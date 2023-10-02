Основатель соцсети из общаги и везучий гений: биография Марка Цукерберга

Ранняя жизнь

Цукерберг родился 14 мая 1984 года в Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, в благополучной, хорошо образованной семье. Он вырос в соседней деревне Доббс-Ферри.

Отец Цукерберга, Эдвард Цукерберг, управлял стоматологической клиникой при семейном доме. Его мать, Карен, работала психиатром до рождения у пары четверых детей — Марка, Рэнди, Донны и Ариэль.

Интерес к компьютерам у Цукерберга проявился в раннем возрасте; когда ему было около 12 лет, он использовал Atari Basic для создания программы обмена сообщениями, которую назвал Zucknet.

Его отец использовал эту программу в своем стоматологическом кабинете, чтобы секретарша могла сообщить ему о новом пациенте, не крича на весь зал. Семья также использовала Zucknet для общения внутри дома.

Вместе со своими друзьями он также создавал компьютерные игры просто для развлечения.