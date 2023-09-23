«Меня угнетает одиночество»: Анастасия Волочкова рассказала о любимом мужчине

Похоже, Анастасия Волочкова нашла свою любовь – балерина уверяет, что она счастлива рядом с новым мужчиной.
- Анастасия, расскажите нам – кто сейчас рядом с вами? Вы же не одиноки?
- Мои золотые! Рядом со мной всегда есть любимый человек. Мое новое шоу не зря называется «Одержимость». Каждый из нас чем-то одержим. Вот я одержима любовью, творчеством, сексуальностью. А еще – добротой и светом. Как только у меня заканчиваются одни романтические отношения – тут же начинаются новые.
Видимо, Вселенная понимает, что я не приемлю одиночества – оно меня угнетает. Поэтому она сразу же наделяет меня обществом красивого сексуального мужчины.
Что касается человека, которого я люблю… Мы с ним знакомы больше семи лет, все эти годы дружили – так бывает, что дружба перерастает в чувства. Этот человек немного младше меня…
«За меня можно только порадоваться»
- Вы чувствуете себя счастливой рядом с ним?
- Счастлива ли я? Конечно, счастлива! Я занимаюсь любимым делом. У меня есть близкие люди, которым я могу дарить свою любовь и тепло. У меня есть зрители, которым я дарю свое творчество. Я умею объединять детей со всей России – с помощью музыки и танца. А еще – я люблю и любима. Я в прекрасной форме – многим на зависть.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Хочу всех призвать к тому, чтобы поддерживать свою форму и быть красивыми, молодыми, добрыми и светлыми. В наши дни так нужны позитив, радость, любовь… Тем, у кого нет любви – желаю ее встретить. А за меня можно только порадоваться. В конце ноября я всех жду на премьере моего нового шоу «Одержимость», над которым я сейчас работаю, проводя каждый день по много часов в балетном зале. Вас ждет незабываемое зрелище!