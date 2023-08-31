Кто настоящий отец Александры: раскрываем секреты фильма «Москва слезам не верит»

Мы все давно знаем любимый фильм наизусть. Несмотря на это, каждый просмотр заставляет заметить все новые и новые детали. Порой они оказываются неожиданными и даже шокирующими.
Мама Кати тоже родила без мужа
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Начнем с того, о чем напрямую в фильме не говорится, но о чем можно догадаться, проанализировав некоторые моменты. Главная героиня родила ребенка без мужа, а ведь в 50-х годах это считалось чуть ли не преступлением. На мать-одиночку косо смотрели в обществе, и такой девушке приходилось испытывать на себе всеобщее презрение.
Почему же Катя, несмотря на свое «правильное» воспитание, решилась на связь с мужчиной и потом – на рождение дочки? Мы предполагаем, что у нее перед глазами был пример ее матери. Вспомните: Катя говорит подругам, что дядя Леша Тихомиров, живущий в высотке, – родственник ее мамы. Раз так – значит, мама не была замужем, иначе она сменила бы фамилию, и Катя была бы не Тихомирова.
Второе появление Круглова – замначальника главка
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
В первой серии появляется колоритный персонаж, часто посещающий туалет, - на вечеринку к Кате и Людмиле в числе прочих мужчин приходит персонаж Владимира Басова, чиновник из главка. Тот самый, который принес целый портфель деликатесов, помните? А во второй серии, когда Катерина уже в должности директора комбината приходит в клуб знакомств, председательница клуба (героиня Лии Ахеджаковой) предлагает ей «по блату» завидного жениха:
«Есть у нас один резерв... Очень положительный, замначальника главка».
Интересно, это режиссер Владимир Меньшов решил так «тонко» пошутить, намекнув зрителям на Круглова из первой серии? В таком случае, есть повод задуматься над его судьбой и даже пожалеть – прошло 20 лет, а Антон так и остался заместителем начальника, да и в личная жизнь у него не сложилась.
Катерина родила Александру не от Рудольфа – не сходится по срокам
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Во второй серии, отвечая по телефону на настойчивые вопросы Рудика, Катерина прямо говорит: «Да, родилась в июле». Простой подсчет показывает: если это действительно так, то Катя забеременела в ноябре. А теперь вспомните сцену на бульваре, когда Катя жалобно просит несостоявшегося жениха помочь ей и «придумать что-нибудь».
На дворе явно осень – облетают листья, Катя в демисезонном пальто и беретике. А беременна она на тот момент уже довольно давно – около трех месяцев, как понятно из ситуации: ей отказались делать аборт, объяснив, что сроки пропущены. Несостыковочка!
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Конечно, все это – только наши предположения и домыслы. Но именно тем и интересны старые фильмы, которые мы будем пересматривать еще не раз: в них всегда можно обнаружить что-то, на что прежде не обращали внимания. Возможно, у вас тоже есть интересные открытия, сделанные во время просмотра фильма «Москва слезам не верит» или других известных картин?