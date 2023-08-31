Кто настоящий отец Александры: раскрываем секреты фильма «Москва слезам не верит»

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Катерина вполне могла родить дочку не от Рудольфа. Вы сами так решите, когда Тeleprogramma.prо объяснит причины таких сомнений.

Мы все давно знаем любимый фильм наизусть. Несмотря на это, каждый просмотр заставляет заметить все новые и новые детали. Порой они оказываются неожиданными и даже шокирующими.

Мама Кати тоже родила без мужа
 

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Начнем с того, о чем напрямую в фильме не говорится, но о чем можно догадаться, проанализировав некоторые моменты. Главная героиня родила ребенка без мужа, а ведь в 50-х годах это считалось чуть ли не преступлением. На мать-одиночку косо смотрели в обществе, и такой девушке приходилось испытывать на себе всеобщее презрение.

Почему же Катя, несмотря на свое «правильное» воспитание, решилась на связь с мужчиной и потом – на рождение дочки? Мы предполагаем, что у нее перед глазами был пример ее матери. Вспомните: Катя говорит подругам, что дядя Леша Тихомиров, живущий в высотке, – родственник ее мамы. Раз так – значит, мама не была замужем, иначе она сменила бы фамилию, и Катя была бы не Тихомирова.

Второе появление Круглова – замначальника главка
 

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

В первой серии появляется колоритный персонаж, часто посещающий туалет, - на вечеринку к Кате и Людмиле в числе прочих мужчин приходит персонаж Владимира Басова, чиновник из главка. Тот самый, который принес целый портфель деликатесов, помните? А во второй серии, когда Катерина уже в должности директора комбината приходит в клуб знакомств, председательница клуба (героиня Лии Ахеджаковой) предлагает ей «по блату» завидного жениха:

«Есть у нас один резерв... Очень положительный, замначальника главка».

Интересно, это режиссер Владимир Меньшов решил так «тонко» пошутить, намекнув зрителям на Круглова из первой серии? В таком случае, есть повод задуматься над его судьбой и даже пожалеть – прошло 20 лет, а Антон так и остался заместителем начальника, да и в личная жизнь у него не сложилась.

Катерина родила Александру не от Рудольфа – не сходится по срокам
 

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Во второй серии, отвечая по телефону на настойчивые вопросы Рудика, Катерина прямо говорит: «Да, родилась в июле». Простой подсчет показывает: если это действительно так, то Катя забеременела в ноябре. А теперь вспомните сцену на бульваре, когда Катя жалобно просит несостоявшегося жениха помочь ей и «придумать что-нибудь».

На дворе явно осень – облетают листья, Катя в демисезонном пальто и беретике. А беременна она на тот момент уже довольно давно – около трех месяцев, как понятно из ситуации: ей отказались делать аборт, объяснив, что сроки пропущены. Несостыковочка! 

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Конечно, все это – только наши предположения и домыслы. Но именно тем и интересны старые фильмы, которые мы будем пересматривать еще не раз: в них всегда можно обнаружить что-то, на что прежде не обращали внимания. Возможно, у вас тоже есть интересные открытия, сделанные во время просмотра фильма «Москва слезам не верит» или других известных картин?
 

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