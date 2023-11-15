Данко о новой эмиграции Пугачевой: «Ей самое место на Брайтон-Бич»

Вскоре Примадонна может воссоединиться со своей дочерью и внуками. Россиян взбудоражила новость о новой эмиграции певицы.
Переезд в США
В последнее время Алла Борисовна очень часто перемещается по миру. Буквально в начале ноября ее видели в России, многие тогда посчитали, что певица останется навсегда. Но буквально через пару дней она вернулась к семье. Теперь заговорили о том, что, не успев обжиться на Кипре, Пугачева с мужем и детьми готовится к очередному переезду.
Данко поделился с Teleprogramma.pro, что Примадонне было бы лучше всего перебраться в США, на Брайтон-Бич.
«Мне кажется, ей самое место на Брайтон-Бич, где-нибудь в Нью-Йорке. Это ее стиль, ее формат».
«Где родился, там и пригодился» или нет
В то же время исполнитель ничего странного не видит в столь частых переездах певицы. И, по мнению Данко, пословицу «Где родился, там и пригодился» Пугачева давно оправдала.
«Алла Борисовна уже на пенсии, отстаньте от человека. Она уже 10 раз пригодилась и отдала дань тому месту, где родилась. А по миру поездить посмотреть - это же нормально. Обратите внимание: китайцы, европейцы, когда на пенсии, начинают путешествовать по миру с фотоаппаратами. Интересно же пожить в Гималаях, на Средиземном море.
Она же не стала петь по-английски или проповедовать другие ценности. Она как пела, так и поет на русском. Место пребывания вообще никакого значения не имеет. Человек так устроен, ему нужно быть там, где его нет, покорять просторы, изучать какие-то невиданные дали».
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Певица Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Если бы Алла захотела, то вернулась бы
Большинство людей, находясь далеко за пределами родной страны, через какое-то время начинает скучать по знакомым местам, людям, природе и архитектуре. По мнению Данко, Алла Борисовна могла бы жить в России, если посчитает нужным, и никакой ностальгии она пока не испытывает.
«Ей нормально, все у нее хорошо. Ее же не объявили никаким иноагентом, она может вообще в любой момент приехать и жить в России.
Когда у человека нет возможности вернутся - это проблема. А когда человек способен приехать, но не делает этого , значит ему хорошо там, где он живет», считает певец.
Алла Пугачева с дочерью Кристиной Орбакайте, внуком Никитой и его женой Аленой. Фото: Global Look Press
Алла Борисовна в конце-концов может обосноваться в своем так и не проданном замке в Грязи. Данко не исключает возможности, что Пугачева когда-то вернется в Россию.
«Все с Брайтона (прим. ред.: Брайтон-Бич - район, расположенный в Нью-Йорке) сюда приехали - Успенская, Шуфутинский. Если Примадонне покажется здесь комфортно в моральном смысле, то она приедет обратно. Пока ей хорошо за границей. Она просто живет в другой стране. Что тут такого? Наш дом - планета Земля. Где бы мы ни жили, мы всегда дома».
Обсуждение в сети
В Сети новость о новой эмиграции Пугачевой уже бурно обсуждается. Преобладают осуждающие комментарии с оттенком безразличия или иронии.
Рустам Салихонов: «На старости лет будет кочевать».
Мадлен: «мы бродячие артисты,мы в дороге день за днем...))))».
Людмила Тарасова: «Да, уж...бедная несчастная женщина, действительно для молодого мужа эта бабушка, как чемодан без ручки, и бросить жалко и тащить тяжело».
Тетка с авоськой: «После Америки на Луну полетят, уж больше некуда бежать».
Напоминаем, что в США у Аллы Пугачевой проживает дочка Кристина Орбакайте с мужем и дочерью Клавдией, они обосновались в Майами. В Манхэттене много лет живет ее внук — Никита Пресняков с супругой.