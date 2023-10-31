Что на самом деле случилось с женой Новосельцева? Загадка «Служебного романа»

Рассказывая начальнице Людмиле Прокофьевне о Новосельцеве, всезнающая секретарша Верочка, обожающая сплетни, находит всего пару фраз: о том, что он был женат на Лизе Леонтьевой из строительного отдела – «такая смазливая, беленькая, с косой», но потом она «закрутила с ревизором» и сбежала, оставив сыновей бывшему мужу.
Больше никаких сведений о личной жизни Новосельцева зритель не получает, так что приходится додумывать – как так получилось, что он стал отцом-одиночкой с двумя детьми.
Фото: кадр из фильма "Служебный роман" (1977)
Подобное явление было в Советском Союзе огромной редкостью. Практически всегда при разводе дети оставались с матерью – такое решение выносил суд.
А вот чтобы отдать маленьких детей отцу – для этого должны были быть очень веские основания. Давайте рассмотрим несколько особенно популярных в Сети версий.
Первая – Лизе стало скучно
Фото: кадр из фильма "Служебный роман" (1977)
Хорошенькая блондинка с длинной косой могла рассчитывать на более успешного и интересного мужа, чем мямля и недотепа Новосельцев. Возможно, когда-то он считался перспективным мужем, и Лиза надеялась, что он сделает карьеру, вот и вышла за него замуж, и родила двоих детей. А потом увидела: ни на что он не способен.
Работает не очень, рассеянный, нерешительный… Так можно до старости прождать! А ведь жизнь-то проходит. Хочется чего-то яркого, запоминающегося. Авантюры какой-нибудь. Вот она и «закрутила с ревизором» - тот, видимо, сумел подарить Лизе то, о чем она мечтала, и она с готовностью сбежала из скучного «болота», в которое превратилась жизнь с мужем.
Вторая – курортный роман
Фото: кадр из фильма "Служебный роман" (1977)
Можно предположить, что «смазливенькая» Лиза, оказавшись однажды на курорте по профсоюзной путевке, познакомилась там с успешным высокопоставленным мужчиной. Это вполне жизнеспособная версия: вряд ли Новосельцев поехал бы на курорт один, оставив жену с детьми, у него такой характер, что он во всем себе откажет, но жене даст возможность отдохнуть на юге.
А там, посмотрев на другую жизнь, беззаботную и веселую, девушка увлеклась другим. И, скорее всего, бросила семью, ничего не объясняя, сбежав потихоньку, поступив некрасиво и неблагородно. И позднее, доказывая в суде свое право на воспитание детей, Новосельцев мог использовать ее поведение как козырь: распутной мамаше, загулявшей на курорте и бросившей семью, детей не отдали.
Третья – эмиграция в Израиль
Фото: кадр из фильма "Служебный роман" (1977)
А вот эта версия, пожалуй, самая интересная и правдоподобная: Лиза не просто бросила мужа и детей, а уехала вместе с новым мужем за границу, скорее всего – в Израиль.
В те годы некоторым удавалось эмигрировать из Советского Союза, несмотря на «железный занавес» и множество связанных с отъездом сложностей. Вполне вероятно, что Лиза ответила на ухаживания какого-нибудь поклонника с еврейскими корнями в расчете на дальнейшую эмиграцию.
А уж потом, после отъезда, ее жизнь могла сложиться по-разному: либо она осталась с этим мужем и стала домохозяйкой, либо, вырвавшись за границу, бросила его и нашла другого… Или не нашла – а стала устраиваться в жизни иначе.
Как бы там ни было, в то время билет в Израиль был билетом в один конец – уехавшие не имели возможности вернуться. Вот так и получилось, что дети остались с Анатолием Ефремовичем навсегда.
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Конечно, все это – только наши предположения. Но любое из них могло быть правдой. В любом случае, слова Верочки о том, что «матерью у них был Новосельцев», абсолютная истина – он очень старается заботиться о сыновьях, выбивается из сил, чтобы купить им ботинки, стирает белье и убеждает их хорошо себя вести.
И все же очень хорошо, что теперь в нелегком деле воспитания детей ему будет помогать новая жена – Людмила Прокофьевна. Поклонники фильма «Служебный роман» убеждены: в этой семье все будет хорошо.