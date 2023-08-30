Анастасия Волочкова отведет в первый класс дочку своей домработницы: «Я подарила Фарахноз школьную форму»

Совсем скоро – 1 сентября, праздник и радостный, и грустный. Мы решили узнать – какие воспоминания оживают первого сентября в душе Анастасии Волочковой, особенно после того, как ее дочь Ариадна окончила школу.
- Анастасия, расскажите – какие чувства вызывает у вас праздник 1 сентября?
- Очень быстро пролетело время… Хорошо помню первое сентября, когда я провожала в первый класс свою дочь Ариадну. Очень быстро пролетели одиннадцать лет. В этом году Ариадна окончила лицей, и для нее началась взрослая жизнь. 23 сентября ей исполнится восемнадцать лет. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я уже была прима-балериной Мариинского театра.
Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной. Фото: личный архив
А что касается Ариадны – она сама выберет свой путь. Она очень талантливый человек, пишет стихи на трех языках – на русском, английском и французском. Кроме того, Ариадна, начиная со своих четырех лет, постоянно пела на моих благотворительных концертах. И в моем проекте «Балерина в зазеркалье цирка» Ариша тоже приняла участие, гармонично вписавшись в представление.
- Чем сегодня интересуется ваша дочь? Где она планирует получать дальнейшее образование?
Анастасия Волочкова и Ариадна. Фото: личный архив
- Аришу интересуют иностранные языки. Скорее всего, она выберет филологический факультет. Планировала поступать в Сорбонну. И я не отговаривала, потому что считаю свою дочь взрослым человеком и полностью ей доверяю. Но обстоятельства складываются таким образом, что, скорее всего, Ариша останется учиться в России.
- Значит, в этом году школьный праздник 1 сентября вас никак не коснется? Дочь уже окончила лицей…
- И все равно 1 сентября – мой праздник! Вот уже восемь лет вместе со мной – в отдельном доме для персонала – живет потрясающая семья: Лола и Рустам из Таджикистана. Это замечательные люди, я считаю их членами своей семьи. За эти годы у них родились трое детей. Лолочка – не только моя помощница по хозяйству. Она взяла на себя обязанности администратора: отвечает на звонки по нашему рабочему телефону, сопровождает меня на съемки и спектакли, помогает мне за кулисами.
Анастасия Волочкова и ее помощница по хозяйству, Лола. Фото: личный архив
Дети Лолы и Рустама меня очень любят. Их старшая дочь, Фарахноз, идет в этом году в первый класс, в школу, которая находится в нашем поселке. Первого сентября я приведу ее на линейку и произнесу там приветственные слова. Я часто выступаю в школах, детских садах, детских домах. Уверена, что подружусь и с этой школой. Мне это будет приятно – танцевать для детей, общаться с ними…
- Анастасия, почему вы решили участвовать в жизни Фарахноз и ее семьи?
- Я считаю, что должна нести ответственность за людей, которые живут и работают в моем доме, и за их детей. Я подарила Фарахноз комплект школьной формы, который ей очень понравился. Она сказала, что это будет ее любимая форма.
Анастасия Волочкова и Фарахноз. Фото: личный архив
Начало нового учебного года – это всегда праздник, и я поздравляю с ним и детей, и родителей! Я приготовила подарок: 10 сентября станцую в своем заключительном благотворительное шоу – «Балерина в зазеркалье цирка». Представление будет проходить в концертном зале «Известия-Холл» в Москве.
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- А над чем еще вы сейчас работаете?
- Я готовлю новое шоу, которое состоится в московском парке развлечений «Остров мечты», в большом концертном зале «Москва». Шоу называется «Одержимость», билеты уже поступили в продажу. Это будет грандиозное зрелище, феерия! Все мое время сейчас занято подготовкой этого шоу. Приглашаю всех на захватывающий спектакль «Одержимость» - обещаю, что вы получите огромное удовольствие от этого зрелища. И еще раз – всех поздравляю с Днем знаний!