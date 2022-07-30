Родившаяся в российской глубинке Жанна Агузарова без прикрас высказалась о москвичах

Жанна Агузарова родилась в небольшом поселке в Тюменской области, но география не помешала ей стать известной певицей. В начале восьмидесятых будущая звезда отправилась в Москву покорять театральные институты, после чего так и осталась в столице.

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Как считает бывшая солистка группы «Браво», жители Москвы отличаются от граждан, живущих в других регионах РФ, но это ей мешает. Звезда скорее видит в этом плюс.

«Москвичи в основном оптимистичные и веселые люди. По духу я, Жанна Агузарова, — музыкант и гражданин мира, но и, конечно же, москвичка — и морально, и официально», — заявила артистка.

Ранее первый Агузаровой рассказал о ее тяжелом характере. По словам экс-возлюбленного, Жанна могла и в драку полезть.

Источник: «Москвич Mag».