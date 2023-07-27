Почему современные психологи ненавидят фильм «Любовь и голуби»

А самое главное: современный зритель часто не понимает, почему фильм назван «Любовь и голуби». Где там любовь? Кто кого любит? Надежда — Василия? Это, скорее, привычка и страх потерять «надежное плечо» рядом. Василий — Надежду? Тоже привычка: рядом с женой удобно, он для нее как четвертый ребенок, она им везде руководит, так что самому думать и что-то решать необязательно. Василий — Раису Захаровну? Да ну, какая любовь — «пожить красивше захотел», как он сам признается. Раиса Захаровна тоже его не любит, ей просто одиноко, да и статус «свободной» женщины надоел.

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О том, что фильм далеко не всем сегодня понятен и близок, свидетельствуют отзывы в Сети:

«Я вот тоже, только посмотрела полчаса, ни разу не улыбнулась, пытаюсь заставить себя досмотреть… Есть вероятность того, что люди со слабым чувством юмора и любят подобные незатейливые фильмы. Ведь кто-то же смотрит «Аншлаг» и другие «юмористические» передачи?»

«Не считаю этот фильм комедией. Предательство (измена) близкого человека, алкоголизм, сцены сильной ругани, раздор в семье, куда вовлечены дети…. Вот интересно, если бы в сюжете была не мужская измена, а женская, было бы одинаково смешно? Как вообще над этим можно смеяться?»

«Показана полная безалаберность и безответственность главного героя Василия. Кроме жалости к главным героям, других эмоций этот фильм не вызвал. В этом фильме нет любви и нет комедии».

Впрочем, гораздо больше отзывов восторженных:

«Будьте попроще, просто смотрите и отдыхайте, и не заморачивайтесь! Не забывайте, что это всего-навсего комедия, а не какой-то исторический фильм, а вот как раз современные комедии ни в какое сравнение со старыми комедиями не идут».

«Герои узнаваемы. И безобидный дед Митя сплошь и рядом встречается, и такие вот любители голубей. И любовь есть! Только эти люди не привыкли о ней говорить! Они только понимают, что дышать друг без друга не могут! Они грешны, суетливы, не слишком образованны, но чисты душой и вырастили замечательных детей. И смеясь над ними — мы смеемся над собой, своими знакомыми, очень родными и понятными».

Несмотря на все придирки молодых зрителей и психологов, комедия «Любовь и голуби» остается одним из любимых фильмов и будет таким еще очень долго.

