Сергей Бодров «скрылся» в деревне, а принцесса Диана — в Америке: знаменитости, которые могли инсценировать свою смерть

Порой поклонникам так не хочется мириться с внезапной смертью кумиров, что сами собой возникают самые невероятные слухи — о том, что любимый актер или певец на самом деле жив, а его смерть — ловкая инсценировка.
Децл — уехал на далекий остров
Децл (Кирилл Толмацкий). Фото: Global Look Press
Знаменитый рэп-исполнитель прожил всего 35 лет. Он умер от сердечного приступа. Поговаривали о его зависимости от запрещенных препаратов, однако, по словам друзей Кирилла Толмацкого (настоящее имя Децла), ничего подобного в жизни рэпера в последние годы не было.
Самые преданные фанаты артиста тут же создали историю о том, что он жив и прячется где-то в уединенном месте, подальше от любопытных глаз. А как можно было смириться с уходом популярного рэпера, если сам Кирилл при жизни не раз говорил о том, что хочет инсценировать собственную смерть в 35 лет, чтобы тайком уехать на далекий остров и начать жизнь «с чистого листа»?
Сергей Бодров – младший — прячется в отдаленной деревне
Фильмы «Брат» и «Брат-2» сделали молодого актера Сергея Бодрова кумиром всей страны. Его герои на экране были настоящими, живыми, казались близкими и понятными каждому. Казалось, впереди у талантливого актера и режиссера еще много успешных работ. Но в 2002 году съемочная группа Бодрова оказалась под сошедшим в горах Южной Осетии ледником. Ребят долго искали, вся страна переживала и надеялась на чудо.
Но чуда не произошло. Тем не менее почти сразу после трагедии начали ходить слухи: мол, Бодров на самом деле жив, он вынужден был скрыться от членов криминальной группировки, которым задолжал крупную сумму. Даже сейчас, спустя 20 с лишним лет, находятся те, кто верит: Сергей тихо живет в одной из отдаленных российских деревень, сменив имя и не показываясь на глаза поклонникам.
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Майкл Джексон — сменил имя и внешность
Майкл Джексон. Фото: Global Look Press
Поп-короля не стало летом 2009 года. Вся информация о смерти легендарного певца выглядела до крайности запутанной и странной. Не менее загадочным показалось поклонникам и поведение семьи Майкла Джексона: чуть ли не на следующий день после его кончины родственники вывезли из особняка, который он снимал, абсолютно все вещи, включая постельное белье.
Добавьте к этому закрытый гроб и множество противоречивых сведений, публикующихся в СМИ. Все это вызвало волну разговоров о том, что в действительности поп-король просто устал от постоянной публичности, а череда скандалов и обвинений вогнали его в депрессию, и в итоге Майкл решил скрыться от мира, разыграв собственную смерть и «воскреснув» где-нибудь в другом месте с новым именем и новой внешностью.
Принцесса Диана — скрылась в США
Принцесса Диана. Фото: Global Look Press
Жизнь народной любимицы принцессы Дианы унесла страшная автокатастрофа в одном из парижских тоннелей. Многие британские подданные до сих пор не верят в гибель принцессы, хотя с того рокового дня прошло уже больше 25 лет. Появляются все новые теории, разъясняющие подробности трагедии и «доказывающие», что Диана выжила. Рассказывали, что Диана знала о готовящемся на нее покушении и сыграла на опережение, сохранив свою жизнь.
Появлялись публикации о двойнике Дианы — женщине, которая похожа на нее как две капли воды и которая живет в Америке, наотрез отказываясь общаться с журналистами. Эти сведения только подогревают интерес к судьбе «королевы людских сердец» и порождают самые разные версии.
Наверное, все эти истории — только выдумки: очень уж не хочется порой верить в безвременную кончину любимых звезд. Но кто знает? Вдруг и в самом деле кто-то из них продолжает жить — и с интересом читает домыслы о себе.