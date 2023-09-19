Злой рок сериала «Солдаты» — почему они уходят один за другим: Вячеслав Гришечкин стал девятым

«Интересно девки пляшут!» — мог бы воскликнуть герой Гришечкина, майор Староконь из «Солдат», узнав о том, что станет девятым в грустном списке безвременных смертей. Вячеслав очень много снимался, ему довелось чуть ли не десяток раз исполнить роль Берии в разных проектах. Кроме того, он был артистом Театра на Юго-Западе.

Последние годы выдались для Гришечкина нелегкими. Несколько лет назад от рака скончалась его жена Анна. Актер очень тяжело перенес эту трагедию, долго не мог оправиться от потери любимой. Спустя время его сердце вновь раскрылось навстречу чувствам, он сделал предложение женщине, которую полюбил. А она неожиданно прекратила с ним отношения и вернулась к бывшему супругу.

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Гришечкин постарался взять себя в руки и заглушить чувство потери работой. Часто повторял фразу о том, что он «здоровый, крепкий мужик». Но в начале 2023-го его все чаще стало беспокоить сердце. Врачам даже пришлось сделать ему операцию — поставить стент. Но это не помогло. Вячеслав Гришечкин прожил 61 год.

Можно по-разному относиться к этому горькому перечню — кто-то называет это роком, «проклятием», кто-то считает простым совпадением. Мы предлагаем просто вспомнить добрым словом актеров, даривших нам радость своей работой.