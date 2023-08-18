Все зовут ее Императрицей: как Елизавета Туктамышева стала чемпионкой мира, но ни разу не побывала на Олимпиаде

ФИгуристка с мировым именем Елизавета Сергеевна Туктамышева родилась в Удмуртии, в городе Глазове 17 декабря 1996 года в семье учительницы и лыжника. Она старшая в семье дочь, ее сестра Евгения на 7 лет моложе, по национальности удмуртка.
Маленькая Елизавета Туктамышева с мамой. Фото: соцсети
В пятилетнем возрасте девочка оказалась на ледовом катке, фигурное катание так увлекло ее, что она стала заниматься в секции. Первым тренером девочки стала Светлана Веретенникова, которая разглядела в ней талант и помогла его развить. В 10 лет ее впервые заметил тренер Евгения Плющенко и других чемпионов Алексей Мишин и пригласил к себе в Петербург.
Маленькая Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин. Фото: соцсети
Туктамышева выступила на Кубке Алексея Мишина в Северной столице и заняла первое место. С того момента она стала желанной гостьей на петербургской арене, куда ездила на протяжении пяти лет из Глазова вместе с тренером, тратя 27 часов на поезде на дорогу каждые две недели. В 2011 году, после скоропостижной смерти отца семья приняла решение насовсем перебраться в город на Неве.
Елизавета Туктамышева на льду. Фото: соцсети
Начало карьеры
Фигуристку из Глазова стали именовать вундеркиндом в фигурном катании, поскольку к уже в 12 лет она исполняла чрезвычайно сложные элементы: аксель в три с половиной оборота и каскад «тройной лутц - тройной тулуп», и владела всем арсеналом тройных прыжков.
И в 2009 году Туктамышева отличилась на взрослом чемпионате России. Она стала вице-чемпионкой страны, совсем немного уступив Аделине Сотниковой. Международный союз конькобежцев установил возрастные лимиты, согласно которым Туктамышева могла начать юниорскую карьеру на международных турнирах лишь с сезона 2010-2011.
Взрослая карьера
Туктамышева является одной из немногих фигуристок, выступающих более 10 сезонов. Ее рост составляет 157 см при весе 47 кг. Ко взрослым турнирам ее допустили только в 2011 году, по условиям это были Гран-при.
Свой первый официальный взрослый международный турнир, этап Гран-при Skate Canada, Туктамышева выиграла, уйдя в отрыв в короткой программе и безошибочно исполнив произвольную. Следом была победа на Internationaux France. После этого фигуристку включили в сборную России, в составе которой Елизавета отправилась на I юношеские Олимпийские игры в Инсбруке, где заняла первое место.
Елизавета Туктамышева в Париже, 2012 год. Фото: Global Look Press
В следующем сезоне, 2012/13, Туктамышева впервые стала чемпионкой России, отобравшись на свой первый взрослый чемпионат Европы. На нем она выиграла бронзовую медаль, и при этом стала победительницей в произвольной программе. Однако на чемпионате мира она выступила неудачно, замкнув десятку.
Сезон 2013/14 стал одним из худших в карьере, фигуристка на чемпионате России стала десятой, не смогла отобраться на чемпионат Европы, Олимпиаду в Сочи и мировое первенство даже в состав запасных. У нее случился не только психологический надлом, но и тяжелейшая травма – голеностоп пришлось серьезно восстанавливать, тренер Мишин говорил, что он был «порван в клочья».
После травмы
После реабилитации в 2015 году Туктамышева вернулась на лед и выиграла несколько турниров подряд – в Германии, Финляндии и Ницце, затем в Чикаго на Кубке Америки взяла «серебро». На этапе Гран-при в Китае снова одержала победу и вышла в финал, который проходил в Барселоне и в котором Елизавета выиграла, став второй россиянкой, когда-либо выигравшей Финал Гран-при (первая Ирина Слуцкая).
