Максим Галкин* пожаловался в соцсетях на обстрелы в Израиле: события напрямую коснулись его семьи

Максим Галкин* сбежал из России в конце февраля прошлого года. Вслед за юмористом последовала его жена Алла Пугачева и их малолетние дети.

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Семейство обосновалось в Израиле. Однако осенью 2023 года на новой Родине артиста произошел военный конфликт.

Галкин* остро отреагировал на эти события. Шоумен сообщил у себя в соцсетях о том, что неприятная ситуация напрямую коснулась его семьи, и выразил озабоченность происходящим.