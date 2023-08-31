Кто настоящий отец Александры: раскрываем секреты фильма «Москва слезам не верит»

Начнем с того, о чем напрямую в фильме не говорится, но о чем можно догадаться, проанализировав некоторые моменты. Главная героиня родила ребенка без мужа, а ведь в 50-х годах это считалось чуть ли не преступлением. На мать-одиночку косо смотрели в обществе, и такой девушке приходилось испытывать на себе всеобщее презрение.

Почему же Катя, несмотря на свое «правильное» воспитание, решилась на связь с мужчиной и потом – на рождение дочки? Мы предполагаем, что у нее перед глазами был пример ее матери. Вспомните: Катя говорит подругам, что дядя Леша Тихомиров, живущий в высотке, – родственник ее мамы. Раз так – значит, мама не была замужем, иначе она сменила бы фамилию, и Катя была бы не Тихомирова.

Второе появление Круглова – замначальника главка

