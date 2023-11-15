Данко о новой эмиграции Пугачевой: «Ей самое место на Брайтон-Бич»

Певец Данко. Фото: Global Look Press

Певец Данко рассказал Teleprogramma.pro о том, где лучше жить Алле Пугачевой.

Вскоре Примадонна может воссоединиться со своей дочерью и внуками. Россиян взбудоражила новость о новой эмиграции певицы.

Переезд в США

В последнее время Алла Борисовна очень часто перемещается по миру. Буквально в начале ноября ее видели в России, многие тогда посчитали, что певица останется навсегда. Но буквально через пару дней она вернулась к семье. Теперь заговорили о том, что, не успев обжиться на Кипре, Пугачева с мужем и детьми готовится к очередному переезду.

Данко поделился с Teleprogramma.pro, что Примадонне было бы лучше всего перебраться в США, на Брайтон-Бич.

«Мне кажется, ей самое место на Брайтон-Бич, где-нибудь в Нью-Йорке. Это ее стиль, ее формат».

«Где родился, там и пригодился» или нет

В то же время исполнитель ничего странного не видит в столь частых переездах певицы. И, по мнению Данко, пословицу «Где родился, там и пригодился» Пугачева давно оправдала.

«Алла Борисовна уже на пенсии, отстаньте от человека. Она уже 10 раз пригодилась и отдала дань тому месту, где родилась. А по миру поездить посмотреть - это же нормально. Обратите внимание: китайцы, европейцы, когда на пенсии, начинают путешествовать по миру с фотоаппаратами. Интересно же пожить в Гималаях, на Средиземном море.

Она же не стала петь по-английски или проповедовать другие ценности. Она как пела, так и поет на русском. Место пребывания вообще никакого значения не имеет. Человек так устроен, ему нужно быть там, где его нет, покорять просторы, изучать какие-то невиданные дали».

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Певица Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Если бы Алла захотела, то вернулась бы

Большинство людей, находясь далеко за пределами родной страны, через какое-то время начинает скучать по знакомым местам, людям, природе и архитектуре. По мнению Данко, Алла Борисовна могла бы жить в России, если посчитает нужным, и никакой ностальгии она пока не испытывает.

«Ей нормально, все у нее хорошо. Ее же не объявили никаким иноагентом, она может вообще в любой момент приехать и жить в России.

Когда у человека нет возможности вернутся - это проблема. А когда человек способен приехать, но не делает этого , значит ему хорошо там, где он живет», считает певец.

 

Алла Пугачева с дочерью Кристиной Орбакайте, внуком Никитой и его женой Аленой. Фото: Global Look Press

Алла Борисовна в конце-концов может обосноваться в своем так и не проданном замке в Грязи. Данко не исключает возможности, что Пугачева когда-то вернется в Россию.

«Все с Брайтона (прим. ред.: Брайтон-Бич - район, расположенный в Нью-Йорке) сюда приехали - Успенская, Шуфутинский. Если Примадонне покажется здесь комфортно в моральном смысле, то она приедет обратно. Пока ей хорошо за границей. Она просто живет в другой стране. Что тут такого? Наш дом - планета Земля. Где бы мы ни жили, мы всегда дома».

Обсуждение в сети

В Сети новость о новой эмиграции Пугачевой уже бурно обсуждается. Преобладают осуждающие комментарии с оттенком безразличия или иронии.

Рустам Салихонов: «На старости лет будет кочевать».

Мадлен: «мы бродячие артисты,мы в дороге день за днем...))))».

Людмила Тарасова: «Да, уж...бедная несчастная женщина, действительно для молодого мужа эта бабушка, как чемодан без ручки, и бросить жалко и тащить тяжело».

Тетка с авоськой: «После Америки на Луну полетят, уж больше некуда бежать».

Напоминаем, что в США у Аллы Пугачевой проживает дочка Кристина Орбакайте с мужем и дочерью Клавдией, они обосновались в Майами. В Манхэттене много лет живет ее внук — Никита Пресняков с супругой. 

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