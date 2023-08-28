Повороты судьбы Маргариты Суханкиной: конспирация в «Мираже», страстные романы и приемное материнство

Жизнь Маргариты Суханкиной всегда была полна приключений, драйва и мистификаций. Закулисная карьера в группе «Мираж», а потом выход из тени, пение в Большом театре, романы с самыми яркими мужчинами — певице никогда не приходилось скучать.
Сейчас же она наслаждается тихим семейным счастьем с детьми и признается в соцсетях, что в ее жизни смешались новые впечатления и ностальгия по былым временам. А ведь артистке действительно есть что вспомнить и рассказать сыну и дочери.
Родители и детство
Маргарита Суханкина родилась 10 апреля 1964 года в семье инженеров. Музыкой начала заниматься еще в возрасте четырех лет, когда родители отвели ее во Дворец пионеров и школьников, где девочка стала солисткой хора. А чуть позже она пошла и в музыкальную школу, в класс фортепиано.
В возрасте 11 лет Рита становится солисткой старшей группы Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением Виктора Попова.
Тогда же девочка с головой окунулась в творческую жизнь: ездила с гастролями по республикам СССР, а потом и за границу, снималась на телевидении, участвовала в разных концертах и музыкальных фестивалях. Неслучайно артистка называла Виктора Попова своим крестным отцом в музыке.
Маргарита Суханкина в молодости. Фото: соцсети
Годы учебы
После восьмого класса Маргарита поступила в музыкально-педагогическое училище, однако ее заветной мечтой было учиться в консерватории. Несмотря на то что, начиная с 1983 года, ее попытки поступить туда дважды заканчивались провалом, будущая звезда не теряла надежды добиться своей цели.
И, конечно, добилась, правда, не сразу. Сначала стала студенткой Государственного педагогического института им. Гнесиных. Но спустя какое-то время ушла оттуда. И в 1986 году наконец исполнила свою мечту — поступить в консерваторию.
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«Мираж»
В 1985 году вместе со своим другом Андреем Литягиным Маргарита записала композиции для группы «Зона активности». Коллектив был мужской, и Литягин попросил подругу добавить в звучание их песен качественного женского вокала.
А потом решил сосредоточиться на другом вокальном проекте — с романтическим названием «Мираж». Это название как нельзя лучше отражало происходящее в жизни Суханкиной на определенном этапе. Коллектив представляли собой другие певицы, а Маргарита же оставалась в тени. Ее участие напоминало самый настоящий мираж — как будто она есть, но для окружающих ее не было.
Группа «Мираж» началась с песен «Видео», «Звезды нас ждут» и «Эта ночь», которые вошли в дебютный альбом коллектива. И голос, звучащий в них, принадлежал именно Маргарите Суханкиной.
Эти песни, как говорится, звучали из каждого утюга, да и остаются популярными и в наше время. Но тогда никто не знал имя их настоящей исполнительницы. Маргарита наблюдала за всем происходящим «из-за кулис».
Почему же так происходило? Да потому что Суханкина, которая в то время училась в консерватории, мечтала быть оперной певицей, а эстрадные песни записывала исключительно для получения опыта. Однако педагог по вокалу, заметив изменения в тембре голоса ученицы, раскусила ее.
Студентке консерватории нельзя было «портить» голос исполнением «попсы», это было чревато отчислением, к чему амбициозная артистка точно не была готова. И поэтому Маргарита на время решила оставить группу «Мираж» и попросила нигде не упоминать ее имя.
После этого Андрей Литягин позвал в группу Наталью Гулькину, чей голос хоть немного напоминал вокал Маргариты Суханкиной. Также участницей коллектива стала Светлана Разина, фишкой которой был не сколько уникальный голос, столько эффектная внешность.
Группа «Мираж». Фото: соцсети
Группа стала невероятно популярной, и слава ее выросла до таких пределов, что приходилось давать до 90 концертов в месяц. Чтобы солистки не столкнулись с профессиональным выгоранием, Литягину приходилось идти на рискованные авантюры.
Время от времени он отправлял на гастроли клоны коллектива, которые пели под фонограмму Маргариты Суханкиной. Но поскольку в провинции преимущественно не знали солисток в лицо, подмены никто не замечал.
Вскоре группу покинули и Наталья Гулькина, и Светлана Разина, и для записи второго альбома Андрей Литягин вновь пригласил Маргариту, снова решившую рискнуть. (Она все-таки без разоблачения окончит консерваторию в 1991 году).
Тогда же на эстраде появились такие хиты, как «Музыка нас связала», «Новый герой», «Я больше не прошу» и «Наступает ночь».
