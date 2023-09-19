Злой рок сериала «Солдаты» — почему они уходят один за другим: Вячеслав Гришечкин стал девятым

«Солдаты» быстро стали одним из самых любимых сериалов у российских зрителей. А потом заговорили о проклятии популярного проекта: буквально за несколько лет трагически ушли из жизни восемь его актеров. И вот теперь — девятый: Вячеслав Гришечкин.
Ростислав Гулбис
Ростислав Гулбис. Фото: кадр из сериала «Шелест»
В финальном сезоне основное внимание зрителей было приковано к рядовому Зеленцову, роль которого исполнил Ростислав Гулбис — актер, известный по сериалам «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Полицейский с Рублевки». В 2021 году стало известно о смерти 32-летнего Гулбиса. Причиной назвали обострение панкреатита и, как следствие, — почечную недостаточность и отек легкого.
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков. Фото: кадр из фильма «Особенности национальной охоты»
Знаменитый генерал Иволгин из фильмов об особенностях национальной охоты, рыбалки и политики появился и в «Солдатах» — сыграл того же генерала, председателя московской комиссии, проверяющей воинскую часть. Алексей Булдаков умер во сне, из-за оторвавшегося тромба, в 2019 году. Ему было 68 лет. Это произошло в Улан-Баторе, куда актер приехал на день рождения своего друга.
Владимир Толоконников
Владимир Толоконников. Фото: кадр из фильма «Прапорщик Шматко, или Е-мое»
Этот актер прославился после фильма «Собачье сердце» — он исполнил в нем роль Шарикова. Необыкновенная харизма и талант сделали его настоящей звездой. Последним фильмом Толоконникова стала комедия «СуперБобровы. Народные мстители». А в 12-м сезоне «Солдат» он сыграл дядю Олега Шматко (Алексей Маклаков). Летом 2017 года Владимира Толоконникова не стало — он умер от остановки сердца в 74 года.
Сергей Шеховцов
Сергей Шеховцов. Фото: кадр сериала «Шифр»
Во втором сезоне «Солдат» Сергей Шеховцов исполнил роль бывшего мужа Эвелины Георгиевны. Появился он и в 16-м сезоне популярного сериала — сыграл заведующего отделением больницы. Шеховцов был известным и востребованным актером, среди самых заметных его киноработ — роли в проектах «Цветок папоротника» и «Шифр». Ему было всего 56 лет, когда его сердце внезапно остановилось. Это произошло в 2018 году.
Никита Емшанов
Никита Емшанов. Фото: кадр из сериала «Солдаты»
Этот актер появился в первом сезоне сериала — в образе «бывшего» Маши Шматко. Помимо «Солдат», Никита снялся в таких известных проектах, как «Адвокат», «Десантура», «Легенда № 17». А в августе 2011-го Емшанов трагически погиб — попал в автокатастрофу. Вместе с ним насмерть разбились его девушка и друг. Никита прожил всего 28 лет.
Владимир Турчинский
Владимир Турчинский. Фото: кадр из сериала «Солдаты»
Известный российский спортсмен, бодибилдер и актер Владимир Турчинский появился в «Солдатах» в 15-м сезоне — ему досталась роль прапорщика Романа Борового. Казалось бы, здоровый образ жизни, правильное питание и спорт обеспечили Турчинскому — Динамиту — долгие годы жизни. Однако он умер в 46 лет — от инфаркта миокарда. Это случилось в декабре 2009 года.
Андрей Мальцев
Андрей Мальцев. Фото: кадр из сериала «Солдаты»
Многие зрители запомнили прапорщика Капитонова в исполнении Андрея Мальцева — этот персонаж появился в 13-м сезоне «Солдат». Актер мог бы сыграть еще во многих фильмах, но его жизнь трагически оборвалась в 2016 году — Андрея сильно избили и бросили умирать. Официальная причина смерти — кровоизлияние в мозг.
Валерий Прохоров
Валерий Прохоров. Фото: кадр из сериала «Солдаты»
В нескольких сезонах сериала «Солдаты» зрители могли увидеть интересного персонажа — деда главного героя, Кузьмы Соколова. Его роль исполнил Валерий Прохоров — типаж актера позволял ему достоверно воплощать на экране образы простых деревенских мужиков. Весной 2008 года Прохоров умер от онкологического заболевания. Ему было 66 лет.
Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин. Фото: кадр из сериала «Солдаты»
«Интересно девки пляшут!» — мог бы воскликнуть герой Гришечкина, майор Староконь из «Солдат», узнав о том, что станет девятым в грустном списке безвременных смертей. Вячеслав очень много снимался, ему довелось чуть ли не десяток раз исполнить роль Берии в разных проектах. Кроме того, он был артистом Театра на Юго-Западе.
Последние годы выдались для Гришечкина нелегкими. Несколько лет назад от рака скончалась его жена Анна. Актер очень тяжело перенес эту трагедию, долго не мог оправиться от потери любимой. Спустя время его сердце вновь раскрылось навстречу чувствам, он сделал предложение женщине, которую полюбил. А она неожиданно прекратила с ним отношения и вернулась к бывшему супругу.
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Гришечкин постарался взять себя в руки и заглушить чувство потери работой. Часто повторял фразу о том, что он «здоровый, крепкий мужик». Но в начале 2023-го его все чаще стало беспокоить сердце. Врачам даже пришлось сделать ему операцию — поставить стент. Но это не помогло. Вячеслав Гришечкин прожил 61 год.
Можно по-разному относиться к этому горькому перечню — кто-то называет это роком, «проклятием», кто-то считает простым совпадением. Мы предлагаем просто вспомнить добрым словом актеров, даривших нам радость своей работой.