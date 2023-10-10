Аскольд Запашный: «Против нас развернули целую кампанию»

В Сети появилась информация, что братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. Чтобы разобраться в ситуации, журналисты Teleprogramma.pro позвонили Аскольду Запашному и узнали неожиданные подробности.

– Аскольд, вы можете объяснить, откуда взялись эти слухи и кадры в Интернете?

– Правда очень проста. Она заключается в том, что мы сейчас снимаем очень хороший сериал о цирке, и на фоне этого многие хотят нас дискредитировать. Видео, которое сейчас активно обсуждают, вырвано из контекста. Дело в том, что это – сцены драк, не имеющие никакого отношения к методике дрессуры. Это просто драки крупных хищников, которые через 10-15 секунд могут закончиться смертью, если их не остановить.

– То есть это попытки остановить разбушевавшихся хищников?

– Конечно! Наблюдать за этим ни один вменяемый человек не будет, и ни один хозяин животного не допустит этого. Представьте себе, что у вас крупная собака, на которую нападает другая крупная собака. Вы же не будете стоять в стороне и смотреть на это, ничего не предпринимая. Естественно, применяются все доступные методы, чтобы драку остановить. В животных швыряют реквизит, их поливают водой. Кроме того, применяются выстрелы из свето-шумового оружия.

