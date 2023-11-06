«На них могут отыграться»: чем грозит Пугачевой перезахоронение родственников

Певица Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Teleprogramma.pro узнала у таролога и профессора Московской Духовной академии, можно ли без причины тревожить покой умерших.

Алла Пугачева, прежде чем покинуть Россию, перезахоронила своих родных. Нынешнее место упокоения родителей и бабушки Примадонны находится на том же Васильевском кладбище, но теперь могилы спрятаны от чужих глаз: даже памятники стоят лицом к забору. 

Кузьминское кладбище. Фото: сайт «Кузьминское кладбище»

 

Таролог Марианна Абравитова рассказала Teleprogramma.pro, чем может быть чревато такое действие с точки зрения энергетической составляющей.

«Энергетический след остается всегда, везде: весь мир пронизан энергетикой. Поэтому, конечно же, если мы переносим могилы, энергетика в какой-то степени оставляет свою тень на предыдущем месте.

Если эта энергетика не заряжена специально негативно, и это не какие-то страшные энергии, то смена места захоронения ничему не мешает».

Таролог считает, что, скорее всего, таким образом певица решила защитить память родных от злых деяний.

«Алла Борисовна видит очень много направленный в ее сторону «стрел». Многие люди сейчас воспринимают Пугачеву крайне негативно и как предательницу, и как человека, который выбрал не свою родину.

Ей кажется, что эти могилы беззащитны, на них могут отыграться, осквернить, поэтому ей хочется как-то укрыть их от глаз посторонних».

Марианна Абравитова не видит необходимости в изменение местоположения могил и считает действия Примадонны бессмысленными.

«То, что Пугачева перенесла могилы родных в другое место, никакой проблемы не решает. И в какую бы сторону могильные плиты не были повернуты, смысла не имеет.

Проще было бы оставить на месте. Это просто условно, вроде бы что-то она сделала, чтобы уберечь близких, но по факту это не меняет дело абсолютно.

Если человек привлекает много внимания, то можно даже замуровать все это, люди раскопают и найдут».

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Фото: Global Look Press

Владислав Александрович Цыпин, профессор Московской Духовной Академии, автор книг тоже считает, что для перезахоронения близких должна быть веская причина.

«Из истории мы знаем, что перезахоронения допускаются в исключительны случаях. Например, когда близкий погребен в другой стране или на другом конце нашей страны.

Причина должна быть очень серьезной, если она выглядит, как какой-то каприз, то, наверное, это предосудительно. Но каждый случай решается индивидуально».

Владислав Александрович добавил, что для переноса места захоронения нужно разрешение священника или в некоторых случаях епископа. Просто так тревожить покой умерших не стоит.

Напомним, ранее Алла Пугачева выкупила на Кузьминском кладбище большой участок земли, куда и перенесла могилы своих родственников. За надгробиями осуществляется постоянный уход. Личность того, кто именно следит за порядком на погосте, как и причины перезахоронения родных певицы пока остаются покрытыми завесой тайны.

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