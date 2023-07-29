Четыре жены и другие любовные истории Дмитрия Диброва: как звезда «Кто хочет стать миллионером?» стал многодетным отцом

Дмитрий Дибров прославился после шоу «Кто хочет стать миллионером?». Кроме того, поклонники не устают обсуждать многочисленные романы харизматичного телеведущего.
Потомок донских казаков
Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Отец будущей знаменитости работал деканом Ростовского университета, мама вела домашнее хозяйство и воспитывала детей – кроме Дмитрия, в семье подрастал его старший брат Владимир. Дмитрий Александрович не причисляет себя ни к какой конкретной национальности, упоминая лишь, что в его роду имелись донские казаки.
Когда ему исполнилось 4 года, родители расстались, и вскоре у мальчиков появился отчим. Окончив школу, Дмитрий поступил в университет – тот самый, деканом которого был его отец. Он выбрал филологический факультет, на котором обучали будущих журналистов, и в 1981 году получил диплом.
Журналистика и стремительная карьера в Москве
Дмитрий Дибров в молодости. Фото: Global Look Press
Дибров понимал: настоящего успеха в выбранной профессии можно добиться только в Москве. Приехав в столицу, он стал довольно быстро продвигаться по карьерной лестнице: одна редакция сменялась на другую, после «Московского комсомольца» и информационного агентства России ТАСС он пришел на телевидение, где ему поручили руководить программами для молодежи и делать сюжеты для только появившегося тогда проекта «Взгляд».
В качестве ведущего Дибров впервые появился на телеэкранах в 1988 году. Он и его коллега Андрей Столяров создали комедийное шоу «Монтаж», которое успешно выходило на протяжении 5 лет. С 2001 года он начал вести «Ночную смену» на ОРТ – позднее программа получила название «Апология», но спустя два года он ушел с канала и основал собственную радиостанцию «Куранты», несколько лет оставаясь ее главным редактором. Были в его карьере и программы на различных телеканалах – от ТВЦ и «Россия 1» до «Звезды».
«Антропология»
Дмитрий Дибров в молодости. Фото: кадр из шоу "О, счастливчик!"
В 1997 году в ночном эфире канала «Телеэкспо» Дибров начал вести придуманную им программу «Антропология». Шоу получилось во многом новаторским и быстро завоевало популярность: любой зритель мог позвонить в студию в прямом эфире и поговорить о важных вопросах. При этом Дибров умело поддерживал беседу, отвечая на вопросы зрителей, что вызывало дополнительный интерес. Позднее передача перешла на канал НТВ.
«Кто хочет стать миллионером?»
А в 1999 году на НТВ появилась новая передача – она называлась «О, счастливчик!», и на ней можно было выиграть крупную сумму денег, отвечая на вопросы. Ведущему Дмитрию Диброву удавалось своим обаянием и актерским мастерством удерживать невероятный азарт и игроков, и тех, кто находился в студии или сидел по ту сторону экрана – перед телевизорами.
Его слава стала поистине оглушительной, а в 2000 году шоу «О, счастливчик!» получило премию «ТЭФИ». Спустя год передача «переехала» на Первый канал – теперь она называлась «Кто хочет стать миллионером?». Дибров же на некоторое время покинул это шоу, но вновь вернулся в 2008-м – и его появление снова вывело программу на первые строчки рейтингов.
Музыка и кино
Актерские способности проявлялись у Диброва с детства: он участвовал в школьном драмтеатре, студентом играл в КВН. После переезда в Москву шоумен играл на банджо в группе «Кукуруза», а в 2001 году в составе группы «Антропология» он записал свой единственный диск – «Ром и пепси-кола». Иногда Дмитрия Диброва можно увидеть в фильмах и сериалах – он играет самого себя.
Свадьбы и разводы, сын и дочь
Свадьба Лады - дочери Дмитрия Диброва. Фото: соцсети
Первую жену Дмитрия звали Эльвирой. В 1985 году она родила шоумену наследника по имени Денис, но вскоре брак распался – жена не выдержала испытания постоянной занятостью супруга. Во второй раз Дибров отправился в ЗАГС вместе с девушкой по имени Ольга, которая была заметно моложе его. Они прожили вместе 7 лет, у них родилась дочь, которую назвали Ладой. После развода Ольга переехала во Францию, забрав с собой дочь. В январе 2019 года Лада родила дочь Мию – внучку Дмитрия Диброва.