А что касается новых солисток «Миража», то они сменяли одна другую: Ирина Салтыкова, Инна Смирнова, Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсиенко. То есть те певицы, которые впоследствии станут звездами.
Однако Маргарита записала и третий диск «Не в первый раз», который выходил на кассетах в 1989 году. Но официально пластинка начала выпускаться лишь с 2008 года и уже с исполнением всех песен Екатериной Болдышевой. В альбом вошли песни «Я жду тебя», «Ты словно тень», «Двое нас».
Большой театр
После «Миража» Маргарита осуществила свою давнюю мечту — петь в Большом театре. За 10 лет служения там Маргарите довелось исполнить такие знаковые партии, как Ольга из «Евгения Онегина» Петра Чайковского, Лаура из «Каменного гостя» Александра Даргомыжского, Керубино из «Женитьбы Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта и многие другие произведения. В 2002 году певица ушла из Большого театра.
Дуэт с Натальей Гулькиной
После ухода оттуда записала «Чувашский альбом». В начале 2000-х в России появилась мода на дискотеки 80-х-90-х, и Маргарита Суханкина решила выйти из сумрака и объединиться в творческий тандем с Натальей Гулькиной.
В 2005 году артистки записали песню «Просто мираж» и одноименный альбом, выходивший как диск дуэта Гулькиной и Суханкиной. Через год состоялся совместный концерт артисток в Большом концертном зале «Россия».
Наталья Гулькина. Фото: соцсети
В 2009 году Гулькина и Суханкина записали диск «Тысяча звезд». Заглавная композиция, а также танцевальная песня «Мерцает ночь», на которые были сняты клипы, очень полюбились зрителям. Кажется, что к певицам вновь стала возвращаться былая популярность.
Через год они уже приняли участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Ванкувере, где дали два сольных концерта.
Впоследствии на место Натальи Гулькиной пришла еще одна бывшая солистка группы — Светлана Разина. Последний альбом «Отпусти меня» появился уже в 2013 году, но к его появлению в «Мираже» вокалисткой осталась только одна Маргарита Суханкина. Она представила на суд публики новую версию хита «Осень».
Сольная карьера
Свою сольную карьеру Маргарита Суханкина начала в 2016 году. Она исполняла как песни «Миража», так и авторские треки. Одной из первых композиций певицы стала песня «Любовь моя».
В 2017 году артистка вошла в жюри телепроекта канала НТВ «Ты супер!», в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Компанию ей составили Виктор Дробыш, Елка и Стас Пьеха.
В 2019 году Маргарита Суханкина выпустила альбом «Музыка нас связала», куда вошли хиты «Миража» в новой аранжировке и авторские песни.
Маргарита Суханкина. Фото: Global Look Press
Однако в 2020 году Андрей Литягин попытался запретить своей бывшей подопечной исполнять хиты группы и подал судебный иск сумму в 25 миллионов рублей. Но у него получилось лишь выиграть процесс против инициаторов концерта Маргариты Суханкиной в Волгограде. И в итоге суд присудил выплатить Литягину 130 тысяч рублей.
Первый муж Антун Маруна
Маргарита Гулькина никогда не страдала от недостатка мужского внимания. И побывала замужем аж четыре раза.
Так, первым мужем певицы стал хорватский бизнесмен и ресторатор, владелец нескольких ресторанов Антун Маруна. Их отношения развивались довольно стремительно, и вскоре влюбленные поженились. Артистка взяла фамилию мужа и улетела вместе с ним в Германию. Ради любви Маргарита Суханкина приняла даже католическую веру.
Однако сказка оказалась недолгой. Нередко Маруна проявлял настоящий деспотизм в отношении своей жены, хотел, чтобы она занималась только домашним хозяйством. Но Маргарита слишком любила сцену, чтобы вот так просто отказаться от нее. К тому же порой хорватский муж превращался в настоящего Отелло.
Маргарита Суханкина и Антун Маруна. Фото: соцсети
«То, что он устраивал, было просто из ряда вон. Мне было запрещено смотреть на других мужчин. Если кто-то меня взял за руку — это было бы изменой. На этой почве начались скандалы.
А точкой стало то, что он предложил мне доучиваться в Германии. А я же решила учиться в России. У него потом появилась дама. Она напела мужу в уши, что я не вернусь. Он мне сказал, чтобы я не приезжала к нему в Германию», — рассказывала Маргарита Суханкина в интервью программе «Судьба человека».
