«Это за гранью»: Маргарита Суханкина объяснила, как нужно поступать с бродячими собаками

В соцсетях не утихают споры о том, что же делать с бездомными собаками, нападающими на людей. А возникли они после того, как недавно жительницу Астрахани насмерть загрызла стая бродячих псов. Женщина умерла от болевого шока. Регулярные обращения же местных жителей, связанные с собачьими укусами, уже стали в этом городе обычным явлением.
Сейчас в Сети активно распространяется петиция депутата Думы Астраханской области Владислава Коняева с предложением ввести в регионе ЧС и разрешить усыпление агрессивных животных. К слову, петиция была создана год назад, но в связи с недавними печальными событиями снова набирает обороты.
Одна часть людей в Интернете высказывается за то, чтобы действительно отстреливать опасных собак, а другая выступает за гуманные методы.
Певица Маргарита Суханкина неоднократно спасала бездомных животных и помогала приютам. Teleprogramma.pro пообщалась с ней, чтобы узнать, каким артистка видит решение этой проблемы.
«Животное не будет кусаться, если его никто не обижает. Так же и человек не станет вести себя неадекватно и с кем-то ругаться, если его любят.
Брошенные животные нуждаются в нашей любви. Они обижены и становятся агрессивными, когда голодные, когда человек наносит им травму.
Конечно, плохо, когда собаки остаются без надзора и хаотично слоняются где-то по улицам. А уж когда они начинают бросаться на людей, то это уже край, за гранью. Но в таком случае нужно искать гуманные методы решения проблемы.
У меня дома живут пять животных, подобранных в разное время: собака, кошка и три кота. И они все замечательные, добрые, безобидные! Собака никого ни разу не укусила. Коты не выпускают когти. Они никогда не проявляли агрессию ни к детям, ни к моим гостям. Просто потому что моих питомцев все обожают, гладят, таскают на руках».
— Как, на ваш взгляд, можно решить проблему нападения бездомных животных на людей?
— Я, конечно, против того, чтобы огульно убивать, истреблять собак. Это просто путь в никуда, самый крайний вариант. Ведь чтобы убить животное, большего ума не надо. А вот вырастить — это другое дело. И тогда наградой за ваш труд станет огромное количество положительных эмоций, которое дает животное.
Мне кажется, что государство должно подключиться к этому вопросу и выделить средства на дополнительные приюты, на то, чтобы, например, взять под контроль хаотичное размножение животных. Вот у меня кошка стерилизована, коты кастрированы. Мы ведь в ответе за тех, кого приручили. Расскажу один случай.
Несколько месяцев назад, еще когда была зима, один сумасшедший поклонник, видимо, вообще не знакомый с моим образом жизни, подарил мне двух маленьких экзотических птичек — мальчика и девочку. Они похожи на попугайчиков: такие желтенькие, с красными клювиками.
А я изначально не видела, что в подарке, поскольку он сказал: «Открой дома». И когда я открыла, то была в шоке. Завидев птенчиков, мои коты сразу же встали в стойку.
Я посадила птичек в переноску. А мама мне говорит: «А ты выпусти их на волю», на что я ответила: «Это же южные птицы, они погибнут».
Я начала ломать голову над тем, что же делать с птичками. Все-таки дома живут коты, а они охотники. Опасно!
Звонила в ветеринарные клиники, в зоомагазины, но птиц никто не захотел принимать, ссылаясь на отсутствие специального сертификата. В итоге я оставила их у себя дома, а потом пристроила их к своему родственнику.
Купила огромную клетку, обеспечила все условия для птичьего комфорта. А они уже там размножаются, отложили яички. Слава Богу, история закончилась хорошо.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Фото: Global Look Press
А к чему я ее рассказала? Да к тому, что животными нужно заниматься. И тогда они будут тебя по-настоящему радовать!
Когда я иду по улице, я всегда кидаю кошкам какой-нибудь кусочек мяса или другую еду. А когда во время поездок по гастролям мы останавливаемся у бензоколонок, чтобы заправиться, то там зачастую сидит какая-нибудь собачка и смотрит на тебя грустными глазами. И у меня для нее обязательно есть кусочек.
Мой директор обычно смеется: «Рита, ну что ты хочешь всех накормить? Не получится», а я отвечаю: «Ну хотя бы чуть-чуть».
В наш поселок время от времени прибегают какие-то животные. И мы их примечаем, никогда не гоняем, не устраиваем никакой травли и прочее.
Без животных нам нельзя! Благодаря им мы учимся доброте, сочувствию, умению пожалеть, приласкать, да просто элементарному умению любить. А это очень важно в наше время!