«Мне снится фильм «Любовь и голуби»: куда исчезла актриса Янина Лисовская, сыгравшая Людку

После выхода фильма «Любовь и голуби» Янина Лисовская стала звездой. Мало кто из зрителей знал о том, что она повторила судьбу своей героини – ее первый брак оказался несчастливым.
Могла стать оперной певицей
Янина Лисовская родилась 17 сентября 1961 года в Москве. Ее отец, Константин Павлович Лисовский, был известным тенором – он пел в филармонии, а мама, Людмила Николаевна, работала переводчиком. Хороший голос достался от отца и Янине. Девочка была уверена в своем будущем – конечно же, она станет певицей.
Но, повзрослев и окончив Гнесинку, она выбрала другое направление – восхищенная поклонница таланта Олега Ефремова, девушка решила стать актрисой. И поступила в Школу-студию МХАТ – на отделение, которое набирал ее кумир. Янина окончила вуз в 1982 году, и ее приняли на работу в Детский театр (РАМТ).
Олег Ефремов и театр
Янина Лисовская в фильме "Не хочу быть взрослым". Фото: кадр из фильма
Театральная сцена надолго стала для Лисовской вторым домом. Помимо РАМТа, девушка играла и в других театрах – например, Олег Ефремов пригласил ее на роль Сони в постановке «Дядя Ваня» в МХАТе. Молодой актрисе нелегко было выходить на одну сцену с такими звездами, как Вячеслав Невинный, Евгений Евстигнеев, Иннокентий Смоктуновский, однако она преодолела свою робость – и гармонично влилась в коллектив опытных актеров.
Настолько гармонично, что Ефремов уговорил девушку продолжать работать в МХАТе. Правда, и РАМТ оставить она не решилась, так что приходилось успевать работать на двух сценах. Кроме того, мягкий глубокий голос Янины позволил ей работать на радио – она озвучивала радиоспектакли.
«Любовь и голуби», и всенародная слава
Янина Лисовская в роли Людки. Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
В год выпуска из Школы-студии МХАТ Лисовская впервые появилась на экране – она исполнила роль в картине Юрия Чулюкина «Не хочу быть взрослым». Затем последовало еще несколько фильмов, работа в которых хоть и не принесла Янине известности, зато помогла получить серьезный опыт.
А потом она в одночасье стала звездой – после того, как сыграла старшую дочь Кузякиных в легендарном фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Комедию сразу полюбили зрители, приключения незадачливого деревенского мужика Василия, потерявшего голову в санатории от блестящей городской «штучки», с удовольствием пересматривают и сегодня.
Янина Лисовская сохранила самые теплые воспоминания о съемках. Актриса рассказывала, как вместе с Юлией Меньшовой они ходили в лес, собирали грибы и ягоды. А потом Янина, которая всегда была хорошей кулинаркой, к приезду Людмилы Гурченко приготовила прямо в гостиничном номере роскошное блюдо – глухаря в брусничном соусе, и Людмила Марковна пришла в восторг от ее кулинарных талантов.
Другие фильмы – в России и в Германии
Янина Лисовская в фильме "За Ветлугой-рекой". Фото: кадр из фильма
После фильма «Любовь и голуби» Янина стала востребованной актрисой – она снялась в таких картинах, как «Полевая гвардия Мозжухина», «Человек с аккордеоном» и «За Ветлугой-рекой». Была в ее фильмографии и роль в сериале «Женщины, которым повезло» – там она снялась вместе с Ольгой Остроумовой, Верой Глаголевой, Еленой Прокловой.
Янина Лисовская в фильме "Женщины, которым повезло". Фото: кадр из фильма
Успешно складывалась и театральная карьера Лисовской. И все же однажды она покинула страну, перебравшись в Германию. Это стало неожиданностью для ее коллег. Лишь позднее выяснилось, что Янина приняла это решение, потому что влюбилась. Правда, уехать решилась далеко не сразу, а после двух лет мучительных метаний между любимой работой и любимым мужчиной. К счастью, вскоре для нее нашлась работа в немецкой театре – Янина стала режиссером детских спектаклей.
А потом стала сниматься и в кино, выучив немецкий язык. Зрители смогли увидеть ее в картинах «Живущий у Рейна», «Приземление на Луну», «Ласточкино гнездо», «Полет в ночи — катастрофа над Юберлинген». Позднее Янина Лисовская играла в фильмах немецких режиссеров «Потерянное время», «Парк осколков», «Место преступления».
Доход Янины Лисовской
О том, сколько сейчас зарабатывает Янина Лисовская, точных сведений нет. Но, надо полагать, актриса не бедствует – она много работает в театре, преподает актерское мастерство, пишет сценарии. Не сидит без работы и ее муж – немецкий актер Вольф Лист.
Неудачный брак с красавцем
Игорь Волков. Фото: кадр из фильма "Михайло Ломоносов"
Юной девушкой Янина Лисовская влюбилась в красавца актера Игоря Волкова – он играл главную роль в многосерийном фильме «Михайло Ломоносов». Молодых людей познакомил Игорь Лях, сыгравший сына Кузякиных, Леньку, в фильме «Любовь и голуби». Вскоре Янина и Игорь Волков поженились. Но этот брак продержался недолго – слишком уж разными они были.
«Сейчас думаю: нет, это была не любовь! Даже вспоминать об этом человеке и о том периоде не хочется! Наше сочетание оказалось гибельным. В 1988 году мы поженились, но спустя каких-то два года окончательно расстались», - вспоминала Лисовская.
Вольф Лист и дочь Василиса
Вольф Лист и Василиса. Фото: соцсети
После расставания они еще долго оставались формально мужем и женой, пока Янина не встретила мужчину, ставшего для нее главным в жизни. Они познакомились в 1990 году в Германии – Янина с театром приехала туда на гастроли, и немецкий актер Вольф Лист произвел на нее сильное впечатление.
Актриса Янина Лисовская. Фото: соцсети
Два года влюбленные буквально «разрывались» между двумя странами. Сразу после того, как в Германии для нее нашлась работа, Янина перебралась к любимому.
«Я не сразу решилась, не представляла себе, как это жить в чужой стране вдали от родных. Он покорил меня своими человеческими качествами, такой надежный мужчина», - делилась актриса в интервью.
В 1998 году у супругов родилась дочь Василиса. Долгожданный ребенок стал светом в окне для матери и отца. Василиса рано стала проявлять сценические таланты – пела, танцевала, играла на фортепиано. Повзрослев, она решила стать, как родители, актрисой.
«Почему-то не зовут…»
Янина Лисовская сейчас. Фото: YouTube
Янина Лисовская продолжает сниматься в немецких фильмах, играть на сцене, ставить спектакли и преподавать в театральных школах Германии. Вместе с семьей она живет в большом городе Ганновере. Иногда актриса приезжает в Россию. Правда, по ее словам, на улицах ее узнают нечасто. Но, когда такое случается, ей бывает очень приятно – значит, ее обаятельная Людка из знаменитого фильма «Любовь и голуби» оставила след в сердцах зрителей.
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«Несмотря на то что столько лет живу за рубежом, Москву я люблю до сих пор. Одного мне очень не хватает — кинематографа российского. Почему-то не зовут. Мечтаю снова выйти на съемочную площадку с русскими артистами. А еще иногда по ночам мне снится Карелия, Медвежьегорск. И съемки нашей любимой комедии «Любовь и голуби», - признается Янина Лисовская.
Может быть, поклонники еще увидят актрису в одном из российских фильмов, - во всяком случае, они на это надеются.