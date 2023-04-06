«Это за гранью»: Маргарита Суханкина объяснила, как нужно поступать с бродячими собаками

В соцсетях не утихают споры о том, что же делать с бездомными собаками, нападающими на людей. А возникли они после того, как недавно жительницу Астрахани насмерть загрызла стая бродячих псов. Женщина умерла от болевого шока. Регулярные обращения же местных жителей, связанные с собачьими укусами, уже стали в этом городе обычным явлением.

Сейчас в Сети активно распространяется петиция депутата Думы Астраханской области Владислава Коняева с предложением ввести в регионе ЧС и разрешить усыпление агрессивных животных. К слову, петиция была создана год назад, но в связи с недавними печальными событиями снова набирает обороты.

Одна часть людей в Интернете высказывается за то, чтобы действительно отстреливать опасных собак, а другая выступает за гуманные методы.

Певица Маргарита Суханкина неоднократно спасала бездомных животных и помогала приютам. Teleprogramma.pro пообщалась с ней, чтобы узнать, каким артистка видит решение этой проблемы.