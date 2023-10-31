Что на самом деле случилось с женой Новосельцева? Загадка «Служебного романа»

А вот эта версия, пожалуй, самая интересная и правдоподобная: Лиза не просто бросила мужа и детей, а уехала вместе с новым мужем за границу, скорее всего – в Израиль.

В те годы некоторым удавалось эмигрировать из Советского Союза, несмотря на «железный занавес» и множество связанных с отъездом сложностей. Вполне вероятно, что Лиза ответила на ухаживания какого-нибудь поклонника с еврейскими корнями в расчете на дальнейшую эмиграцию.

А уж потом, после отъезда, ее жизнь могла сложиться по-разному: либо она осталась с этим мужем и стала домохозяйкой, либо, вырвавшись за границу, бросила его и нашла другого… Или не нашла – а стала устраиваться в жизни иначе.

Как бы там ни было, в то время билет в Израиль был билетом в один конец – уехавшие не имели возможности вернуться. Вот так и получилось, что дети остались с Анатолием Ефремовичем навсегда.

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Конечно, все это – только наши предположения. Но любое из них могло быть правдой. В любом случае, слова Верочки о том, что «матерью у них был Новосельцев», абсолютная истина – он очень старается заботиться о сыновьях, выбивается из сил, чтобы купить им ботинки, стирает белье и убеждает их хорошо себя вести.

И все же очень хорошо, что теперь в нелегком деле воспитания детей ему будет помогать новая жена – Людмила Прокофьевна. Поклонники фильма «Служебный роман» убеждены: в этой семье все будет хорошо.

