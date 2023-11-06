Четвертая избранница Краско, женившая на себе 90-летнего актера: биография молодой артистки Натальи Шевель

Биография звезды
Наталья Краско — актриса петербургского театра. Широкой публике артистка больше знакома не творческими работами, а личной жизнью, бурно обсуждаемой в прессе. Но, став медийной персоной, она нашла в себе силы оставить мир шоу-бизнеса и обрести себя в других видах искусства.
Воспитывалась приемной мамой в строгих условиях
Наталья Шевель (девичья фамилия) родилась 2 ноября 1990 года в Крыму. Детство и юность прошли в Севастополе. Биологическая мать отказалась от дочери в роддоме, и Наталью вырастила и воспитала Светлана Гугучкина, удочерившая малышку. По другой информации, Марину Журавлеву, настоящую маму актрисы, которая вела асоциальный образ жизни, лишили родительских прав, и первые 5 лет девочка росла в детдоме.
Приемная мама воспитывала дочь со всей строгостью. Актриса с улыбкой вспоминает, что «комендантский час» с требованием возвращаться домой не позднее 22 часов соблюдался неукоснительно. И даже потом, когда Наталья стала замужней женщиной, мама настаивала придерживаться старого режима, когда дочь гостила у нее в Севастополе.
Наталья в молодости. Фото: соцсети
По воспоминаниям соседей, Светлана Гугучкина не зря держала приемную дочку в ежовых рукавицах: девочка росла сорванцом, прыгала с дворовыми ребятами через соседские заборы, обносила сады. Но на Наталью никто не злился: она располагала открытостью и детской непосредственностью. Девушка изменилась в старших классах, стала замкнутой и сдержанной.
Личная жизнь девушки
Мужское внимание обаятельная крымская девушка привлекала с ранней юности. Поклонники осаждали Наталью, но сердце она отдала парню по имени Роман, который и увез 20-летнюю жену в Санкт-Петербург.
Наталья Шевель, давно мечтавшая об актерской карьере, поначалу обрадовалась: Северная столица с ее знаменитыми театральными ВУЗами и театрами открывала огромные возможности реализовать мечту.
Но муж думал иначе: жизнь превратилась в рутину из нескончаемых бытовых проблем. Обеспечить семью у Романа не получалось. Разговоры о поступлении в театральный вуз заканчивались скандалами.
Наталья Краско на сцене. Фото: соцсети
Не желая изменять мечте, Наталья ушла от мужа. Шевель попыталась построить семью с мужчиной по имени Олег, который оказался старше ее на 19 лет. Человек творческий, он понимал возлюбленную и поддерживал в желании попасть на сцену.
Но и тут отношения испортились из-за бытовых проблем: Наталья стала студенткой, работать не могла, а Олег не обеспечивал супругу должным образом. Пара рассталась после четырехлетнего гражданского брака.
Знакомство с Иваном Краско
С будущим мужем Иваном Краско Наталья познакомилась в Институте гуманитарного образования, где он преподавал актерское мастерство. Шевель так проникновенно читала стихи, что Иван Иванович заслушался.
Роман развивался стремительно — в 2015 году состоялась свадьба, широко освещаемая в прессе. Жених, который оказался старше возлюбленной на 60 лет и на момент свадьбы приблизился к 90-летнему юбилею, на торжестве светился счастьем. Фото праздничного события появились в Сети.
Иван Краско с Натальей Шевель. Фото: соцсети
Журналисты осаждали пару, пытаясь выведать подробности личной жизни супругов с большой разницей в возрасте. Наталья не уставала убеждать публику, что вышла замуж по любви. На тот момент Краско снимали квартиру — прежнюю актер оставил бывшей супруге. Это обстоятельство и шаткое материальное положение тормозило готовность молодой жены становиться матерью.
Наталья говорила, что если забеременеет, то об этом никто не узнает, а рождение ребенка станет сюрпризом для всех. Иван Иванович называл четвертый брак сердечным, душевным и дружеским, хотя не отрицал, что в нем находилось место и ссорам из-за волевого характера жены. Однако семейное счастье продлилось недолго — через три года супруги развелись.
