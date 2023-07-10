Секреты Людки, оставшиеся за кадром фильма «Любовь и голуби»: слезы и синяки старшей дочери Кузякиных

Среди открытых и простых деревенских жителей старшая дочь Кузякиных, Люда – будто «не от мира сего». Она не хохочет со всеми вместе, редко улыбается. Да что там – она почти не разговаривает, целиком погрузившись в свои невеселые мысли. Что творится на душе у этой девушки? Это можно понять, только прочитав пьесу, по которой был снят фильм Владимира Меньшова.

Прежде чем вся страна увидела фильм «Любовь и голуби», на свет появилась пьеса Владимира Гуркина с таким же названием. По ней был поставлен спектакль, роль Надюхи в котором исполняла, конечно же, Нина Дорошина.

Спектакль увидел режиссер Владимир Меньшов – и буквально сразу же решил снимать фильм. Он пробовал на роль Надежды других актрис, но никто и близко не «попал» в образ так же, как Дорошина. Так актриса снова стала Надюхой – уже на экране.

Люда – самый загадочный персонаж