Вот на такой грустной ноте и закончился этот брак. Как пишут СМИ, впоследствии Маргарита выходила замуж за композитора, потом за пианиста-концертмейстера Большого театра. Ее последним супругом стал бизнесмен, офицер в отставке. Однако ни один из этих союзов не продлился долго.
Романтические отношения с Андреем Литягиным
В СМИ много писали о романе Маргариты Суханкиной с Андреем Литягиным. В одном из своих интервью певица рассказывала, что они познакомились, когда ей было 15 лет в Центральном доме художника на Крымском Валу. В Андрее девушку покорила его эрудиция, блестящее знание английского и то, что он прекрасно играл на гитаре. Андрей Литягин стал и первым мужчиной певицы.
Как вспоминала артистка, на день рождении ее брата собралась большая компания молодежи (родители уехали). А когда народ стал расходиться, они с Андреем остались одни в полутемной комнате и танцевали, танцевали, танцевали. Молодых людей тянуло друг к другу, как магнитом. И произошло то, что должно было произойти…
«Из-за нашей юношеской неопытности все тогда сложилось глупо. Проснувшись утром, мы совершенно не знали, что делать дальше. И с перепуга договорились все забыть и остаться друзьями. Вскоре судьба нас развела. Но благодаря общим знакомым мы всегда знали, что происходит в жизни друг друга», — вспоминала Маргарита Суханкина.
Ну а потом в их жизни был «Мираж», как уже описывалось выше. По словам самой Маргариты, песни группы живут так долго, потому что в них Андрей Литягин вкладывал все свои чувства и эмоции по отношению к ней. Это были своеобразные музыкальные приветы и признания в любви друг другу.
Маргарита Суханкина и Андрей Литягин. Фото: Global Look Press
Но вскоре Андрей Литягин женился, у него родилась дочка. Да и Маргарита попыталась забыть о своих чувствах.
В 2010 году, как писали СМИ, былые эмоции вспыхнули вновь. Сама Маргарита в том же интервью изданию «7 дней» признавалась, что они живут гостевым браком. Правда, между их домами всего лишь пять минут на машине. Но такая форма отношений позволяет не раствориться в быте и поддерживать огонь страсти, которая со временем превращается в пепел, что и произошло. Сейчас пара не вместе.
Хотя в 2014 году сама Маргарита рассказала, что они расстались из-за нежелания Андрея Литягина принять ее приемных детей. А впоследствии вообще призналась, что этот роман был пиар-ходом с целью отвлечь внимание общественности от ухода Натальи Гулькиной из группы «Мираж».
Маргарита Суханкина. Фото: Global Look Press
Приемные дети
Кстати, на усыновление двух детей — тогда трехлетней Валерии и четырехлетнего Сергея — Маргарита Суханкина решилась ровно десять лет назад, в 2013 году. Певица увидела их по телевизору и не смогла остаться безучастной к их судьбе. На следующий же день после выхода телесюжета артистка приехала в Тюменский детский дом.
Впоследствии, оформив все необходимые документы, певица забрала Леру и Сережу к себе. Правда, спустя несколько лет чуть не потеряла их, поскольку биологические родители, лишенные родительских прав, попытались вернуть сына и дочь обратно.
Андрей Малахов даже посвятил целую программу этой теме. Однако дальше обещаний забрать детей дело не дошло. А впоследствии стало известно, что они оба погибли в результате несчастного случая.
Маргарита Суханкина с детьми. Фото: соцсети
В одном из интервью Маргарита Суханкина признавалась, что не решилась бы стать приемной матерью, если бы не поддержка родителей. Именно они помогали певице воспитывать детей, чтобы дочь не забросила карьеру в дальний угол своей судьбы.
Но, к сожалению, в 2021 году в семье певицы случилось несчастье. Оба ее родителя погибли от коронавируса, причем сразу оба в один день. Они страдали хроническими заболеваниями, поэтому заражение ковидом стало для пожилых людей роковым.
Рост и вес
Рост Маргариты Суханкиной — 172 сантиметра, вес — 68 килограммов.
Маргарита Суханкина сейчас
В 2023 году в своем интервью певица призналась, что уже пять лет живет с мужчиной гражданским браком. Ее новый избранник — бывший военный и профессиональный инженер — стал хорошим отцом для ее детей, которым уже исполнилось по 13 и 14 лет. По словам Маргариты, она счастлива с этим мужчиной.
Маргарита Суханкина. Фото: соцсети
Сейчас певица преимущественно участвует в сборных концертах, работает в студии над новыми песнями и публикует кадры из своей жизни в соцсетях. И на них можно увидеть все то, чем Маргарита Суханкина счастлива сегодня.