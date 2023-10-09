Данко о Галкине*, Собчак и Макаревиче*: «Они просто спасают свои шкуры и деньги»

Российские знаменитости, получившие израильский паспорт и перебравшиеся в Израиль, оказались в сложной ситуации. В стране всеобщая мобилизация. Возможно, им всем придется взять в руки оружие, чтобы защищать государство Израиль и его народ. Ксения Собчак, например, назвала Израиль своей второй Родиной. Там живут Максим Галкин*, Андрей Макаревич*, Семен Слепаков*, Анатолий Белый*, Максим Леонидов…

Мы решили узнать у известного певца Данко – что он думает о своих недавних «собратьях по цеху» и их готовности встать на защиту Израиля.



– Еще недавно эти артисты выступали в России – а теперь перебрались в Израиль, стали гражданами этой страны. Сейчас – самое время для них доказать свою преданность и встать на защиту в первых рядах. По-вашему, они отправятся воевать?

– Тот, кто смог сбежать из родной страны, предать – точно так же продолжит делать это и дальше. Они просто спасают свои шкуры и свои деньги. Для них не существует понятия «Родина».

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– А вот Ксения Собчак сказала, что Израиль – ее вторая Родина. Возможно, она пойдет защищать Израиль?

– Да нет, что вы. Никогда в жизни.

– А Максим Галкин*?

- Да нет же. Они сейчас все в Америку свалят – и все. Как только почувствуют по-настоящему серьезную угрозу – сразу уедут. Для них главное – деньги. Ну максимум – дадут концерт в поддержку.

Галкин* – он же артист. Ему нужны полные залы – чтобы заработать деньги, чтобы удовлетворить свое тщеславие. А в такой ситуации, как сейчас, вряд ли это будет возможным. Если сбежал из России – точно так же сбежит и из Израиля, если там для него жареным запахнет. У этих людей нет ни Родины, ни чести.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

