Аскольд Запашный: «Против нас развернули целую кампанию»

В Сети появилась информация, что братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. Чтобы разобраться в ситуации, журналисты Teleprogramma.pro позвонили Аскольду Запашному и узнали неожиданные подробности.
– Аскольд, вы можете объяснить, откуда взялись эти слухи и кадры в Интернете?
– Правда очень проста. Она заключается в том, что мы сейчас снимаем очень хороший сериал о цирке, и на фоне этого многие хотят нас дискредитировать. Видео, которое сейчас активно обсуждают, вырвано из контекста. Дело в том, что это – сцены драк, не имеющие никакого отношения к методике дрессуры. Это просто драки крупных хищников, которые через 10-15 секунд могут закончиться смертью, если их не остановить.
– То есть это попытки остановить разбушевавшихся хищников?
– Конечно! Наблюдать за этим ни один вменяемый человек не будет, и ни один хозяин животного не допустит этого. Представьте себе, что у вас крупная собака, на которую нападает другая крупная собака. Вы же не будете стоять в стороне и смотреть на это, ничего не предпринимая. Естественно, применяются все доступные методы, чтобы драку остановить. В животных швыряют реквизит, их поливают водой. Кроме того, применяются выстрелы из свето-шумового оружия.
Аскольд Запашный во время репетиции. Фото: Global Look Press
– Наказание виновных последует?
– Мы, конечно, проконсультируемся с юристами и будем действовать. Цель этой провокации – привлечь внимание общественности, заставить людей ужаснуться тому, что Запашные якобы «мучают» животных.
– Кто этим занимается? Кому выгодно вас дискредитировать?
– Я знаю, кто за этим стоит, но намеренно не называю имен. Нам бояться нечего. Мы — открытые люди. У нас очень сложная профессия, но мы стараемся проводить открытые репетиции, ни от кого не скрываясь. Методы у нас здоровые, гуманные и профессиональные, поводов нас упрекнуть нет, поэтому им приходится выдумывать.
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Но даже на этом видео не к чему придраться с профессиональной точки зрения. Мы ведь сами выкладываем эти материалы в Сеть. Зайдите ко мне на страничку — и вы увидите драки крупных животных, во время которых мы точно так же бросаемся реквизитом, поливаем водой и стреляем из свето-шумового оружия, чтобы их разнять. Это обычная практика.