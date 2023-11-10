Сколько стоят тренировки Этери Тутберидзе, и как ее называют за глаза

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе - тренер высочайшего класса по фигурному катанию. Она вырастила много олимпийских чемпионок, которых знают во всем мире.
За глаза Этери называют даже «корпорацией монстров». А все потому, что на ее счету огромное количество выдающихся спортсменов. Справедливости ради стоит сказать, что некоторые фигуристки от нее уходили и после этого теряли свои позиции в мировом спорте.
Как попала в фигурное катание
Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press
Родилась Тутберидзе 24 февраля 1974 года в Москве в многодетной семье. У нее есть брат и три сестры.
Семья богатой не была, но родители изо всех сил старались дать им хорошее образование. Жили в центре Москвы, в районе станции метро «Крестьянская застава».
Тутберидзе окончила музыкальную школу, но любовь к фигурному катанию взяла верх. В 4,5 года она случайно увидела на льду изящных фигуристок и решила, что хочет связать свою жизнь именно с этим спортом. Девочка убедила маму отвести ее на каток, ее взяли в группу к Евгении Зеликовой.
Сначала с Этери занимались 30 ребят. Но уже через пару лет остались только пятеро - самых одаренных и перспективных. Тутберидзе была в их числе.
Травма судьбы
Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press
Через несколько лет тренировок у Тутберидзе появились травмы - трещина в позвонке. Мама пыталась отчаянно ей помочь, водя по многочисленным врачам. Медики помогли спортсменке справиться с недугом, но у болезни появился побочный эффект - девочка выросла за три месяца на 22 сантиметра!
В итоге общий рост в 170 сантиметров стал преградой для того, чтобы стать Этери знаменитой фигуристкой.
Тутберидзе ни за что не хотела бросать спорт и стала кататься в паре. Ее тренером была даже Татьяна Тарасова.
Звезд с неба не хватала
Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press
С тренировками не задалось, звезд с неба Тутберидзе не хватала. Разочаровавшись, Этери решила уехать в США, чтобы попробовать свои силы там. Но и на Западе все оказалось не так, как в мечтах.
Тутберидзе вернулась в Москву и начала тренерскую карьеру в Зеленограде. В итоге на этом поприще ей удалось завоевать почет и уважение.
Родители в очереди стояли, чтобы отдать своего ребенка именно к ней.
В числе воспитанниц Этери Евгения Медведева, Алина Загитова, Юлия Липницкая, Анна Журавлева, Камилла Валиева, Александра Трусова и другие чемпионки, которых знают во всем мире.
Прайс
Тренировки у Этери Тутберидзе стоят дорого. Детей берут до шести лет. Ценник - 50 тысяч рублей в месяц. Далее расценки могут вырасти, так как появляются соревнования и различные выступления.
Если же ребенок талантливый, то он имеет право заниматься бесплатно. Но это решает уже сама Этери.
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