Свадьба Натальи и Ивана. Фото: соцсети
Работа в «Травести» и роль Чаплина
После окончания ВУЗа творческая биография актрисы развивалась не так блестяще, как хотелось бы. Артистка дебютировала в ноябре 2015 года на сцене культурного центра «Троицкий» в травести-мюзикле «Жиголетто». Наталья появилась перед зрителями в котелке и усах Чарли Чаплина. За игрой молодой супруги наблюдал мэтр и учитель Иван Краско. Главная изюминка мюзикла — и женские, и мужские роли исполняли женщины. Начинающей травести досталась роль завсегдатая кафе.
Иван Иванович оказался строгим судьей: спектакль раскритиковал, Наталье, несмотря на родственные связи, отказался ставить отлично. Жена артиста призналась, что жанр мюзикла ей не близок. Она мечтает о глубоких, многослойных ролях, героинях, переживающих драматические события.
Наталья Краско на сцене в роли Чарли Чаплина. Фото: соцсети
Вскоре карьера Натальи забуксовала. Актриса посетовала в интервью тележурналистам, что высшее образование не гарантия блестящего будущего. А так как материальное положение семьи Краско в тот момент было не лучшим, актеры решили зарабатывать, участвуя в популярных телешоу.
Участие в скандальных телешоу
В марте 2018 года Наталья участвовала в проекте «На самом деле». Поводом для появления в эфире оказался мнимый роман актрисы с неким Александром, объявившим об отношениях с замужней Краско. Позже артистка призналась, что придуманный адюльтер стал способом заработать на шоу.
На проекте Наталью ждали сюрпризы. В студии появилась бывшая супруга Ивана Ивановича и мать двоих его детей Наталья Вяль. По словам четвертой супруги артиста, третья пыталась вернуть мужа, манипулируя детьми.
Актер с Натальей Вяль и Натальей Краско. Фото: соцсети
Пришла на ток-шоу и мать первого мужа Натальи — Романа. По ее словам, у сына, тяжело пережившего измену Натальи Шевель и развод, жизнь сложилась хорошо. Роман живет и работает в США. О бывшей невестке экс-свекровь выразилась нелицеприятно, назвав ее психически больной. Шепелев попросил не оскорблять Наталью, предположив, что устами женщины говорит обида за сына.
Еще одной неожиданностью для Натальи Краско стала встреча с биологической матерью, которую отыскали журналисты проекта. Женщина пообещала бросить пить и бомжевать, говорила, что покинула дочь 22 года назад из-за безденежья и что мечтает наладить отношения с ней.
Громкий развод с Краско
Расставание супругов стало громким и обсуждаемым событием. Сперва Иван Иванович и Наталья нелицеприятно отзывались друг о друге в прессе (в частности, артистка сообщила в интервью, что не вернулась бы к мужу и за $ 1 млн).
Но позднее, когда страсти поутихли, в беседах с журналистами подчеркивала уважительное отношение к бывшему мужу и признавала его достоинства. Несмотря на то что Краско настаивал на том, чтобы Наталья сменила фамилию, актриса решила ее оставить.
Наталья Краско и Иван Краско. Фото: соцсети
Наталья Краско сейчас
Карьера актрисы в театре не задалась, при этом экс-супруга Ивана Ивановича охотно давала интервью разным изданиям. В одном из них она рассказала, что, узнав о болезни Краско (в октябре 2020 года тот заразился коронавирусом), испугалась, созванивалась с ним, узнавала о состоянии. После развода артистка не получила от супруга недвижимости или какого-то капитала.
Актриса сейчас
В 2022 году Наталья не появлялась на телеэкранах — экс-жена Ивана Краско раскрыла в себе талант художника и начала писать портреты на заказ. Продолжила артистка и писательскую деятельность. Кроме того, сообщила, что сейчас ей иногда присылают сценарии, но она решительно отказывается от них.
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