Елизавета Туктамышева (в центре) на финале Гран-при в Барселоне, 2014 год. Фото: Global Look Press
На чемпионате Европы в Стокгольме Туктамышева тоже отличилась и взяла «золото», на чемпионат мира в Шанхай поехала с программой «Болеро» и стала первой в истории российского спорта фигуристкой, исполнившей аксель в 3,5 оборота, а затем чисто исполнить тройной лутц и каскад из двух тройных тулупов.
Она не только стала чемпионкой мира, но и установила новый рекорд. К слову, за победы в международных турнирах фанаты окрестили фигуристку императрицей. Хотя так ее называли еще с подросткового возраста – фан-группа, посвященная ей в соцсетях, носит название «Алая Императрица».
Елизавета Туктамышева на чемпионате мира в Шанхае, 2015 год. Фото: Global Look Press
Следующий сезон был менее успешным, чем предыдущий. Туктамышева выиграла Кубок Ниццы, на этапе серии Гран-При Skate Canada взяла «серебро», на Кубке Варшавы – «золото», выиграла турнир «Золотой конек Загреба-2015. Но на чемпионате России смогла стать лишь восьмой, что не позволило ей попасть в сборную на чемпионаты Европы и мира.
Предолимпийский 2016/17 сезон у Туктамышевой не заладился – лидировала на турнире Nebelhorn Trophy 2016 в Германии, но уступила и стала второй. На следующих стартах в Финляндии Finlandia Trophy попасть в призеры не смогла, как и на канадском этапе Гран-при Skate Canada International 2016. Выступление на чемпионате России для фигуристки обернулось восьмым местом.
Елизавета Туктамышева на турнире Nebelhorn Trophy 2016 в Германии. Фото: Global Look Press
В олимпийский 2017/18 сезон Туктамышева лишь дважды оказалась на пьедестале. Это были третьи мести в Финляндии на турнире Finlandia Trophy и в Хорватии на CS Golden Spin of Zagreb 2017. Спад в карьере фигуристка восприняла как роковой и даже задумывалась о том, что пора завершать карьеру.
Елизавета Туктамышева на турнире Finlandia Trophy 2017. Фото: Global Look Press
Зато в следующем сезоне фигуристке сопутствовала удача. Она выиграла на Lombardia Trophy и этап Гран-при Skate Canada, стала третьей на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии, это позволило ей выйти в финал Гран-при в канадском Ванкувере, где Елизавета заняла итоговое третье место. На финале Кубка России 2019 спортсменка заняла второе место, но снялась с турнира из-за пневмонии.
Елизавета Туктамышева (в центре) победила на турнире Lombardia Trophy 2018. Фото: Global Look Press
Зимой 2019 года в копилке Туктамышевой оказалась победа в произвольной программе на чемпионате России. Однако, в состав сборной ее не взяли и оставили на скамейке запасных. Зато на чемпионате мира в Фукуоке заняла второе место в командном старте, заняла первое место в произвольной программе, а сборная России заняла итоговое третье место.
На чемпионате России Туктамышева сделала попытку выполнить четверной тулуп, но это ей не удалось, хотя на видео с тренировок в соцсетях у нее получался каскад. В итоге фигуристка стала четвертой, и ей снова досталось место запасной на чемпионатах Европы и мира.
В 2020/21 сезоне Туктамышева на сочинском этапе стала третьей, затем победила на московском Гран-при и стала четвертой в финале Кубка России. Это позволило ей впервые с 2015 года войти в российскую сборную для участия в Чемпионате мира. Но заболела коронавирусом и не успела полностью восстановиться. В итоге на Чемпионате России в Челябинске она заняла лишь седьмое место.
Елизавета Туктамышева на чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году. Фото: Global Look Press
На чемпионате мира в Стокгольме Елизавета завоевала серебряную медаль, став третьей в короткой и произвольных программах. И даже расплакалась, услышав результаты. Кстати, тогда весь пьедестал заняли россиянки – первая Анна Щербакова, вторая Александра Трусова.
Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова на чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году. Фото: Global Look Press
На турнире Finlandia Trophy-2021 Елизавета показала блестящий тройной флип, тулуп и каскад луц, побив собственный рекорд и набрав за короткую программу 81,53 балла. В произвольной немного недокрутила тройной риттбергер и уступила Камиле Валиевой, заняв второе место.
Однако на Олимпиаду в Пекин в 2022 году Туктамышева так и не отобралась, став первой запасной. Она даже провела сборы в Красноярске со сборной России, но в Китай не поехала.
В следующем сезоне стартовала с победы на Мемориале Панина Коломенкина, затем победила на этапе Гран-при России «Московские звезды», на этапе в Перми снова стала первой. На чемпионате России в декабре во время короткой программы фигуристка справилась со всеми прыжковыми элементами программы, включая тройной аксель, и заняла промежуточное второе место. Но после произвольной Туктамышева стала только третьей, пополнив копилку бронзовой медалью.
Елизавета Туктамышева на чемпионате России в 2022 году. Фото: Global Look Press
Популярные программы
За карьеру Туктамышева показала много ярких и запоминающихся программ, в процессе которых продемонстрировала не только мастерство, но и артистизм и отличную хореографию. Например, к олимпийскому сезону Илья Авербух подготовил ей короткую программу Oblivion, которую прозвали идеальным танго.
Елизавета Туктамышева с программой Arabia. Фото: Global Look Press
2018 году под музыку из фильма «Мистер и Миссис Смит» Туктамышева снова выступила с танго с элементами современной хореографии. Также знаменитой стала произвольная программа Arabia (2021/22, фанаты прозвали ее «восточной дискотекой», настолько зажигательной была фигуристка на льду.
Елизавета Туктамышева с программой Toxic. Фото: Global Look Press
Но, пожалуй, легендарным остается показательное выступление Лизы с танцем стюардессы по хит Бритни Спирс Toxic на Этапе Гран-при в Канаде. Выполняя элементы, фигуристка разделась и осталась в итоге на льду в нижнем белье, чем привела в неистовство весь спорткомплекс.
Ледовые шоу
Туктамышева вошла в состав ледового шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в 2020 году, создала свой собственный проект «Горячий лед. Невозможное возможно», в котором участвовали другие фигуристы.
В 2022 году Лиза вошла в состав труппы шоу «Снежная королева» Ильи Авербуха, исполнив роль Герды. Ранее этот образ воплощала Евгения Медведева.
Елизавета Туктамышева (в центре) в шоу "Снежная королева". Фото: соцсети
От участия в «Ледниковом периоде» Туктамышева отказывалась, хотя такое предложение ей поступало, - предпочла сосредоточиться на карьере.
Личная жизнь
На личную жизнь у спортсменки такого уровня времени никогда не хватало. Однако, в 18 лет девушка обменивалась нежностями с коллегой из Москвы Мурадом Курбановым. Их совместные фото в соцсетях стали поводом к обсуждению. Однако, оказалось, что спортсмены так тепло друг друга поддерживают, что один называет другую Кроха, а она его – Масей.
Елизавета Туктамышева и Андрей Лазукин. Фото: соцсети
В 2015 году Туктамышева стала встречаться с фигуристом Андреем Лазукиным, который также являлся подопечным Алексея Мишина. Они были вместе 5 лет, они строили планы на семью, детей и загородный дом, но в 2020 году расстались.
Поговаривали, что причиной разрыва стала обида Лазукина на то, что он стал фигурировать не как самостоятельная единица, а бойфренд Туктамышевой. Но паре удалось сохранить дружеские отношения.
В настоящее время Туктамышева погружена в спорт и, судя по ее графику и контенту в соцсетях, ее сердце свободно.
Карьера сегодня
О завершении карьеры «Императрица» Туктамышева не помышляет. Сезон 2022/23 это наглядно продемонстрировал. Фигуристка продолжает тренироваться и готова к новым победам.