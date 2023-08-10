Фиктивные браки, бесплодие, рождение дочери: как Елена Воробей стала звездой юмора, но не устроила личную жизнь

Актриса, певица, юмористка и мать – сегодня Елена Воробей успевает совмещать несколько ипостасей. Только рядом с ней до сих пор нет мужчины, с которым бы она почувствовала себя счастливой. Между тем, за ее плечами фиктивные браки и даже диагноз «бесплодие».
Детство
Елена Воробей родилась в Бресте Белорусской ССР 5 июня 1967 года в еврейской семье под фамилией Лебенбаум. Отец – Яков Лебенбаум работал сантехником в ЖЭКе, мать Нина Лебенбаум перебивалась подработками. Жить было трудно, поэтому дочку очень рано отдали в ясли, затем в детский сад на пятидневку.
Маленькая Елена Воробей с мамой. Фото: соцсети
Когда Елена пошла в первый класс, в семье появилась еще одна дочка, которой, по словам Воробей, родители уделяли уже больше внимания, чем ей в свое время. Зато бабушка и дедушка купали внучку в любви и внимании, научили любить музыку. И настояли на том, чтобы Лену отдать в музыкальную школу.
Елена Воробей в детстве. Фото: соцсети
Артисткой Лена решила стать после экскурсии в Ленинград – туда школьников привезли впервые, и огромный город с дворцами, музеями и театрами произвел на нее неизгладимое впечатление.
Она решила поступать в местный театральный институт. О чем радостно сообщила по возвращении домой родителям. Они восприняли негативно эту новость, но отговорить не пытались, поскольку понадеялись, что не поступит. Так и вышло – Лена провалила вступительные и вернулась домой.
Начало карьеры
В Бресте она устроилась работать в хлебный магазин, мыла полы в подъездах и готовилась к следующей попытке поступать. И только с третьего раза ей удалось стать студенткой Ленинградского театрального института, в 1988 году ее зачислили на факультет театра, эстрады и кино, который она окончила в 1993 году у мастера Исаака Штокбанта. Он был основателем и руководителем театра «Буфф» и талантливых студентов брал к себе в коллектив.
Не заметить Елену наставник не мог – яркая, комичная и артистичная Лебенбаум сразу привлекла внимание. Там, где появлялась она, всегда царило веселье и непринужденность, а в импровизации ей просто не было равных. Она начала выступать на сцене еще студенткой.
Елена Воробей и Юрий Гальцев. Фото: соцсети
Коллегами по театру начинающей актрисы стали Геннадий Ветров, Юрий Гальцев. Поначалу она исполняла одну роль – играла тещу в пьесе «Генералы в юбках». А вскоре сама стала создавать этюды и пародии, с которыми выступала.
В 1992 году Елена поучаствовала в конкурсе актерской песни имени Андрея Миронова с клоунадой, в котором стала лауреатом и получила приз зрительских симпатий. Следующая победа вывела молодую юмористку в звезды – в 1993 году она получила Гран-при, специальный приз Первого канала и приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе «Москва-Ялта-Транзит».
Переезд в Москву
Засидевшись на одном месте, Елена попыталась сменить обстановку и ушла в театр «Лицедеи». Но ненадолго. Как раз в театр Владимира Винокура требовалась актриса, и ее рекомендовали уехавшие туда ранее Юрий Гальцев и Геннадий Ветров. Недолго думая, Елена перебралась к ним.
Елена Воробей и Владимир Винокур. Фото: соцсети
С Винокуром они и придумали псевдоним «Воробей». На сцене «Буффа» артистка часто исполняла песни Эдит Пиаф, и образ воробушка из одной из них всплыл в памяти у них почти одновременно. Сотрудничество с мэтром юмора принесло ей известность и открыло дорогу в «Аншлаг» – с 2000 года она стала приглашенной звездой.
Елена Воробей и Геннадий Ветров в программе «Аншлаг». Кадр из программы
Ее пародии на Аллу Пугачеву, Лайму Вайкуле, Машу Распутину и других, сольные номера и сценки с коллегами Юрием Гальцевым, Сергеем Дроботенко, Игорем Маменко и другими комиками вошли в золотой фонд отечественного юмора. Елена Воробей стала настоящей звездой, выступала в «Кривом зеркале».
Елена Воробей в образе Елены Малышевой. Фото: соцсети
Кино и театр
Прославившись в юморе, Воробей стала получать приглашения от кинорежиссеров. У нее и раньше был опыт съемок – в 1993 и 1998 годах, но полноценную кинокарьеру звезда начала строить уже в Москве.
Она появилась в таких проектах, как сериал «Улицы разбитых фонарей» (2001), мюзикл «Двенадцать стульев» (2005), «Осторожно, Задов!» (2005), музыкальные фильмы «Королевство кривых зеркал» (2007) и «Золотой ключик» (2009) и другие. Также Воробей не раз снялась в «Ералаше».
