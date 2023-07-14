Сыграла Светку Букину, стала многодетной мамой: как сложилась карьера и личная жизнь звезды «Счастливы вместе» Дарьи Сагаловой

Школу Дарья окончила с серебряной медалью и встала перед выбором – пойти туда, куда лежит душа, то есть на хореографический факультет, либо послушать родителей и получить «серьезную» экономическую специальность. В итоге документы абитуриентка подала в оба вуза, и в каждый прошла. Тогда пришлось принимать волевое решение – и Сагалова предпочла творчество в МГУКИ экономике в Плехановке.

Театральная карьера

Выходить на театральную сцену Сагалова начала еще школьницей – ее заметил директор Государственного театра киноактера на выступлении танцевального коллектива и пригласил сыграть в спектакле «Золушка» главную героиню.

Девушка начала репетировать, но постановку отменили, однако взамен Сагалова появилась в массовке пьесы «Щелкунчик». В 2003 году, как только девушка окончила школу, ее взяли в труппу театра. Параллельно девушка посещала кастинги в надежде попасть в кино.

Кинокарьера

И в 2005 году ей улыбнулась удача – ее утвердили на роль Риммы в драме «Одиночество любви». В том же году Дарья появилась в эпизоде фильма «Мечтать не вредно». Хореографический талант пригодился Сагаловой для роли в молодежном сериале «Клуб» в 2006 году – она сыграла танцовщицу Умку.