Данко о новой эмиграции Пугачевой: «Ей самое место на Брайтон-Бич»

Вскоре Примадонна может воссоединиться со своей дочерью и внуками. Россиян взбудоражила новость о новой эмиграции певицы.

Переезд в США

В последнее время Алла Борисовна очень часто перемещается по миру. Буквально в начале ноября ее видели в России, многие тогда посчитали, что певица останется навсегда. Но буквально через пару дней она вернулась к семье. Теперь заговорили о том, что, не успев обжиться на Кипре, Пугачева с мужем и детьми готовится к очередному переезду.

Данко поделился с Teleprogramma.pro, что Примадонне было бы лучше всего перебраться в США, на Брайтон-Бич.

«Мне кажется, ей самое место на Брайтон-Бич, где-нибудь в Нью-Йорке. Это ее стиль, ее формат».

«Где родился, там и пригодился» или нет

В то же время исполнитель ничего странного не видит в столь частых переездах певицы. И, по мнению Данко, пословицу «Где родился, там и пригодился» Пугачева давно оправдала.

«Алла Борисовна уже на пенсии, отстаньте от человека. Она уже 10 раз пригодилась и отдала дань тому месту, где родилась. А по миру поездить посмотреть - это же нормально. Обратите внимание: китайцы, европейцы, когда на пенсии, начинают путешествовать по миру с фотоаппаратами. Интересно же пожить в Гималаях, на Средиземном море. Она же не стала петь по-английски или проповедовать другие ценности. Она как пела, так и поет на русском. Место пребывания вообще никакого значения не имеет. Человек так устроен, ему нужно быть там, где его нет, покорять просторы, изучать какие-то невиданные дали».

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