Сколько стоят тренировки Этери Тутберидзе, и как ее называют за глаза

Родилась Тутберидзе 24 февраля 1974 года в Москве в многодетной семье. У нее есть брат и три сестры.

Семья богатой не была, но родители изо всех сил старались дать им хорошее образование. Жили в центре Москвы, в районе станции метро «Крестьянская застава».

Тутберидзе окончила музыкальную школу, но любовь к фигурному катанию взяла верх. В 4,5 года она случайно увидела на льду изящных фигуристок и решила, что хочет связать свою жизнь именно с этим спортом. Девочка убедила маму отвести ее на каток, ее взяли в группу к Евгении Зеликовой.

Сначала с Этери занимались 30 ребят. Но уже через пару лет остались только пятеро - самых одаренных и перспективных. Тутберидзе была в их числе.

Травма судьбы