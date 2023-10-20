Как Жанна Агузарова побывала в Бутырской тюрьме, была укушена Аллой Пугачевой и почему не сохранила свою большую любовь

«…На сцену буквально вылетела девица в замшевой мини-юбке и кожаной куртке явно с чужого плеча. В первую секунду я ее пожалел: носатая Барбара Стрейзанд выглядела бы рядом с ней, как куколка Барби. В следующую секунду гадкий утенок предстал абсолютно восхитительным созданием. Она пела самозабвенно и плясала так, будто ее год держали взаперти, ее глаза сияли счастьем…
Публика встала на уши — было от чего сходить с ума… Девочка блистала, затмевая все вокруг, и ее удивительная личность — смесь Примадонны и хулиганки — трансформировала непритязательные веселые твисты во что-то более глубокое к трогательное».
Так появление Жанны Агузаровой описывал музыкальный критик Артемий Троицкий* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента). И действительно, Агузарова одновременно стала и мемом, и живой легендой.
Говорят, что Леди Гага скопировала ее фирменный стиль. «Неземная», «Марсианка», «Феномен» — такие эпитеты ассоциируются с этой артисткой. Ее поклонником является сам Микки Рурк. А еще поговаривают, что одно время она встречалась с продюсером самого Дэвида Боуи. И это все о ней — о космической Жанне Агузаровой.
Детство и родители
Жанна родилась 7 июля 1962-го в поселке Туртас неподалеку от Тюмени. Отец Жанны Георгий — с семьей не жил. Мама Людмила Савченко работала фармацевтом в местной аптеке. Также у Жанны есть брат, правда, у детей разные отцы.
Жанна Агузарова в детстве. Фото: соцсети
Чуть позже семейство перебралось в Новосибирскую область. Жанна училась в школе поселка Колывань, которую окончила в 1977 году.
Как вспоминала подруга певицы Татьяна, в детстве Жанну обижали сверстники за ее непохожесть на других, нередко устраивали ей бойкоты. Сама же артистка говорила, что не из этого времени и должна была родиться в будущем. А поскольку дети обычно злые по натуре, они эту непохожесть не принимали.
После окончания среднего образования девушка попыталась поступить в разные театральные училища, но ее попытки не увенчались успехом. В знаменитую Гнесинку она также не поступила. Зато выучилась на маляра в техникуме.
И чуть позже все-таки получила музыкальное образование в училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, поступив на фольклорное отделение.
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Иванна Андерс. Пребывание в «Бутырке»
Жанна понимала, что должна обязательно запомниться зрителям и начала перезагрузку своей биографии с изменения имени. Ведь свое имя она считала недостаточно благозвучным и оригинальным для сцены.
В богемных тусовках Жанна представлялась Иванной Андерс, дочерью шведских дипломатов. В тот же период она начала сотрудничать с группой «Браво».
Жанна Агузарова в юности. Фото: соцсети
По легенде, это имя Жанна позаимствовала у одного своего знакомого Ивана, уехавшего за границу и оставившего ей свои документы. Певица не придумала ничего лучше, как просто добавить к «Ивану» еще две буквы и переклеить фотографии. Подобным образом она подделала и студенческий билет, неожиданно для всех став студенткой медицинского вуза.
За подделку документов Агузарову отправили в знаменитую Бутырскую тюрьму. На допросах певица сообщала, что прибыла с Марса и, кстати, и выглядела как «марсианка», что было большой смелостью для 80-х годов.
Слушая увлекательные рассказы девушки, следователи лишь качали головами и приходили к выводу, что ей необходимо пройти освидетельствование в Институте судебной психиатрии имени В. П. Сербского.
Там певицу признали вменяемой, отправили в Тюменскую область, где Жанна провела на принудительных работах в местном леспромхозе полтора года. Ну а потом она снова вернулась в Москву и, как и прежде, стала выступать в составе группы «Браво».
Жанна Агузарова. Фото: соцсети
Кстати, в интервью газете «Ленинская смена» в 1987 году Жанна призналась, что и фамилия Агузарова ей тоже нравится. Мол, «агу» — так говорят дети, а «зарова» — это что-то, связанное с солнцем.
«Это такая псевдоподача фамилии, символическая, шутливая. конечно. Вообще это нормальная, хорошая фамилия. Вначале она мне не нравилась, а сейчас, в общем, ничего. Симпатичная».
Группа «Браво», «Эти желтые ботинки» и другие песни
Под фамилией Агузарова Жанну представила и Алла Пугачева, когда в 1986 году коллектив появился в программе «Музыкальный ринг» с песней «Звезда». Вскоре после этого события песни группы «Браво» «Старый отель», «Эти желтые ботинки» и другие композиции пела вся страна. Кстати, слова к «Ботинкам» написала сама Жанна, и почему-то они вызывали больше всего подозрений в идеологическом хулиганстве их автора.
Как вспоминал в одном из своих интервью лидер группы «Браво» Евгений Хавтан, в то время, когда Жанна находилась под следствием из-за поддельного паспорта, возникало много вопросов и к текстам ее композиций.
