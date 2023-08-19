«Простите, что я замужем за кинозвездой, простите, что я не уродка»: как живет одна из самых красивых женщин в мире Кэтрин Зета-Джонс

Вскоре актриса получила еще больше главных ролей. Она была партнершей Шона Коннери в криминальном триллере «Ловушка» (1999) и сыграла более заметную роль жены наркобарона в «Трафике» (2000), получив номинацию на «Золотой глобус».

Актриса вернулась к своему опыту музыкальной актрисы в 2002 году в фильме «Чикаго», в котором также снялись Рене Зеллвегер, Куин Латифа и Ричард Гир. Спектакль стал триумфом Зеты-Джонс, которая получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за роль Велмы Келли.

В 2004 году Зета-Джонс снялась с Томом Хэнксом в фильме Стивена Спилберга «Терминал» и сыграла роль в криминальной комедии «Двенадцать друзей Оушена» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом.

Однако она стала более избирательно относиться к своей работе в кино, поскольку они с Дугласом стали проводить больше времени, живя на Бермудских островах, вдали от всеобщего внимания. Зета-Джонс появилась в главной роли в романтической комедии «Без оговорок» (2007), а затем снова в малоизвестных фильмах «Акты, бросающие вызов смерти» (2007) и «Отскок» (2009).