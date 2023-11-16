Отказался от всех званий, погряз в долгах и каждый день ссорится с женой: что сейчас происходит в жизни Леонида Ярмольника

Известный актер Леонид Ярмольник, снявшийся в десятках фильмов, последние несколько лет редко появляется на публике. Из-за этого даже появились слухи о его отъезде за границу. Где же на самом деле сейчас артист и чем он занимается?

Карьера актера и телеведущего

После окончания в 1979 году Театрального училища имени Щукина Ярмольник служил в Театре на Таганке. Параллельно снимался в кино. На его счету роли в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Сказка, рассказанная ночью», «Пеппи Длинныйчулок», «Человек с бульвара Капуцинов». Из театра ушел в 1984 году из-за разногласий с новым руководством. После этого вел различные концерты. В конце 1980-х гастролировал с группой «Машина времени» в США. Позднее стал актером театра «Современник».

Известность Ярмольнику принесла роль преступника Гнуса в кинофильме «Сыщик» (1979 г.) Свою главную роль он впервые сыграл в фильме «Московские каникулы». Самой трудной из работ в кинематографе актер считает роль дона Руматы в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких. Работа над картиной растянулась на 15 лет. В связи с этим Леонид Ярмольник всегда вспоминает придуманный Александром Абдуловым анекдот: «Один киношник говорит при встрече другому: «Слышал, Ярмольник на съемках у Германа умер!» Второй сокрушается: «Ухайдокал-таки, черт, замучил до смерти!» А первый ему: «Не-е, Леня от старости скончался». При этом работу с Германом Ярмольник называет подарком судьбы.

В начале 90-х артист заявил себя как телеведущий. В разные годы был ведущим программ «Форт Боярд», «Золотая лихорадка», «Гараж». До 2012 являлся постоянным членом жюри КВН.

В 1994 году отказался от звания заслуженного артиста России, а через 10 лет — от народного, которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с его 50-летием. Как пояснял актер, он считает, что в настоящее время ценность таких званий девальвирована, и он не может с уважением относиться к ним.