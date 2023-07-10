Секреты Людки, оставшиеся за кадром фильма «Любовь и голуби»: слезы и синяки старшей дочери Кузякиных

Среди открытых и простых деревенских жителей старшая дочь Кузякиных, Люда – будто «не от мира сего». Она не хохочет со всеми вместе, редко улыбается. Да что там – она почти не разговаривает, целиком погрузившись в свои невеселые мысли. Что творится на душе у этой девушки? Это можно понять, только прочитав пьесу, по которой был снят фильм Владимира Меньшова.
Прежде чем вся страна увидела фильм «Любовь и голуби», на свет появилась пьеса Владимира Гуркина с таким же названием. По ней был поставлен спектакль, роль Надюхи в котором исполняла, конечно же, Нина Дорошина.
Спектакль увидел режиссер Владимир Меньшов – и буквально сразу же решил снимать фильм. Он пробовал на роль Надежды других актрис, но никто и близко не «попал» в образ так же, как Дорошина. Так актриса снова стала Надюхой – уже на экране.
Люда – самый загадочный персонаж
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Фильм все давно знают и любят, каждую фразу повторяют, опережая актеров, и заранее смеются. Только вот пьеса Гуркина – совсем не смешная… Это из фильма получилась комедия. А в пьесе – немало горечи, обид и разочарований. Кстати, вы никогда не задумывались, почему самый загадочный персонаж фильма «Любовь и голуби» - старшая дочь Кузякиных, Людка?
По нескольким вскользь брошенным фразам понятно, что в городе у нее есть муж. Она не в разводе, потому что мать в разговоре упрекает дочку:
«С мужем так будешь разговаривать — вмиг он от тебя сбежит!»
То есть пока – не сбежал. Почему же она живет с родителями в деревне? И почему кажется чужой всем, кто ее окружает? На фоне совершенно простых, бесхитростных родителей, сестры, брата и соседей Люда смотрится «белой вороной» - она слишком скрытная, сдержанная, молчаливая. И очень грустная.
Ее побаивается даже отец
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Кроме того, ей явно не нравятся простецкие «заигрывания» бабы Шуры. Когда та по-свойски толкает ее в бок и приглашает «чайку пошвыркать», Люда вежливо улыбается и отстраняется, ничего не ответив. Да что там соседка – родной отец, Василий, как-то стесняется и даже побаивается своей старшей дочери.
«Что, Людк, в отпуск? – задает ей вопрос сосед дядя Митя. - А чего одна, где твой-то?»
На что Василий, испуганно понижая голос, торопится сказать:
«Тише, дядь Мить. У нее чего-то там с Генкой не заладилось... Мы не спрашиваем».
То есть семья понимает: Людка – не из тех, кто будет выворачивать душу даже перед родными, лучше ее не донимать расспросами, захочет – сама расскажет.
Познакомились в городе
Полной неожиданностью для деревенских становится умение Люды завязывать галстук. Из этого эпизода можно сделать вывод: городской муж Людки – явно не из простых: раз каждый день ходит на работу в костюме и при галстуке, скорее всего – занимает довольно важный пост. Не обычный работяга, словом. Где она могла с ним познакомиться?
Ну, здесь все просто. Если он сотрудник, к примеру, какого-нибудь НИИ, то, вероятно, приезжал в деревню «на картошку» - тогда работников умственного труда часто отправляли на такую работу.
А может быть, Люда встретила его во время учебы в городе: ведь она явно окончила не только школу, но и, как минимум, училище или техникум, а то и институт, уж больно правильная у нее речь для простой деревенской девушки.
Муж-тиран
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Что же произошло между супругами, почему Люда уехала к родителям? Это трудно понять из фильма. Ясно только, что муж чем-то сильно ее обидел, но тем не менее, девушка продолжает его любить и постоянно ждет от него письма. В разгар ссоры Надежда, не сдержавшись, выкрикивает:
«А как хвост тебе в городе прижало, куда ж ты, милая моя, прибежала? К маме!»
Эти слова ранят Люду в самое сердце.
«Я думала, у меня дом есть, мой дом. Приехала на жизнь свою дырявую поплакаться», - объясняет она сквозь слезы бабе Шуре.
Если заглянуть в текст первоисточника, то есть пьесы, становится понятно гораздо больше. Там реплика Люды продолжается словами:
«Полгода пожила, в синяках находилась. Ну его, думаю, к черту, поеду домой, отец у меня золото, мама поймет, а они видите, что устроили!»
Вот оно что – «в синяках походила»… То есть городской муж не просто обижал Люду. Он ее бил. А она – все равно любит.
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Теперь вы сами смогли убедиться: пьеса Владимира Гуркина – гораздо печальнее и глубже, чем знаменитый фильм Владимира Меньшова. Но зрители полюбили эту незамысловатую экранную историю именно за ее легкость. Трагедий всем и в жизни хватает – зато как приятно отдохнуть, в сотый раз пересматривая давно известную комедию и смеясь над забавными выходками героев.