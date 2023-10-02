Основатель соцсети из общаги и везучий гений: биография Марка Цукерберга

Кто такой Марк Цукерберг?
Марк Цукерберг, когда жил в общежитии Гарвардского университета, стал одним из основателей социальной сети Facebook*. Цукерберг бросил колледж после второго курса, чтобы сосредоточиться на сайте, пользовательская база которого выросла до более чем двух миллиардов человек, что сделало Цукерберга миллиардером. Он стал прототипом главного героя в фильме 2010 года «Социальная сеть».
Экземпляры журнала TIME с человеком года – 2010 Марком Цукербергом. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Цукерберг родился 14 мая 1984 года в Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, в благополучной, хорошо образованной семье. Он вырос в соседней деревне Доббс-Ферри.
Отец Цукерберга, Эдвард Цукерберг, управлял стоматологической клиникой при семейном доме. Его мать, Карен, работала психиатром до рождения у пары четверых детей — Марка, Рэнди, Донны и Ариэль.
Интерес к компьютерам у Цукерберга проявился в раннем возрасте; когда ему было около 12 лет, он использовал Atari Basic для создания программы обмена сообщениями, которую назвал Zucknet.
Его отец использовал эту программу в своем стоматологическом кабинете, чтобы секретарша могла сообщить ему о новом пациенте, не крича на весь зал. Семья также использовала Zucknet для общения внутри дома.
Вместе со своими друзьями он также создавал компьютерные игры просто для развлечения.
«У меня была куча друзей-художников, — рассказывал он. — Они приходили, рисовали всякую всячину, и я создавал из этого игру».
Образование Марка Цукерберга
Чтобы не отставать от растущего интереса Цукерберга к компьютерам, его родители наняли частного преподавателя Дэвида Ньюмана, который приходил к ним домой раз в неделю и занимался с Цукербергом. Позже Ньюман рассказал журналистам, что ему было трудно оставаться впереди вундеркинда, который примерно в это же время начал посещать аспирантуру в соседнем колледже Милосердия.
Позже Цукерберг учился в Phillips Exeter Academy — эксклюзивной подготовительной школе в Нью-Гэмпшире. Там он проявил талант в фехтовании, став капитаном школьной команды. Он также преуспел в литературе, получив диплом по классике.
Тем не менее Цукерберг по-прежнему был очарован компьютерами и продолжал работать над разработкой новых программ. Еще учась в средней школе, он создал раннюю версию музыкального программного обеспечения Pandora, которое он назвал Synapse.
Несколько компаний, включая AOL и Microsoft, выразили заинтересованность в покупке программного обеспечения и приеме подростка на работу до окончания учебы. Он отклонил предложения.
Опыт Марка Цукерберга в колледже
После окончания Эксетера в 2002 году Цукерберг поступил в Гарвардский университет. После второго курса обучения Цукерберг бросил обучение, чтобы полностью посвятить себя своей новому проекту — Facebook*.
Ко второму курсу обучения в институте Лиги плюща он приобрел репутацию первоклассного разработчика программного обеспечения в кампусе. Именно в то время он создал программу под названием CourseMatch, которая помогала студентам выбирать свои классы на основе курсов, выбранных другими пользователями.
Он также изобрел Facemash, который сравнивал фотографии двух студентов в кампусе и позволял пользователям голосовать, какая из них более привлекательна. Программа стала безумно популярной, но позже была закрыта администрацией университета после того, как ее сочли неуместной.
Основываясь на шумихе вокруг его предыдущих проектов, трое его сокурсников — Дивья Нарендра и близнецы Кэмерон и Тайлер Винклвосс — обратились к нему с просьбой поработать над идеей социальной сети, которую они назвали Harvard Connection. Этот сайт был разработан для использования информации из студенческих сетей Гарварда с целью создания сайта знакомств для гарвардской элиты.
Цукерберг согласился помочь с проектом, но вскоре бросил работу и начал работать над собственной социальной сетью Facebook*.
Создание социальной сети
Цукерберг и его друзья Дастин Московиц, Крис Хьюз и Эдуардо Саверин создали Facebook* — сайт, который позволял пользователям создавать свои собственные профили, загружать фотографии и общаться с другими пользователями. Группа управляла сайтом из комнаты общежития Гарвардского университета до июня 2004 года.
В том же году Цукерберг бросил университет и перевел компанию в Пало-Альто, Калифорния. К концу 2004 года Facebook* насчитывал 1 миллион пользователей.
В 2005 году предприятие Цукерберга получило огромный толчок от венчурной компании Accel Partners. Accel инвестировала 12,7 миллиона долларов в сеть, которая в то время была открыта только для студентов Лиги плюща.
Затем компания Цукерберга предоставила доступ другим колледжам, старшим школам и международным школам, увеличив число подписчиков сайта до более чем 5,5 миллионов пользователей к декабрю 2005 года. Сайт начал привлекать интерес других компаний, которые хотели разместить рекламу в популярном социальном центре.
