Призовут ли в армию Израиля Галкина*, Собчак и Макаревича* — или снова сбегут

– У Ксении Собчак есть израильский паспорт – значит ли это, что ее могут призвать на службу, защищать Израиль, который она называет своей второй родиной? А что можно сказать о знаменитостях, перебравшихся в Израиль, – Максиме Галкине*, Андрее Макаревиче*, Анатолии Белом*? Увидим ли мы их в военной форме, защищающими страну, в которой они теперь живут?

– В Израиле сейчас всеобщая мобилизация. Если не ошибаюсь, все мужчины до пятидесяти лет могут быть призваны в нынешней ситуации. А значит – всех их могут призвать. Потому что по возрасту все они подпадают под закон о мобилизации.

– И женщин тоже?

- Что касается женщин, то призыву подлежат только профессиональные военные. И резервисты. Но не все подряд.

– Значит, и Максим Галкин* пойдет воевать?

– О Галкине* я больше скажу – он с удовольствием наденет военную форму, возьмет автомат и пойдет защищать страну. Я в этом уверен.

