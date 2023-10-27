«Телевидение сегодня превращается в шоурум»: Пригожин оценил идею возрождения «Фабрики звезд»

- Но многие говорят, что сейчас телевидения смотрят только бабушки и дедушки, а молодежь проводит больше времени в Интернете…

- Жизнь существует не только в Москве. А с учетом сегодняшних реалий этот проект появится и в Интернете тоже. Телевидение сегодня превращается в шоурум. Его тоже смотрят, возможно, значительно меньше, чем раньше, но тем не менее своя аудитория у телевидения есть.

Но телевидение сегодня должно спасать само себя, создавая подобного рода форматы, привлекая людей. А на чем тогда будет все держаться, если не создавать «Новую Фабрику звезд» и другие интересные проекты?

И я думаю, что в этой части ТНТ делает все, чтобы сохранить телесмотрение.