«Телевидение сегодня превращается в шоурум»: Пригожин оценил идею возрождения «Фабрики звезд»

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки объявила, что на канале возрождается проект «Новая Фабрика звезд». Медиаменеджер уверена, что шоу поможет найти настоящие вокальные бриллианты.
Название проекта отсылает нас к знаменитому реалити-шоу «Фабрика звезд», в рамках которого молодые артисты жили в звездном доме, занимались там с преподавателями по вокалу, актерскому мастерству, репетировали свои номера и при этом успевали выстраивать какие-то отношения внутри коллектива. Тогда на программе кипели настоящие шекспировские страсти.
«Как бы стремительно люди ни выбивались в артисты благодаря соцсетям, ничто не сравнится с профессиональным подходом, когда с тобой работают лучшие музыканты страны, твои идеи упаковываются в актуальные аранжировки, а твой образ создают профессиональные стилисты и визажисты», - написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.
Как вы относитесь к перезагрузке культового реалити-шоу? На этот вопрос и не только Teleprogramma.pro ответил известный продюсер Иосиф Пригожин.
«За 20 лет сменилось поколение, а теперь люди постарше могут прийти к молодежи в качестве наставников. И это тоже будет отличная история.
Вообще, изначально если бы федеральные каналы трансформировали бы «Утреннюю звезду» и сделали бы свою «Фабрику звезд», а не покупали бы где-то, это было бы, конечно, здорово, потому что лично для меня основателем такого формата является бессменный Юрий Николаев, - отметил Иосиф Пригожин.
- Потом возникла компания, которая стала делать «Фабрику»… Благодаря этому проекту появилось очень много известных людей, те же Стас Пьеха, Юлиана Караулова, Полина Гагарина, Наталья Подольская. Они, может быть, итак бы состоялись, но все-таки «Фабрика» дала большое количество звезд.
«Новая Фабрика звезд» на ТНТ логична, поскольку это развлекательный канал. На мой взгляд, это попадание в десятку. Уверен, что шоу на канале приживется и зайдет зрителям».
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Иосиф Пригожин. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс газета»
- Но многие говорят, что сейчас телевидения смотрят только бабушки и дедушки, а молодежь проводит больше времени в Интернете…
- Жизнь существует не только в Москве. А с учетом сегодняшних реалий этот проект появится и в Интернете тоже. Телевидение сегодня превращается в шоурум. Его тоже смотрят, возможно, значительно меньше, чем раньше, но тем не менее своя аудитория у телевидения есть.
Но телевидение сегодня должно спасать само себя, создавая подобного рода форматы, привлекая людей. А на чем тогда будет все держаться, если не создавать «Новую Фабрику звезд» и другие интересные проекты?
И я думаю, что в этой части ТНТ делает все, чтобы сохранить телесмотрение.