Дарья Чаруша. Фото: соцсети
Дмитрия Диброва то и дело видели в компании красивых девушек. Некоторое время у него был роман с Александрой Маркво – сотрудницей молодежного журнала «Молоток». Но вместе они пробыли недолго. После расставания с Александрой телеведущий жил гражданским браком с актрисой Дарьей Чарушей. Она тоже была намного младше Дмитрия – пока они жили вместе, девушка окончила ГИТИС, училась за границей. Но спустя 6 лет распался и этот союз.
Александра - третья жена Дмитрия Диброва. Фото: кадр из сериала "Провокатор"
Третий официальный брак Дибров оформил в 2008 году – с юной ростовчанкой Александрой Шевченко. Разница в возрасте составляла 26 лет, и, видимо, это все-таки стало главной причиной того, что брак распался: Александра мечтала о развитии и самовыражении, быть просто женой знаменитости ей не хотелось.
Полина Диброва и трое сыновей
Свадьба Дмитрия Диброва и Полины. Фото: Global Look Press
Прошел всего месяц после их развода, - и поклонники узнали о новой свадьбе Диброва. На этот раз он женился на Полине Наградовой. В момент их знакомства красавице модели было всего 17, ведущему – 47. Но их отношения начались позднее – через полтора года. Вскоре Полина согласилась стать женой Дмитрия Александровича.
У них родились трое сыновей – Александр, Федор и Илья. Полина за время третьей беременности набрала больше 20 кг, но потом быстро вернула себе прежнюю форму. Ведущему скоро исполнится 64 года, однако он мечтает еще и о дочке. Он даже придумал имя для девочки – Лиза.
Инсульт и слухи о пластике
Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: соцсети
После перенесенного в 2020 году инсульта ведущий похудел на 10 кг (при росте 170 см он весит 82 кг) и сменил имидж. Зрители заговорили о пластических операциях – многие считали, что Дибров сделал подтяжку лица, изменил форму подбородка и подкорректировал веки, потому и стал выглядеть моложе. Однако ведущий объяснил все изменения во внешности курсом мезотерапии.
Особняк на Рублевке и дорогие курорты
Дмитрий Дибров с женой Полиной и тремя младшими детьми. Фото: соцсети
За годы работы на телевидении и радио Дмитрий Дибров сумел накопить солидное состояние. Вместе с семьей он живет на Рублевке, в роскошном особняке, который оценивается в 724 миллиона рублей. По данным СМИ, в доме 20 комнат, имеется фонтан и бассейн. В одном из интервью ведущий признался, сколько он зарабатывает:
«Не меньше 50 тысяч долларов в месяц. То есть в рублях примерно три с половиной миллиона».
Дмитрий и Полина Дибровы отдыхают на самых дорогих курортах. Полина не скрывает, что ее привлекли в Диброве не только личные качества, но и благосостояние, которое он смог ей предложить:
«Мне важно, чтобы мужчина был сильнее меня, я хочу восхищаться им. Он должен быть опытнее и умнее меня, старше меня во всех смыслах - я прям от этого кайфую», - рассказывала молодая жена известного телеведущего.
В 2021 году вышла книга Дмитрия Диброва «Раб лампы» - о профессии, ремесле и призвании. Двумя годами ранее поклонники могли приобрести его книгу «Антропология 2.0», написанную в соавторстве с Дмитрием Быковым.
Новое шоу и мечты о дочери
Дмитрий Дибров на шоу "Кто хочет стать миллионером?" Фото: кадр из шоу
Свой 63-й день рождения Дибров отпраздновал в Стамбуле – эту поездку подарила ему супруга. О своих взаимоотношениях с Полиной и о многом другом Дмитрий Александрович рассказал в программе Татьяны Устиновой «Мой герой». Весной 2023-го поклонники были встревожены сообщением об аварии, в которую попал ведущий. К счастью, он не пострадал – правда, его автомобиль пришел в негодность.
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После перерыва длиной почти в год Первый канал объявил о выходе обновленной программы «Кто хочет стать миллионером?», стало известно, что теперь ее будет вести певица Юлианна Караулова. А Дмитрия Диброва зрители смогли увидеть в новом музыкально-психологическом шоу под названием «Сессия»: на прием к «психологу», роль которого исполняет Дибров, приходят знаменитости, и первыми его гостями стали Инстасамка, Баста и Глеб Викторов.
Поклонники телезвезды надеются в скором времени услышать новость о рождении у него дочери: Полина Диброва признавалась, что готова подарить своему супругу, которого считает идеалом, еще одного ребенка.