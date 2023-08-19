«Простите, что я замужем за кинозвездой, простите, что я не уродка»: как живет одна из самых красивых женщин в мире Кэтрин Зета-Джонс

Кто такая Кэтрин Зета-Джонс?
Актриса Кэтрин Зета-Джонс прославилась благодаря таким фильмам, как «Маска Зорро» и «Ловушка». Она получила премию «Оскар» за роль в фильме «Чикаго», а также премию «Тони» за ее работу в фильме «Маленькая ночная музыка». Зета-Джонс также известна своим браком с американским актером Майклом Дугласом, от которого у нее двое детей.
Ранняя слава
Зета-Джонс родилась 25 сентября 1969 года в Суонси, Уэльс, и начала брать уроки танцев в возрасте четырех лет. К тому времени, когда ей исполнилось 15, Зета-Джонс бросила школу, чтобы присоединиться к гастролирующей постановке мюзикла «Пижамная игра». Вскоре она переехала в лондонский Вест-Энд, где в возрасте 17 лет снялась в постановке «42-я улица».
Кэтрин Зета-Джонс в юности. Фото: соцсети
Перейдя на телевидение, Зета-Джонс стала известна британской аудитории благодаря сериалу «Нежные майские цветы», который транслировался с 1991 по 1993 год. Впоследствии актриса получила несколько громких ролей в телефильмах, в том числе главную — в историческом биографическом фильме 1996 года «Екатерина Великая».
Исполнительница главной роли
В 1998 году Зета-Джонс ворвалась в американскую киноиндустрию с фильмом «Маска Зорро», где снялась вместе с Антонио Бандерасом и Энтони Хопкинсом.
Кэтрин Зета-Джонс и Шон Коннери. Фото: Global Look Press
Вскоре актриса получила еще больше главных ролей. Она была партнершей Шона Коннери в криминальном триллере «Ловушка» (1999) и сыграла более заметную роль жены наркобарона в «Трафике» (2000), получив номинацию на «Золотой глобус».
Актриса вернулась к своему опыту музыкальной актрисы в 2002 году в фильме «Чикаго», в котором также снялись Рене Зеллвегер, Куин Латифа и Ричард Гир. Спектакль стал триумфом Зеты-Джонс, которая получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за роль Велмы Келли.
В 2004 году Зета-Джонс снялась с Томом Хэнксом в фильме Стивена Спилберга «Терминал» и сыграла роль в криминальной комедии «Двенадцать друзей Оушена» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом.
Однако она стала более избирательно относиться к своей работе в кино, поскольку они с Дугласом стали проводить больше времени, живя на Бермудских островах, вдали от всеобщего внимания. Зета-Джонс появилась в главной роли в романтической комедии «Без оговорок» (2007), а затем снова в малоизвестных фильмах «Акты, бросающие вызов смерти» (2007) и «Отскок» (2009).
Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни в фильме «Невыносимая жестокость». Фото: Global Look Press
Тем временем актриса продемонстрировала свою разносторонность, дебютировав на Бродвее в 2009 году в возрожденном мюзикле Стивена Сондхейма «Немного ночной музыки» с Анджелой Лэнсбери. Несмотря на некоторые первоначальные неоднозначные отзывы, в следующем году она получила премию «Тони» за свое выступление.
Зета-Джонс вернулась на большой экран с ролями второго плана в фильме «Рок на века» (2012), основанном на популярном бродвейском мюзикле, и боевике «РЭД 2» (2013). В 2016 году она снялась вместе с Блейком Харрисоном и Биллом Найи в комедии «Папашина армия», адаптации популярного британского ситкома.
Зета-Джонс вернулась на телевидение в 2017 году в фильме «Вражда», сыграв легендарную актрису Оливию де Хэвилленд вместе со Сьюзан Сарандон в роли Бетт Дэвис и Джессикой Лэнг в роли Джоан Кроуфорд. В том же году было также объявлено, что она сыграет главную роль в фильме «Крестная мать кокаина», основанном на жизни известного босса наркокартеля Гризельды Бланко.
Брак с Майклом Дугласом
Кэтрин Зета-Джонс с мужем Майклом Дугласом. Фото: Global Look Press
В 1998 году Зета-Джонс познакомилась с актером Дугласом на фестивале американского кино в Довиле. СМИ писали, что вскоре после того, как они познакомились, он сказал ей: «Я хочу стать отцом твоих детей».
Вскоре они стали парой, несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте. В августе 2000 года у них родился первый ребенок, сын Дилан, а позже, в том же году, они поженились в шикарном отеле Plaza в Нью-Йорке. В 2003 году у них родилась дочь Кэрис.
В 2010 году Зета-Джонс отложила работу, чтобы поддержать мужа в трудные времена: он боролся с раком горла. В следующем году Зета-Джонс обратилась за лечением биполярного расстройства II типа.
«Я не из тех людей, которые любят кричать о своих личных проблемах с крыш, но поскольку мое биполярное расстройство стало достоянием общественности, я надеюсь, что товарищи по несчастью узнают, что это полностью контролируемо», - рассказала актриса.
В апреле 2013 года Зета-Джонс снова обратилась в лечебный центр за помощью.
Кэтрин Зета-Джонс. Фото: Global Look Press
В августе того же года выяснилось, что она и ее муж переживают трудные времена. Пара решила пожить «некоторое время отдельно, чтобы оценить и поработать над своим браком». Позже, в том же году, стало известно, что они помирились.