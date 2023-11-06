«На них могут отыграться»: чем грозит Пугачевой перезахоронение родственников

Таролог Марианна Абравитова рассказала Teleprogramma.pro, чем может быть чревато такое действие с точки зрения энергетической составляющей.

«Энергетический след остается всегда, везде: весь мир пронизан энергетикой. Поэтому, конечно же, если мы переносим могилы, энергетика в какой-то степени оставляет свою тень на предыдущем месте. Если эта энергетика не заряжена специально негативно, и это не какие-то страшные энергии, то смена места захоронения ничему не мешает».

Таролог считает, что, скорее всего, таким образом певица решила защитить память родных от злых деяний.

«Алла Борисовна видит очень много направленный в ее сторону «стрел». Многие люди сейчас воспринимают Пугачеву крайне негативно и как предательницу, и как человека, который выбрал не свою родину. Ей кажется, что эти могилы беззащитны, на них могут отыграться, осквернить, поэтому ей хочется как-то укрыть их от глаз посторонних».

Марианна Абравитова не видит необходимости в изменение местоположения могил и считает действия Примадонны бессмысленными.

«То, что Пугачева перенесла могилы родных в другое место, никакой проблемы не решает. И в какую бы сторону могильные плиты не были повернуты, смысла не имеет. Проще было бы оставить на месте. Это просто условно, вроде бы что-то она сделала, чтобы уберечь близких, но по факту это не меняет дело абсолютно. Если человек привлекает много внимания, то можно даже замуровать все это, люди раскопают и найдут».

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