Все зовут ее Императрицей: как Елизавета Туктамышева стала чемпионкой мира, но ни разу не побывала на Олимпиаде

Начало карьеры

Фигуристку из Глазова стали именовать вундеркиндом в фигурном катании, поскольку к уже в 12 лет она исполняла чрезвычайно сложные элементы: аксель в три с половиной оборота и каскад «тройной лутц - тройной тулуп», и владела всем арсеналом тройных прыжков.

И в 2009 году Туктамышева отличилась на взрослом чемпионате России. Она стала вице-чемпионкой страны, совсем немного уступив Аделине Сотниковой. Международный союз конькобежцев установил возрастные лимиты, согласно которым Туктамышева могла начать юниорскую карьеру на международных турнирах лишь с сезона 2010-2011.

Взрослая карьера

Туктамышева является одной из немногих фигуристок, выступающих более 10 сезонов. Ее рост составляет 157 см при весе 47 кг. Ко взрослым турнирам ее допустили только в 2011 году, по условиям это были Гран-при.

Свой первый официальный взрослый международный турнир, этап Гран-при Skate Canada, Туктамышева выиграла, уйдя в отрыв в короткой программе и безошибочно исполнив произвольную. Следом была победа на Internationaux France. После этого фигуристку включили в сборную России, в составе которой Елизавета отправилась на I юношеские Олимпийские игры в Инсбруке, где заняла первое место.