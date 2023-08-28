Повороты судьбы Маргариты Суханкиной: конспирация в «Мираже», страстные романы и приемное материнство

Годы учебы

После восьмого класса Маргарита поступила в музыкально-педагогическое училище, однако ее заветной мечтой было учиться в консерватории. Несмотря на то что, начиная с 1983 года, ее попытки поступить туда дважды заканчивались провалом, будущая звезда не теряла надежды добиться своей цели.

И, конечно, добилась, правда, не сразу. Сначала стала студенткой Государственного педагогического института им. Гнесиных. Но спустя какое-то время ушла оттуда. И в 1986 году наконец исполнила свою мечту — поступить в консерваторию.

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«Мираж»

В 1985 году вместе со своим другом Андреем Литягиным Маргарита записала композиции для группы «Зона активности». Коллектив был мужской, и Литягин попросил подругу добавить в звучание их песен качественного женского вокала.

А потом решил сосредоточиться на другом вокальном проекте — с романтическим названием «Мираж». Это название как нельзя лучше отражало происходящее в жизни Суханкиной на определенном этапе. Коллектив представляли собой другие певицы, а Маргарита же оставалась в тени. Ее участие напоминало самый настоящий мираж — как будто она есть, но для окружающих ее не было.

Группа «Мираж» началась с песен «Видео», «Звезды нас ждут» и «Эта ночь», которые вошли в дебютный альбом коллектива. И голос, звучащий в них, принадлежал именно Маргарите Суханкиной.

Эти песни, как говорится, звучали из каждого утюга, да и остаются популярными и в наше время. Но тогда никто не знал имя их настоящей исполнительницы. Маргарита наблюдала за всем происходящим «из-за кулис».

Почему же так происходило? Да потому что Суханкина, которая в то время училась в консерватории, мечтала быть оперной певицей, а эстрадные песни записывала исключительно для получения опыта. Однако педагог по вокалу, заметив изменения в тембре голоса ученицы, раскусила ее.

Студентке консерватории нельзя было «портить» голос исполнением «попсы», это было чревато отчислением, к чему амбициозная артистка точно не была готова. И поэтому Маргарита на время решила оставить группу «Мираж» и попросила нигде не упоминать ее имя.

После этого Андрей Литягин позвал в группу Наталью Гулькину, чей голос хоть немного напоминал вокал Маргариты Суханкиной. Также участницей коллектива стала Светлана Разина, фишкой которой был не сколько уникальный голос, столько эффектная внешность.