Не желая распродавать акции, Цукерберг отклонил предложения от таких компаний, как Yahoo! и MTV Networks. Вместо этого он сосредоточился на расширении сайта, открыв свой проект для сторонних разработчиков и добавив больше функций.
Генеральный директор Facebook* Марк Цукерберг выступает в центре инноваций Facebook* в Берлине, Германия, 25 февраля 2016 года. Фото: Global Look Press
Harvard Connection и юридические препятствия
Казалось, что Цукерберг движется только вверх. Однако в 2006 году бизнес-магнат столкнулся со своим первым серьезным препятствием: создатели Harvard Connection заявили, что Цукерберг украл их идею, и настояли, чтобы разработчик программного обеспечения заплатил за потери их бизнеса.
Цукерберг утверждал, что идеи были основаны на двух совершенно разных типах социальных сетей. После того, как юристы просмотрели записи Цукерберга, компрометирующие мгновенные сообщения показали, что Цукерберг, возможно, намеренно украл интеллектуальную собственность Harvard Connection и предоставил личную информацию пользователей Facebook* своим друзьям.
Позже Цукерберг извинился за компрометирующие сообщения, сказав, что сожалеет о них.
«Если вы собираетесь продолжать создавать влиятельный сервис, на который полагается множество людей, тогда вам нужно быть зрелым, верно? — сказал он в интервью The New Yorker. — Я думаю, что я вырос и многому научился».
Хотя между двумя сторонами было достигнуто первоначальное соглашение в размере 65 миллионов долларов, юридический спор по этому поводу продолжался до 2011 года, после того как Нарендра и Винклвоссы заявили, что их ввели в заблуждение относительно стоимости их акций.
Фильм «Социальная сеть»
В 2010 году вышел фильм сценариста Аарона Соркина «Социальная сеть». Фильм, получивший признание критиков, получил восемь номинаций на премию «Оскар».
Сценарий Соркина был основан на книге писателя Бена Мезрича «Случайные миллиардеры» 2009 года. Мезрич подвергся резкой критике за то, что пересказал историю Цукерберга, в которой использовались придуманные сцены, переосмысленные диалоги и вымышленные персонажи.
Цукерберг решительно возражал против повествования фильма и позже сказал репортеру The New Yorker, что многие детали в фильме были неточными. Например, Цукерберг встречался со своей давней девушкой с 2003 года.
«Интересно, на чем они сосредоточились, чтобы сделать все правильно. Например, каждая вещь, которая у меня были в этом фильме, на самом деле является моей рубашкой или толстовкой, — сказал Цукерберг репортеру на конференции стартапов в 2010 году. — Итак, вот и все эти вещи, в которых они ошиблись, и куча случайных деталей, в которых они оказались правы».
В 2010 году журнал Time назвал Цукерберга «персоной года» в 2010 году, а Vanity Fair поместил его на первое место в своем списке новых бизнесменов.
Джесси Айзенберг в роли Марка Цукерберга в к/ф «Социальная сеть» (2010). Фото: Global Look Press
IPO Facebook*
В мае 2012 Facebook* провела первичное публичное размещение акций, в результате которого было привлечено 16 миллиардов долларов, что стало крупнейшим IPO в истории Интернета.
После первоначального успеха IPO цена акций Facebook* несколько упала в первые дни торгов, хотя ожидается, что Цукерберг выдержит любые взлеты и падения рыночных показателей своей компании.
В 2013 году Facebook* впервые попала в список Fortune 500, сделав 28-летнего Цукерберга самым молодым генеральным директором в списке.
Фейковые новости и скандал с Cambridge Analytica
Цукерберга критиковали за распространение фейковых новостных сообщений на его сайте накануне президентских выборов в США в 2016 году.
В начале 2018 года он объявил о личной задаче разработать усовершенствованные методы защиты пользователей Facebook* от злоупотреблений и вмешательства со стороны других государств.
Несколько месяцев спустя Цукерберг снова попал под огонь критики, когда выяснилось, что Cambridge Analytica, компания по обработке данных, связанная с кампанией президента Дональда Трампа в 2016 году, использовала личную информацию примерно из 87 миллионов профилей Facebook* без уведомления социальной сетью своих владельцев.
После нескольких дней молчания Цукерберг появился в различных изданиях, чтобы объяснить, как компания предпринимает шаги по ограничению доступа сторонних разработчиков к пользовательской информации, и сказал, что был бы рад дать показания перед Конгрессом.
В воскресенье, 25 марта, Facebook* разместил рекламу на всю страницу в семи британских и трех американских газетах, написанную в форме личных извинений от Цукерберга. Он пообещал, что компания изучит все свои приложения и напомнит пользователям, какие из них они могут отключить.
На фоне участившихся призывов к его отставке со стороны групп инвесторов Цукерберг отправился на Капитолийский холм и встретился с законодателями в преддверии своих двухдневных показаний, запланированных на 10 и 11 апреля.
