Максим Галкин* пожаловался в соцсетях на обстрелы в Израиле: события напрямую коснулись его семьи

Максим Галкин* сбежал из России в конце февраля прошлого года. Вслед за юмористом последовала его жена Алла Пугачева и их малолетние дети.
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Семейство обосновалось в Израиле. Однако осенью 2023 года на новой Родине артиста произошел военный конфликт.
Галкин* остро отреагировал на эти события. Шоумен сообщил у себя в соцсетях о том, что неприятная ситуация напрямую коснулась его семьи, и выразил озабоченность происходящим.
«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!» — написал артист.
Подписчики юмориста начали активно интересоваться дальнейшими планами Максима*. Больше всего их волновал один вопрос: планирует ли шоумен защищать новую Родину или сбежит в более спокойное место. Увы, ответа не последовало.
«Максимка*, шуточки будет про Сектор Газа и Израиль??? Очень жду вашего выступления по этому поводу. Или вы пойдете новую Родину защищать?», «Галкин*, где черный квадрат? Или уже сбежали с бабкой с Израиля?», «Ну как вам там сейчас в Израиле? Куда теперь побежите?», — посыпались вопросы от подписчиков.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.