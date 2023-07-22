Почему Дмитрий Дибров не упомянул в завещании двух старших из пяти своих детей

Но если работа Диброва всегда на виду, то личная жизнь (по крайней мере ее часть) скрыта от посторонних - в частности, он охотно рассказывает о троих сыновьях от нынешней жены Полины, а ведь есть и другие наследники...

«Я не потерял ни копейки»

63-летний Дибров - один из самых высокооплачиваемых телеведущих страны. Три года назад он был госпитализирован с микроинсультом, после чего решил написать завещание. Чувствует себя Дибров прекрасно, умирать не собирается, но захотел перестраховаться и защитить супругу финансово.

По словам Дмитрия Александровича, завещание он составил в пользу жены и матери троих своих несовершеннолетних сыновей, 34-летней Полины Дибровой. Помимо загородного дома, московской квартиры и дорогих автомобилей, у Диброва есть и банковские счета с приличными суммами, так как зарабатывает он очень и очень хорошо.

Недавно появились слухи, что финансовое положение Дмитрия пошатнулось из-за ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером?» (напомним, его теперь ведет Юлианна Караулова). На самом деле зарплата Диброва на Первом канале фиксированная и не зависит от числа вверенных ему телепроектов.

«Я ни копейки не потерял!» - сообщил он журналистам. Сейчас Дибров ведет на Первом канале программу «Антропология» в рамках проекта «Подкаст. Лаб», а также думает над идеей нового шоу. Недавно Дибров получил работу на платформе VK Видео - здесь он ведет музыкально-психологическое шоу «Сессия», где интервьюирует модных музыкантов. Проект стартовал успешно: к примеру, у выпуска с Бастой было три миллиона просмотров.

Также Дибров ведет частные мероприятия - это плюс миллион рублей к семейному бюджету за один вечер. По оценкам экспертов, в месяц Дмитрий зарабатывает около пяти миллионов рублей. То есть не бедствует. Тогда почему же он лишил наследства своих детей от других браков?

Денис до сих пор обижен на отца