Жанна Агузарова в составе группы «Браво». Фото: Global Look Press
«Этим делом занималось два следователя с Петровки, 38. Один из них отвечал за идеологическую часть допросов. Его интересовала песня «Желтые ботинки», в которой были слова «Я мимо проезжаю в «Чайке»… Они усмотрели злой умысел в том, что мы упоминаем правительственную машину».
А вот песня «Чудесная страна» стала саундтреком к фильму Сергея Соловьева «Асса». Широкую популярность получила и знаменитая композиция «Черный кот», записанная в аранжировке группы «Браво».
В 1988 году Жанна ушла из коллектива. Группа хотела быть более медийной, как бы сказали сейчас, тогда как Агузарова предпочитала оставаться в андеграунде.
Жанна Агузарова и Алла Пугачева
Начав сольную карьеру, она записала пластинку «Русский альбом» и устроилась работать в театр Аллы Пугачевой. Как вспоминал в интервью телеканалу НТВ декоратор Борис Краснов, когда-то Пугачева приблизила к себе «марсианку» и вдвоем они зажигали так, что дым стоял коромыслом. И, как рассказывал Краснов, однажды Примадонна даже укусила Агузарову за мягкое место.
«Было дело. Они там ползали возле камина, у нее в комнате, и она ее укусила. Она такая, может такое вытворить, она умеет!» — пояснял Борис Краснов.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Однако из-за конфликта с Аллой Борисовной Агузарова ушла из ее коллектива. Правда, в 2019 году стало ясно, что артистки, скорее всего, давно помирились. Так, они исполнили дуэтом песню «Мы желаем счастья вам» на концерте группы «Цветы» Стаса Намина в Кремле.
Кстати, в одном из своих редких интервью артистка признавалась, что считает Аллу Пугачеву своим учителем, поскольку, по мнению певицы, она первой забунтовала на советской эстраде. А на вопрос журналиста: «Бунтуете ли вы сами?», ответила так:
«В какой-то степени, конечно. Вообще-то я на сцене веду себя вполне естественно. Но когда ты сам по себе и ведешь себя так, как тебе хочется, а не так, как этого требуют какие-то рамки, это уже бунт».
Жизнь в США
Своеобразным бунтом артистки стало и то, что после распада СССР Жанна уехала в Америку. В Калифорнии окончила курсы диджеев, сотрудничала с Василием Шумовым, совместно с которым записала альбомы «Тектоника» и Nineteen Ninety`s (сборник ремейков).
Но в США Агузарова не сумела добиться никаких успехов. Одно время она пела в ресторане «Черное море», но уволилась оттуда. А чтобы найти деньги на выпуск альбома, даже подрабатывала водителем Международного центра знаменитостей.
Возвращение в Россию
Певица вернулась на Родину в 1993 году и первое, что сделала, — это присоединилась к юбилейному туру группы «Браво». Как рассказывал в своем недавнем интервью Валерий Сюткин, в тот период эпатажная певица снова заставила всех поволноваться.
Так, из-за проблем с документами артистка долго не могла вылететь из Америки. А когда наконец встретилась с коллегами по группе, почему-то общалась со всеми только на английском языке.
Жанна Агузарова. Фото: Global Look Press
С 2006 года певица дает нечастые выступления в клубах. В сентябре 2020 года она выпустила альбом «Королева Сансета», куда вошло 12 песен, записанных в разные годы, в том числе и шлягер 90-х «Не упрекай». Альбом записывался в студиях Москвы, Санкт-Петербурга, Стокгольма, Лондона и Лос-Анджелеса. А в 2021 году артистка презентовала новый альбом «Будь со мной».
Эпатаж и стиль
Фишкой Жанны Агузаровой, конечно, стал нестандартный образ. Так, например, в 2000-х она подбирала стиль, опираясь на свои «марсианские хроники» — одевалась в «металлические» ткани, делала яркий макияж и оригинальные прически.
В интервью «Нижегородской правде» артистка признавалась, что всегда тщательно обдумывает сценические костюмы. И, по ее мнению, и музыка, и стихи, и костюм — все входит в песню, только в разной последовательности.
Так Агузарова выглядела до предполагаемой пластики. Фото: Global Look Press
«Иногда первой рождается музыка, иногда сначала появляются стихи. Первым может появиться и просто какой-то головной убор. Почти всегда я исполняю свои песни. Потому что мне некогда ждать своего композитора, доброжелателя и так далее. Я сама…».
В 2015 году в программе «Вечерний Ургант» звезда неожиданно появилась в длинном вечернем платье и распущенными длинными черными волосами. Еще тогда поклонники певицы заподозрили, что она, вероятно, прибегла к пластической хирургии — изменила форму скул и сделала филлеры на губах.
Жанна Агузарова в студии программы «Вечерний Ургант». Возможно, после пластики. Фото: Первый канал
В начале 2023 года много шума наделало появление Жанны на одном светском мероприятии. Певица изменилась настолько, что ее с трудом можно было узнать: очевидно, снова добавила филлеры в губы, отчего они стали утиными, и явно переборщила с заостренными скулами.
