который выйдет на широкие экраны в марте 2024 года.
С 1983 года Леонид Ярмольник состоит в браке с дизайнером, театральным художником по костюмам и актрисой Оксаной Афанасьевой. Она изготавливает коллекционные куклы и игрушки. Артист подарил ей мастерскую, которая расположена на Арбате. При этом он признавался журналистам, что каждый день ссорится с женой. «Так просто получилось, что мучаюсь уже 40 лет. И Ксюша со мной мучится. Но мы от этого счастливы», — заявлял он.
Многомиллионные долги
С 1995 по 2021 год Ярмольник занимался продюсированием кино, в результате чего накопил долги на несколько миллионов долларов. Он до сих пор должен инвесторам крупную сумму.
«Я весь в долгах. Так, за фильм «Стиляги», который считается одним из лучших российских мюзиклов, а я продюсер этой картины, у меня по сей день висит долг в пять миллионов долларов», — сообщил артист.