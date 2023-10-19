Хаматова за деньги «да»: как уехавшие звезды ради выгоды готовы легко проститься со своими принципами

Чулпан Хаматова одна из первых покинула Россию. Она неустанно в своих многочисленных интервью ругала страну, которая подарила ей звание народной артистки, массу наград, премий и поклонников. Но так ли она не любит весь русский народ на самом деле?

Мы связались с представителем Чулпан Хаматовой в России и предложили артистке выступить на дне рождения одного из российских бизнесменов. На что молодой человек выразил полнейшую готовность сотрудничать. Запросил подробную информацию о мероприятии, предложил выслать райдер.

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Представительница Ингеборги Дапкунайте была более осторожна. Для того, чтобы выразить согласие от лица актрисы, ей хотелось знать все подробности. То есть, и хочется, и колется.

Максим Галкин*, видимо, перестал широко делиться своими контактами, завел новую почту «для своих».

Однако, с этими «звездами» все и так понятно. Свои принципы они готовы спрятать подальше, когда дело касается шуршащих бумажек.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.