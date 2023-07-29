Четыре жены и другие любовные истории Дмитрия Диброва: как звезда «Кто хочет стать миллионером?» стал многодетным отцом

В 1997 году в ночном эфире канала «Телеэкспо» Дибров начал вести придуманную им программу «Антропология». Шоу получилось во многом новаторским и быстро завоевало популярность: любой зритель мог позвонить в студию в прямом эфире и поговорить о важных вопросах. При этом Дибров умело поддерживал беседу, отвечая на вопросы зрителей, что вызывало дополнительный интерес. Позднее передача перешла на канал НТВ.

«Кто хочет стать миллионером?»

А в 1999 году на НТВ появилась новая передача – она называлась «О, счастливчик!», и на ней можно было выиграть крупную сумму денег, отвечая на вопросы. Ведущему Дмитрию Диброву удавалось своим обаянием и актерским мастерством удерживать невероятный азарт и игроков, и тех, кто находился в студии или сидел по ту сторону экрана – перед телевизорами.

Его слава стала поистине оглушительной, а в 2000 году шоу «О, счастливчик!» получило премию «ТЭФИ». Спустя год передача «переехала» на Первый канал – теперь она называлась «Кто хочет стать миллионером?». Дибров же на некоторое время покинул это шоу, но вновь вернулся в 2008-м – и его появление снова вывело программу на первые строчки рейтингов.

Музыка и кино

Актерские способности проявлялись у Диброва с детства: он участвовал в школьном драмтеатре, студентом играл в КВН. После переезда в Москву шоумен играл на банджо в группе «Кукуруза», а в 2001 году в составе группы «Антропология» он записал свой единственный диск – «Ром и пепси-кола». Иногда Дмитрия Диброва можно увидеть в фильмах и сериалах – он играет самого себя.

Свадьбы и разводы, сын и дочь

