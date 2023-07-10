Секреты Людки, оставшиеся за кадром фильма «Любовь и голуби»: слезы и синяки старшей дочери Кузякиных

Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

История Люды, старшей дочери Надежды и Василия Кузякиных, в фильме «Любовь и голуби» почти целиком осталась за кадром.

Среди открытых и простых деревенских жителей старшая дочь Кузякиных, Люда – будто «не от мира сего». Она не хохочет со всеми вместе, редко улыбается. Да что там – она почти не разговаривает, целиком погрузившись в свои невеселые мысли. Что творится на душе у этой девушки? Это можно понять, только прочитав пьесу, по которой был снят фильм Владимира Меньшова.

Прежде чем вся страна увидела фильм «Любовь и голуби», на свет появилась пьеса Владимира Гуркина с таким же названием. По ней был поставлен спектакль, роль Надюхи в котором исполняла, конечно же, Нина Дорошина.

Спектакль увидел режиссер Владимир Меньшов – и буквально сразу же решил снимать фильм. Он пробовал на роль Надежды других актрис, но никто и близко не «попал» в образ так же, как Дорошина. Так актриса снова стала Надюхой – уже на экране. 

Люда – самый загадочный персонаж
 

Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

Фильм все давно знают и любят, каждую фразу повторяют, опережая актеров, и заранее смеются. Только вот пьеса Гуркина – совсем не смешная… Это из фильма получилась комедия. А в пьесе – немало горечи, обид и разочарований. Кстати, вы никогда не задумывались, почему самый загадочный персонаж фильма «Любовь и голуби» - старшая дочь Кузякиных, Людка?

По нескольким вскользь брошенным фразам понятно, что в городе у нее есть муж. Она не в разводе, потому что мать в разговоре упрекает дочку:

«С мужем так будешь разговаривать — вмиг он от тебя сбежит!»

То есть пока – не сбежал. Почему же она живет с родителями в деревне? И почему кажется чужой всем, кто ее окружает? На фоне совершенно простых, бесхитростных родителей, сестры, брата и соседей Люда смотрится «белой вороной» - она слишком скрытная, сдержанная, молчаливая. И очень грустная.

Ее побаивается даже отец
 

Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

Кроме того, ей явно не нравятся простецкие «заигрывания» бабы Шуры. Когда та по-свойски толкает ее в бок и приглашает «чайку пошвыркать», Люда вежливо улыбается и отстраняется, ничего не ответив. Да что там соседка – родной отец, Василий, как-то стесняется и даже побаивается своей старшей дочери.

«Что, Людк, в отпуск? – задает ей вопрос сосед дядя Митя. - А чего одна, где твой-то?»

На что Василий, испуганно понижая голос, торопится сказать:

«Тише, дядь Мить. У нее чего-то там с Генкой не заладилось... Мы не спрашиваем».

То есть семья понимает: Людка – не из тех, кто будет выворачивать душу даже перед родными, лучше ее не донимать расспросами, захочет – сама расскажет.

Познакомились в городе

Полной неожиданностью для деревенских становится умение Люды завязывать галстук. Из этого эпизода можно сделать вывод: городской муж Людки – явно не из простых: раз каждый день ходит на работу в костюме и при галстуке, скорее всего – занимает довольно важный пост. Не обычный работяга, словом. Где она могла с ним познакомиться?

Ну, здесь все просто. Если он сотрудник, к примеру, какого-нибудь НИИ, то, вероятно, приезжал в деревню «на картошку» - тогда работников умственного труда часто отправляли на такую работу.

А может быть, Люда встретила его во время учебы в городе: ведь она явно окончила не только школу, но и, как минимум, училище или техникум, а то и институт, уж больно правильная у нее речь для простой деревенской девушки.

Муж-тиран
 

Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

Что же произошло между супругами, почему Люда уехала к родителям? Это трудно понять из фильма. Ясно только, что муж чем-то сильно ее обидел, но тем не менее, девушка продолжает его любить и постоянно ждет от него письма. В разгар ссоры Надежда, не сдержавшись, выкрикивает:

«А как хвост тебе в городе прижало, куда ж ты, милая моя, прибежала? К маме!»

Эти слова ранят Люду в самое сердце.

«Я думала, у меня дом есть, мой дом. Приехала на жизнь свою дырявую поплакаться», - объясняет она сквозь слезы бабе Шуре.

Если заглянуть в текст первоисточника, то есть пьесы, становится понятно гораздо больше. Там реплика Люды продолжается словами:

«Полгода пожила, в синяках находилась. Ну его, думаю, к черту, поеду домой, отец у меня золото, мама поймет, а они видите, что устроили!»

Вот оно что – «в синяках походила»… То есть городской муж не просто обижал Люду. Он ее бил. А она – все равно любит. 

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Теперь вы сами смогли убедиться: пьеса Владимира Гуркина – гораздо печальнее и глубже, чем знаменитый фильм Владимира Меньшова. Но зрители полюбили эту незамысловатую экранную историю именно за ее легкость. Трагедий всем и в жизни хватает – зато как приятно отдохнуть, в сотый раз пересматривая давно известную комедию и смеясь над забавными выходками героев. 
 

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