Марии Порошиной - 50. А кто даст?! Какие процедуры делают звезды, чтобы остановить время

Мария Порошина, 50
Актриса 1 ноября отгуляла юбилей, а выглядит лет на десять моложе цифр в паспорте. Раз в три месяца она посещает своего косметолога. «Укольчики делаю по минимуму!» - говорит Мария, имея в виду биоревитализацию.
Артистка рассказала и о ежедневном уходе: «Питаю кожу, потому что в нашей профессии часто требуется плотный грим. Люблю сама делать кремы, смешивая разные составы. Например, в гель с гиалуронкой или с коллагеном добавляю жирный питательный крем».
Наталья Варлей, 76
Наталья Варлей. Фото: Софья Сандурская/«Агентство-Москва»
Актриса получила неудачный результат после инъекций ботулотоксина в лоб, когда хотела убрать морщины: «У меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могла ни одну эмоцию выразить, потому что у меня брови нависли».
Ботулотоксин колют в мышцу или подкожно, он способствует расслаблению мимической мускулатуры, снятию ее повышенной активности. Если ввести чуть больше, то мышца совсем выключается, а если в меру, то мимика сохраняется, но морщины менее заметны. Тут не угадаешь - все зависит от конкретного лица.
После неприятного опыта Варлей занялась гимнастикой для лица и говорит, что регулярно делает маски на деревенской сметане из Сергиева Посада, где у нее свой дом.
Натали, 49
Натали. Фото: личная страница певицы Натали в социальной сети
Певица может похвастаться четким овалом лица и гладкой кожей без морщинок. Натали делает «уколы красоты» уже 15 лет: «Колю в лоб, вокруг глаз». Пробовала и лазерный пилинг - аппаратом удаляют верхний слой кожи, в результате чего она получает стимул к обновлению и регенерации; так активизируют выработку коллагена, устраняют дефекты кожи лица, выравнивают ее рельеф.
После этой процедуры несколько недель лицо восстанавливается. Натали этого не предусмотрела: «Мне сказали, что через три дня концерт. А лицо такое красненькое, наждачненькое… Но делать нечего. Накрасила глаза, тончик нанесла, гляжу - вроде ничего. Спела и сплясала».
Анна Хилькевич, 37
Анна Хилькевич. Фото: личная страница Анны Хилькевич в социальной сети
«Если постоянно, каждый день делать упражнения для укрепления лицевых мышц, то могут не понадобиться инъекции ботокса или филлеров», - делится опытом актриса.
Анна колола ботокс с 25 лет, чтобы убирать морщины на лбу, которые появились из-за подвижной мимики. Однажды она согласилась на инъекции возле внешних уголков век и под глаза, чтобы убрать паутинку морщинок и снизить напряжение мышц.
«Первые три дня я ходила с перекошенным лицом, но это как раз нормально: потом, когда отек спал, улыбка была наигранной, взгляд стал злой...» - с ужасом вспоминает артистка. Анна пришла к врачу, чтобы вывести препарат. На это ушло много времени и сил, актрисе кололи лекарство, которое прописывают людям с параличом мышц.
Ольга Бузова, 37
Ольга Бузова. Фото: личная страница Ольги Бузовой в социальной сети
Телеведущая часто подчеркивает, что никогда не станет увеличивать свою аккуратную грудь. Бузова не делала никаких пластических операций и на лице. Разве что «тюнингуется» с помощью популярных косметологических процедур, чего никогда не скрывала.
Каждые полгода Ольга делает биоревитализацию - подкожные инъекции гиалуроновой кислоты для омоложения и увлажнения, улучшения эластичности кожи. Недавно Бузова делала BBL - фототерапию на аппарате, где специальные лампы обеспечивают рассеянное воздействие света на кожу. Процедура удаляет пигментацию лица, шеи и зоны декольте, лечит воспаления на коже, сужает поры, разглаживает рельеф, провоцирует выработку коллагена.