Елена Воробей в сериале «Солдаты и офицеры». Кадр из сериала
Со временем Елена стала звездой антреприз. Ее роли в спектаклях «Он в Аргентине», «Любовь по-итальянски», «Ты мой Бог», «С любовью не шутят», «Мужчина с доставкой на дом» получились яркими и любимыми у зрителей из разных уголков страны.
Музыка
То, что талантливый человек талантлив во всем, Воробей лишний раз доказала, когда начала исполнять не пародийные, а свои песни. В дуэте с Эдгаром Геворкяном, более известным как Edgar, актриса записала песню «А я скучаю» в 2021 году. Композиция привела их к победе на премии «Золотой хит».
Елена Воробей и Эдгар Геворкян. Фото: соцсети
Следующая композиция порадовала фанатов артистки в том же году – это песня «Часики». В 2023 году звезда выпустила песню «Холодно», а к своему 55-летию записала дуэтом с Евгением Гором композицию «Небо в алмазах».
Другие проекты
Помимо «Аншлага», Воробей стала звездой многих других телешоу. Она поучаствовала в нескольких сезонах шоу перевоплощений «Повтори», «Точь-в-точь», «Аватар», музыкальных «Две звезды», «Три аккорда», «Танцы со звездами», «Дуэты».
Елена Воробей и Аркадий Укупник на шоу «Дуэты». Фото: соцсети
Артистка неоднократно принимает участие во Всероссийских фестивалях и конкурсах артистов эстрады. За ее плечами «Хит-парад Останкино», «Кубок юмора». В 2006 году она получила звание «Лучшая актриса года» на фестивале «Золотой Остап».
Личная жизнь
Если в карьере Воробей реализовалась на все сто, то в личной жизни артистка долго не могла обрести настоящее счастье. Впервые замуж Елена вышла фиктивно, чтобы наладить вопросы с документами в Ленинграде после переезда. По некоторым данным, второй брак тоже был фиктивным.
Своего настоящего мужа она встретила в театре «Буфф», это был актер Андрей Кислюк. Его родители были настроены негативно к провинциалке Елене, пара вынужденно жила с ними, и когда подвернулась комната в коммуналке, срочно оформили брак официально и перебрались в свой уголок.
С Андреем артистка была в браке 10 лет, но общих детей у них не появилось – врачи поставили Елене диагноз «бесплодие». А потом он ушел к другой.
Андрей Кислюк. Кадр из программы «Он и Она»
После переезда в Москву Воробей встретила давнего знакомого, петербургского бизнесмена Игоря, у них закрутился роман, и в 2003 году случилось чудо – на свет появилась дочка София. Счастье омрачил тот факт, что отец ребенка не спешил жениться, а потом и вовсе пропал из виду и общался с наследницей только раз в год.
Игорь с дочкой Софией Лебенбаум. Фото: соцсети
В 2008 году Воробей получила предложение руки и сердца от бизнесмена из Австралии Майкла Хайда, но до свадьбы так и не дошло – его родители настаивали на том, чтобы будущая невестка ушла со сцены. На такое звезда никак бы не пошла. И попрощалась с мужчиной.
Воробей одна воспитала дочь, она носит фамилию Лебенбаум. В 2016 году отец ребенка упал с лестницы и попал в больницу с переломом основания черепа. Воробей всячески помогала ему, но мужчина не выжил.
Следующий роман у Воробей случился с новеньким звукооператором Театра пародий Александром Калищуком. Он даже развелся с женой ради актрисы. Они жили в гражданском браке, дочка Елены приняла отчима, создалась гармоничная семья. Но быт заел Воробей, и она решила расстаться с бойфрендом.
Елена Воробей и Александр Калищук с дочкой Софией. Фото: соцсети
В 2021 году сама артистка поведала о личном – у нее скоро свадьба с чиновником Сергеем Евтуховичем. Они земляки, отношения уже проверили и счастливы быть вместе. Правда, в итоге расстались – к вниманию прессы жених оказался не готов, а Елена – к его маленькому доходу.
Внешность и пластика
Воробей не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам. Актриса сделала себе новый нос, и покончить с горбинкой на носу ей помог Сергей Дроботенко – друг подсказал, к кому обратиться. Результатом звезда осталась довольна.
Елена Воробей до пластики. Фото: Global Look Press
Невысокая пародистка ростом 158 см, при весе 57 кг, актриса сегодня тщательно следит за фигурой, регулярно обращается к косметологу за уходовыми процедурами и ведет активный образ жизни.
Елена Воробей после пластики. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В настоящее время Воробей – популярная и востребованная на эстраде актриса. Она продолжает выступать как на сцене, так и на корпоративах, а также строит песенную карьеру. Единственная дочь актрисы – студентка, она обучается в Военно-медицинской академии, чем звездная мама страшно гордится.
Елена Воробей с дочкой Софией. Фото: соцсети