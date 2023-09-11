«Мне снится фильм «Любовь и голуби»: куда исчезла актриса Янина Лисовская, сыгравшая Людку

После выхода фильма «Любовь и голуби» Янина Лисовская стала звездой. Мало кто из зрителей знал о том, что она повторила судьбу своей героини – ее первый брак оказался несчастливым.

Могла стать оперной певицей

Янина Лисовская родилась 17 сентября 1961 года в Москве. Ее отец, Константин Павлович Лисовский, был известным тенором – он пел в филармонии, а мама, Людмила Николаевна, работала переводчиком. Хороший голос достался от отца и Янине. Девочка была уверена в своем будущем – конечно же, она станет певицей.

Но, повзрослев и окончив Гнесинку, она выбрала другое направление – восхищенная поклонница таланта Олега Ефремова, девушка решила стать актрисой. И поступила в Школу-студию МХАТ – на отделение, которое набирал ее кумир. Янина окончила вуз в 1982 году, и ее приняли на работу в Детский театр (РАМТ).

Олег Ефремов и театр

