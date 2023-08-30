Анастасия Волочкова отведет в первый класс дочку своей домработницы: «Я подарила Фарахноз школьную форму»

Совсем скоро – 1 сентября, праздник и радостный, и грустный. Мы решили узнать – какие воспоминания оживают первого сентября в душе Анастасии Волочковой, особенно после того, как ее дочь Ариадна окончила школу.

- Анастасия, расскажите – какие чувства вызывает у вас праздник 1 сентября?

- Очень быстро пролетело время… Хорошо помню первое сентября, когда я провожала в первый класс свою дочь Ариадну. Очень быстро пролетели одиннадцать лет. В этом году Ариадна окончила лицей, и для нее началась взрослая жизнь. 23 сентября ей исполнится восемнадцать лет. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я уже была прима-балериной Мариинского театра.