Первый день слушаний с участием коммерческого и судебного комитетов Сената считался скучным делом, поскольку некоторые сенаторы, по-видимому, изо всех сил пытались понять бизнес-модель, которая привела в действие гиганта социальных сетей.
Последующие слушания в Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей оказались гораздо более ожесточенными, поскольку его члены допрашивали генерального директора Facebook* по поводу проблем конфиденциальности.
Во время показаний Цукерберг рассказал, что его личная информация была среди данных, собранных Cambridge Analytica, и предположил, что правовое регулирование Facebook* и других компаний социальных сетей было «неизбежным».
Марк Цукерберг объявляет об обновлении дизайна ленты новостей, 7 марта 2013 г. Менло-Парк, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Личное богатство
Негативный пиар вокруг выборов 2016 года и скандал с Cambridge Analytica, по-видимому, мало замедлили прогресс компании: 6 июля 2018 года акции Facebook* закрылись на рекордной отметке в 203,23 доллара. В результате Цукерберг обогнал главу Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и стал третьим по богатству человеком в мире, уступив коллегам — технологическим титанам — Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу.
Любая прибыль была сведена на нет, когда 26 июля акции Facebook* упали на ошеломляющие 19 процентов после отчета о доходах, который выявил неспособность оправдать ожидания по доходам и замедление роста пользователей. Почти 16 миллиардов долларов личного состояния Цукерберга были уничтожены за один день.
Акции выросли, и Цукерберг остается одним из самых богатых людей в мире. В 2019 году Forbes поставил Цукерберга на восьмое место в своем списке миллиардеров — позади основателя Microsoft Билла Гейтса (№ 2) и впереди соучредителей Google Ларри Пейджа (№ 10) и Сергея Брина (№ 14). Журнал оценил его состояние в 62,3 миллиарда долларов на тот момент.
Libra
В июне 2019 Facebook* объявила, что начинает заниматься криптовалютным бизнесом с запланированным запуском Libra в 2020 году. Наряду с разработкой технологии блокчейн для обеспечения своей финансовой инфраструктуры Facebook* учредил базирующуюся в Швейцарии надзорную организацию под названием Libra Association, в состав которой входят технологические гиганты, такие как Spotify, и венчурные компании, такие как Andreessen Horowitz.
Эта новость снова поставила Цукерберга под прицел Конгресса, который вызвал генерального директора для дачи показаний перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам в октябре.
Несмотря на заверения в том, что Facebook* выйдет из ассоциации Libra, если проект не получит одобрения регулирующих органов, Цукерберг столкнулся с резкими вопросами со стороны скептически настроенных законодателей, которые сослались на фиаско Cambridge Analytica и другие прошлые нарушения.
Марк Цукерберг дает показания перед Комитетом Палаты представителей США по финансовым услугам относительно новой криптовалюты на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 23 октября 2019 года. Фото: Global Look Press
Жена Марка Цукерберга
Цукерберг женат на Присцилле Чан, китайско-американской студентке-медике, с которой он познакомился в Гарварде в 2012 году. Пара связала себя узами брака на следующий день после IPO Facebook*.
Около 100 человек собрались в доме пары в Пало-Альто, Калифорния, на церемонию. Гости думали, что пришли отпраздновать окончание Чан медицинской школы, но вместо этого они стали свидетелями обмена клятвами между Цукербергом и Чан.
Дочери Марка Цукерберга
У Цукерберга есть две дочери: Макс, родившаяся 30 ноября 2015 года, и Августа, родившаяся 28 августа 2017 года.
Когда Цукерберг объявил о появлении на свет старшего ребенка, он объявил, что возьмет двухмесячный отпуск по уходу за ребенком, чтобы провести его со своей семьей.
Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан на церемонии вручения премии ведущим ученым мира за их выдающиеся достижения в области фундаментальной физики, наук о жизни и математики, 5 ноября 2018 г., Сан-Франциско, США. Фото: Global Look Press
Благотворительность
С момента накопления огромного состояния Цукерберг использовал свои миллионы для финансирования различных благотворительных целей. Наиболее примечательные примеры произошли в сентябре 2010 года, когда он пожертвовал 100 миллионов долларов на спасение разваливающейся системы государственных школ Ньюарка в Нью-Джерси.
Затем, в декабре 2010 года, Цукерберг подписал «Клятву дарения», пообещав пожертвовать не менее 50 процентов своего состояния на благотворительность в течение своей жизни.
Среди других участников Giving Pledge — Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Джордж Лукас. После своего пожертвования Цукерберг призвал других молодых и богатых предпринимателей последовать его примеру.
* Деятельность Facebook запрещена в России, соцсесть принадлежит компании Meta Platforms Inc, которая признана экстремистской организацией в РФ.
Представители закона, ограничивающего пожертвования генерального директора Facebook Марка Цукерберга возле Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия, 1 июля 2021 г. Фото: Global Look Press