Как Жанна Агузарова побывала в Бутырской тюрьме, была укушена Аллой Пугачевой и почему не сохранила свою большую любовь

«…На сцену буквально вылетела девица в замшевой мини-юбке и кожаной куртке явно с чужого плеча. В первую секунду я ее пожалел: носатая Барбара Стрейзанд выглядела бы рядом с ней, как куколка Барби. В следующую секунду гадкий утенок предстал абсолютно восхитительным созданием. Она пела самозабвенно и плясала так, будто ее год держали взаперти, ее глаза сияли счастьем…

Публика встала на уши — было от чего сходить с ума… Девочка блистала, затмевая все вокруг, и ее удивительная личность — смесь Примадонны и хулиганки — трансформировала непритязательные веселые твисты во что-то более глубокое к трогательное».

Так появление Жанны Агузаровой описывал музыкальный критик Артемий Троицкий* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента). И действительно, Агузарова одновременно стала и мемом, и живой легендой.

Говорят, что Леди Гага скопировала ее фирменный стиль. «Неземная», «Марсианка», «Феномен» — такие эпитеты ассоциируются с этой артисткой. Ее поклонником является сам Микки Рурк. А еще поговаривают, что одно время она встречалась с продюсером самого Дэвида Боуи. И это все о ней — о космической Жанне Агузаровой.

Детство и родители

Жанна родилась 7 июля 1962-го в поселке Туртас неподалеку от Тюмени. Отец Жанны Георгий — с семьей не жил. Мама Людмила Савченко работала фармацевтом в местной аптеке. Также у Жанны есть брат, правда, у детей разные отцы.