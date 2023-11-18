Марии Порошиной - 50. А кто даст?! Какие процедуры делают звезды, чтобы остановить время

Актриса получила неудачный результат после инъекций ботулотоксина в лоб, когда хотела убрать морщины: «У меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могла ни одну эмоцию выразить, потому что у меня брови нависли».

Ботулотоксин колют в мышцу или подкожно, он способствует расслаблению мимической мускулатуры, снятию ее повышенной активности. Если ввести чуть больше, то мышца совсем выключается, а если в меру, то мимика сохраняется, но морщины менее заметны. Тут не угадаешь - все зависит от конкретного лица.

После неприятного опыта Варлей занялась гимнастикой для лица и говорит, что регулярно делает маски на деревенской сметане из Сергиева Посада, где у нее свой дом.

Натали, 49