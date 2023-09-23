«Меня угнетает одиночество»: Анастасия Волочкова рассказала о любимом мужчине

Похоже, Анастасия Волочкова нашла свою любовь – балерина уверяет, что она счастлива рядом с новым мужчиной.

- Анастасия, расскажите нам – кто сейчас рядом с вами? Вы же не одиноки?

- Мои золотые! Рядом со мной всегда есть любимый человек. Мое новое шоу не зря называется «Одержимость». Каждый из нас чем-то одержим. Вот я одержима любовью, творчеством, сексуальностью. А еще – добротой и светом. Как только у меня заканчиваются одни романтические отношения – тут же начинаются новые.

Видимо, Вселенная понимает, что я не приемлю одиночества – оно меня угнетает. Поэтому она сразу же наделяет меня обществом красивого сексуального мужчины.