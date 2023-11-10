Сергей Бодров «скрылся» в деревне, а принцесса Диана — в Америке: знаменитости, которые могли инсценировать свою смерть

Знаменитый рэп-исполнитель прожил всего 35 лет. Он умер от сердечного приступа. Поговаривали о его зависимости от запрещенных препаратов, однако, по словам друзей Кирилла Толмацкого (настоящее имя Децла), ничего подобного в жизни рэпера в последние годы не было.

Самые преданные фанаты артиста тут же создали историю о том, что он жив и прячется где-то в уединенном месте, подальше от любопытных глаз. А как можно было смириться с уходом популярного рэпера, если сам Кирилл при жизни не раз говорил о том, что хочет инсценировать собственную смерть в 35 лет, чтобы тайком уехать на далекий остров и начать жизнь «с чистого листа»?

Сергей Бодров – младший — прячется в отдаленной деревне

Фильмы «Брат» и «Брат-2» сделали молодого актера Сергея Бодрова кумиром всей страны. Его герои на экране были настоящими, живыми, казались близкими и понятными каждому. Казалось, впереди у талантливого актера и режиссера еще много успешных работ. Но в 2002 году съемочная группа Бодрова оказалась под сошедшим в горах Южной Осетии ледником. Ребят долго искали, вся страна переживала и надеялась на чудо.

Но чуда не произошло. Тем не менее почти сразу после трагедии начали ходить слухи: мол, Бодров на самом деле жив, он вынужден был скрыться от членов криминальной группировки, которым задолжал крупную сумму. Даже сейчас, спустя 20 с лишним лет, находятся те, кто верит: Сергей тихо живет в одной из отдаленных российских деревень, сменив имя и не показываясь на глаза поклонникам.

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Майкл Джексон — сменил имя и внешность