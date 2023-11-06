«На них могут отыграться»: чем грозит Пугачевой перезахоронение родственников

Алла Пугачева, прежде чем покинуть Россию, перезахоронила своих родных. Нынешнее место упокоения родителей и бабушки Примадонны находится на том же Васильевском кладбище, но теперь могилы спрятаны от чужих глаз: даже памятники стоят лицом к забору.
Кузьминское кладбище. Фото: сайт «Кузьминское кладбище»
Таролог Марианна Абравитова рассказала Teleprogramma.pro, чем может быть чревато такое действие с точки зрения энергетической составляющей.
«Энергетический след остается всегда, везде: весь мир пронизан энергетикой. Поэтому, конечно же, если мы переносим могилы, энергетика в какой-то степени оставляет свою тень на предыдущем месте.
Если эта энергетика не заряжена специально негативно, и это не какие-то страшные энергии, то смена места захоронения ничему не мешает».
Таролог считает, что, скорее всего, таким образом певица решила защитить память родных от злых деяний.
«Алла Борисовна видит очень много направленный в ее сторону «стрел». Многие люди сейчас воспринимают Пугачеву крайне негативно и как предательницу, и как человека, который выбрал не свою родину.
Ей кажется, что эти могилы беззащитны, на них могут отыграться, осквернить, поэтому ей хочется как-то укрыть их от глаз посторонних».
Марианна Абравитова не видит необходимости в изменение местоположения могил и считает действия Примадонны бессмысленными.
«То, что Пугачева перенесла могилы родных в другое место, никакой проблемы не решает. И в какую бы сторону могильные плиты не были повернуты, смысла не имеет.
Проще было бы оставить на месте. Это просто условно, вроде бы что-то она сделала, чтобы уберечь близких, но по факту это не меняет дело абсолютно.
Если человек привлекает много внимания, то можно даже замуровать все это, люди раскопают и найдут».
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Фото: Global Look Press
Владислав Александрович Цыпин, профессор Московской Духовной Академии, автор книг тоже считает, что для перезахоронения близких должна быть веская причина.
«Из истории мы знаем, что перезахоронения допускаются в исключительны случаях. Например, когда близкий погребен в другой стране или на другом конце нашей страны.
Причина должна быть очень серьезной, если она выглядит, как какой-то каприз, то, наверное, это предосудительно. Но каждый случай решается индивидуально».
Владислав Александрович добавил, что для переноса места захоронения нужно разрешение священника или в некоторых случаях епископа. Просто так тревожить покой умерших не стоит.
Напомним, ранее Алла Пугачева выкупила на Кузьминском кладбище большой участок земли, куда и перенесла могилы своих родственников. За надгробиями осуществляется постоянный уход. Личность того, кто именно следит за порядком на погосте, как и причины перезахоронения родных певицы пока остаются покрытыми завесой тайны.