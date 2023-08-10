Фиктивные браки, бесплодие, рождение дочери: как Елена Воробей стала звездой юмора, но не устроила личную жизнь

Артисткой Лена решила стать после экскурсии в Ленинград – туда школьников привезли впервые, и огромный город с дворцами, музеями и театрами произвел на нее неизгладимое впечатление.

Она решила поступать в местный театральный институт. О чем радостно сообщила по возвращении домой родителям. Они восприняли негативно эту новость, но отговорить не пытались, поскольку понадеялись, что не поступит. Так и вышло – Лена провалила вступительные и вернулась домой.

Начало карьеры

В Бресте она устроилась работать в хлебный магазин, мыла полы в подъездах и готовилась к следующей попытке поступать. И только с третьего раза ей удалось стать студенткой Ленинградского театрального института, в 1988 году ее зачислили на факультет театра, эстрады и кино, который она окончила в 1993 году у мастера Исаака Штокбанта. Он был основателем и руководителем театра «Буфф» и талантливых студентов брал к себе в коллектив.

Не заметить Елену наставник не мог – яркая, комичная и артистичная Лебенбаум сразу привлекла внимание. Там, где появлялась она, всегда царило веселье и непринужденность, а в импровизации ей просто не было равных. Она начала выступать на сцене еще студенткой.