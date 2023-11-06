Четвертая избранница Краско, женившая на себе 90-летнего актера: биография молодой артистки Натальи Шевель

Биография звезды

Наталья Краско — актриса петербургского театра. Широкой публике артистка больше знакома не творческими работами, а личной жизнью, бурно обсуждаемой в прессе. Но, став медийной персоной, она нашла в себе силы оставить мир шоу-бизнеса и обрести себя в других видах искусства.

Воспитывалась приемной мамой в строгих условиях

Наталья Шевель (девичья фамилия) родилась 2 ноября 1990 года в Крыму. Детство и юность прошли в Севастополе. Биологическая мать отказалась от дочери в роддоме, и Наталью вырастила и воспитала Светлана Гугучкина, удочерившая малышку. По другой информации, Марину Журавлеву, настоящую маму актрисы, которая вела асоциальный образ жизни, лишили родительских прав, и первые 5 лет девочка росла в детдоме.

Приемная мама воспитывала дочь со всей строгостью. Актриса с улыбкой вспоминает, что «комендантский час» с требованием возвращаться домой не позднее 22 часов соблюдался неукоснительно. И даже потом, когда Наталья стала замужней женщиной, мама настаивала придерживаться старого режима, когда дочь гостила у нее в Севастополе.