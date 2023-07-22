Почему Дмитрий Дибров не упомянул в завещании двух старших из пяти своих детей

Но если работа Диброва всегда на виду, то личная жизнь (по крайней мере ее часть) скрыта от посторонних - в частности, он охотно рассказывает о троих сыновьях от нынешней жены Полины, а ведь есть и другие наследники...
«Я не потерял ни копейки»
63-летний Дибров - один из самых высокооплачиваемых телеведущих страны. Три года назад он был госпитализирован с микроинсультом, после чего решил написать завещание. Чувствует себя Дибров прекрасно, умирать не собирается, но захотел перестраховаться и защитить супругу финансово.
По словам Дмитрия Александровича, завещание он составил в пользу жены и матери троих своих несовершеннолетних сыновей, 34-летней Полины Дибровой. Помимо загородного дома, московской квартиры и дорогих автомобилей, у Диброва есть и банковские счета с приличными суммами, так как зарабатывает он очень и очень хорошо.
Недавно появились слухи, что финансовое положение Дмитрия пошатнулось из-за ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером?» (напомним, его теперь ведет Юлианна Караулова). На самом деле зарплата Диброва на Первом канале фиксированная и не зависит от числа вверенных ему телепроектов.
«Я ни копейки не потерял!» - сообщил он журналистам. Сейчас Дибров ведет на Первом канале программу «Антропология» в рамках проекта «Подкаст. Лаб», а также думает над идеей нового шоу. Недавно Дибров получил работу на платформе VK Видео - здесь он ведет музыкально-психологическое шоу «Сессия», где интервьюирует модных музыкантов. Проект стартовал успешно: к примеру, у выпуска с Бастой было три миллиона просмотров.
Также Дибров ведет частные мероприятия - это плюс миллион рублей к семейному бюджету за один вечер. По оценкам экспертов, в месяц Дмитрий зарабатывает около пяти миллионов рублей. То есть не бедствует. Тогда почему же он лишил наследства своих детей от других браков?
Денис до сих пор обижен на отца
Середина 80-х, Дмитрий гуляет со своим первенцем Денисом. Фото: личный архив
Своего первенца Дмитрий не видел почти 20 лет. Старший сын родился у Диброва в первом браке - сейчас Денису уже 38 лет. Первый раз Дмитрий женился на 19-летней красавице москвичке Эльмире. Теща будущей звезды не приветствовала брак дочки с провинциалом, который приехал покорять столицу из Ростова-на-Дону. Дибров прожил с первой женой три года: «Мы встретились, полюбив, Дениска у нас по залету. Потом разошлись. Тот, кто женился в двадцать с небольшим, не имеет мозгов.
А тот, кто не женился, не имеет сердца. У нас не было мозгов, но было сердце». Через три года после развода у Диброва уже во втором браке родилась дочь Лада. Молодой отец строил карьеру и, конечно, уделять время сыну и бывшей жене не мог, но алименты платил, общался с Эльмирой, знал, как растет сын, следил за его карьерой (Денис Дибров учился в Институте телевидения и радиовещания, потом работал режиссером на одном из телеканалов). При этом Денис был обижен на отца, не мог простить его разрыв с матерью и с папой до сих пор не общается.
Дибров тоже говорит о сыне редко: «Я думаю, что с Денисом все в порядке, потому что у него чудесная мама и отчим - это мой близкий друг в прошлом… Наверное, нет потребности общения (и у него, и у меня). Это никакой трагедии за собой не несет, он взрослый человек. Бывает, кому-то нужен отец, а кому-то нет».
Что касается 34-летней дочери телеведущего от второго брака, то Лада удачно вышла замуж, и за нее отец тоже не волнуется - о ней позаботится муж. С ее мамой Ольгой Дмитрий прожил семь лет, после развода она уехала в Париж, и Дибров оплачивал учебу Лады в элитной школе во Франции.
Единственная дочь телеведущего Лада училась во Франции - там же она вышла замуж. Фото: соцсети
Потом она окончила университет, осталась жить в Париже, работала на французском ТВ, а затем нашла занятие по душе - сопровождение российских делегаций, туристов. Четыре года назад Лада родила дочь Мию и погрузилась в материнские хлопоты. Об отце внучки Дибров говорит так: «Из всех парижан моя дочь выбрала армянина. Теперь я армянский дедушка!»
С учетом специфики отношений Диброва со старшими детьми можно предположить, что Дмитрий определил главной наследницей Полину для того, чтобы у нее была возможность позаботиться о троих их несовершеннолетних сыновьях. Ну а Лада с Денисом, как мы уже поняли, вполне могут позаботиться о себе сами.