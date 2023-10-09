Призовут ли в армию Израиля Галкина*, Собчак и Макаревича* — или снова сбегут

События, происходящие сейчас в Израиле, у многих вызывают ужас и панику. Особенно если учесть, сколько российских граждан перебрались в эту страну за последние пару лет. Мы поговорили с юристом Юрием Шелем, и он рассказал нам много интересного о том, возьмут ли в руки автоматы новоиспеченные израильтяне — вчерашние российские звезды.
Максим Галкин*. Фото: Global Look Press
– У Ксении Собчак есть израильский паспорт – значит ли это, что ее могут призвать на службу, защищать Израиль, который она называет своей второй родиной? А что можно сказать о знаменитостях, перебравшихся в Израиль, – Максиме Галкине*, Андрее Макаревиче*, Анатолии Белом*? Увидим ли мы их в военной форме, защищающими страну, в которой они теперь живут?
– В Израиле сейчас всеобщая мобилизация. Если не ошибаюсь, все мужчины до пятидесяти лет могут быть призваны в нынешней ситуации. А значит – всех их могут призвать. Потому что по возрасту все они подпадают под закон о мобилизации.
– И женщин тоже?
- Что касается женщин, то призыву подлежат только профессиональные военные. И резервисты. Но не все подряд.
– Значит, и Максим Галкин* пойдет воевать?
– О Галкине* я больше скажу – он с удовольствием наденет военную форму, возьмет автомат и пойдет защищать страну. Я в этом уверен.
Андрей Макаревич*. Фото: Global Look Press
– А Макаревич*?
– И Макаревич*. Он, правда, по возрасту не подходит, но пошел бы с готовностью. Когда были события у Белого дома, в 1993 году, Макаревич* надел бронежилет, взял автомат и пошел защищать демократию. Я помню его фотографии во всей этой амуниции.
– Многие считают, что ничего такого не произойдет, что избалованные «звезды» постараются избежать тягот военной службы…
– Да, некоторые пишут в соцсетях – а слабо вам, вы привыкли к кайфу, жить в свое удовольствие, на виллах, купаться в бассейнах, а как теперь?
– Но они же еще недавно были гражданами России…
– А там таких «русских» примерно одна треть. Я имею в виду – российского происхождения. Помните, еще Высоцкий пел – «Там на четверть бывший наш народ».
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«Воспользуются моментом»
– И Пугачева не сбежит из Израиля?
– Некоторые скептики сейчас им пишут – мол, теперь вы струсите, мол, теперь Пугачева уже готова выехать из Израиля, испугалась. Посмотрим.
*Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.