Иногда Жанна Агузарова изображала бабушку. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Личная жизнь артистки плотно закрыта на все замки. Несмотря на то что певица не любит распространяться об амурных делах, некоторые сведения об этом все же просачиваются в прессу.
Например, Жанне приписывали роман с басистом группы «Браво» Тимуром Муртазаевым и американским продюсером Брайаном Ино, работавшим с рок-идолом Дэвидом Боуи и группой U-2. Но по-настоящему в серьезных отношениях она состояла два раза.
Известно, что первым мужем певицы был океанолог Илья. Но родителей интеллигентного ученого чрезвычайно настораживала экстравагантность и бунтарство его жены. И они всячески намекали ему, что Жанна ему не пара. Да и в одном из своих интервью Илья заявил, что после истории с «Бутыркой» у артистки появились признаки психического отклонения.
Вторым гражданским мужем артистки стал Николай Полторанин (известен как актер Ник Полторанин), с которым Агузарова познакомилась в 80-х годах в Алма-Ате, когда он, будучи директором группы «А-студио», приехал на рок-фестиваль.
«Жанна появилась за кулисами и с ходу поразила нас своим сценическим образом: зеленый клетчатый пиджак, к макушке, как у Снегурочки, пристегнута искусственная коса с вплетением желтых шерстяных нитей.
Не успеваю прийти в себя, как вижу ее на сцене: Агузарова берет такую высокую ноту, что у меня по спине холодком бегут мурашки», — вспоминал Николай свою первую встречу с Жанной в интервью изданию «Семь дней».
Вероятно, такой Жанну Агузарову увидел Николай Полторанин. Фото: Global Look Press
Между ними вспыхнул яркий роман. А чуть позже Николай стал администратором и директором певицы, ради которой, по собственному признанию, оставил свою карьеру, хотя уже тогда сыграл пару ролей на «Мосфильме» и мог бы продолжать попытки прославиться. Но ради Жанны отвергал все предложения.
«Чтобы официально быть ее администратором, устроился в Московскую областную филармонию и получил соответствующее удостоверение. В Союзе ведь на все нужна была бумажка со штампом», — рассказывал Полторанин в интервью изданию «Семь дней».
Вместе с Николаем певица отправилась и в Америку, но ничего там не добившись, сильно страдала. Позже артистка приняла решение вернуться домой, но к тому времени Полторанин начал сниматься в Голливуде в эпизодических ролях. Постепенно в его судьбе все наладилось. И мужчина больше не хотел жить жизнью возлюбленной и отказываться от своей.
В итоге они расстались, Жанна вернулась в Россию, а ее любимый мужчина остался в США. Сегодня на счету Ника Полторанина роли в фильмах «Солт», «13», «Человек-паук-3» и многих других картинах. Впоследствии Николай женился, у него родилась дочь. Но, похоже, Жанна до сих пор живет в его сердце.
Николай Полторанин. Фото: Kinopoisk.ru
«И хоть бы одно интервью с тех пор дала человеческим языком, все хранит наши отношения в тайне: «Помню, рядом с кем-то в Америке было так хорошо. А с кем — не помню». Я же знал Жанну иной. И со мной у Агузаровой была настоящая жизнь, «жизнь до Марса», — признавался Николай в интервью изданию «Семь дней».
Николай Полторанин также вспомнил, как при переезде в новую квартиру в США нашел сувенир — позолоченную мини-скульптуру яблока, которую подарила ему певица. Яблоко считается символом двух городов — Нью-Йорка и Алма-Аты, где и произошла их первая встреча…
Дети
Сейчас личная жизнь певицы держится в секрете, детей у нее нет. Во всяком случае, СМИ о них ничего неизвестно.
Некий Сергей, представившийся первым возлюбленным Агузаровой, в одном из своих интервью говорил, что человек она неуступчивый, с норовом и будет стоять до конца, даже если и проиграет. И мол, это не очень хорошо для семейной жизни.
Жанна Агузарова. Фото: Global Look Press
О том, что с Жанной не сложилось, он не жалел, поскольку нашел хорошую женщину, родились дети, внуки. И никакой звездной жизни ему не нужно.
«Жанна живет в своей Москве, детей у нее нет, семьи нет. Все в своих небесах или в тумане плавает…» — сказал Сергей о своей первой возлюбленной.
Рост и вес
Вес Жанны Агузаровой — 162 сантиметра, вес — 53 килограмма.
Жанна Агузарова. Фото: Glonal Look Press
Жанна Агузарова сейчас
В конце 2022 года стало известно, что Жанна снялась в фильме «Марш утренней зари» Романа Качанова, рассказывающем о конкурсе молодых исполнителей, в котором все идет не по плану.
Сама певица рассказала, что это ее дебют в кино. И она надеется, что он станет успешным. Вроде бы авантюра, но в одном из интервью Жанна призналась, что всегда ценила величайших авантюристов.