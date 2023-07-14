Сыграла Светку Букину, стала многодетной мамой: как сложилась карьера и личная жизнь звезды «Счастливы вместе» Дарьи Сагаловой

Российские телезрители знают Дарью Сагалову как Светку Букину из сериала «Счастливы вместе». И уже обрадовались, что вновь увидят ее на экранах — продолжению про семейку из Екатеринбурга быть. Актриса уже подтвердила свое участие и очень этому рада. А мы пока решили вспомнить, как сложился путь Сагаловой в кинематографе и с кем она счастлива в личной жизни.
Детство
Дарья Дмитриевна Сагалова родилась в Подольске 14 декабря 1985 года в семье экономистов. С детства девочка занималась танцами, куда отвела ее бабушка, бывшая балерина. Сцена увлекла маленькую артистку, и она очень быстро добилась успеха, стала солисткой и выступала на различных конкурсах и фестивалях: «Золотой ключик», «Лики любви», «Кинотавр», «Золотой овен».
Дарья Сагалова в детстве. Кадр из передачи «Мой герой»
Школу Дарья окончила с серебряной медалью и встала перед выбором – пойти туда, куда лежит душа, то есть на хореографический факультет, либо послушать родителей и получить «серьезную» экономическую специальность. В итоге документы абитуриентка подала в оба вуза, и в каждый прошла. Тогда пришлось принимать волевое решение – и Сагалова предпочла творчество в МГУКИ экономике в Плехановке.
Театральная карьера
Выходить на театральную сцену Сагалова начала еще школьницей – ее заметил директор Государственного театра киноактера на выступлении танцевального коллектива и пригласил сыграть в спектакле «Золушка» главную героиню.
Девушка начала репетировать, но постановку отменили, однако взамен Сагалова появилась в массовке пьесы «Щелкунчик». В 2003 году, как только девушка окончила школу, ее взяли в труппу театра. Параллельно девушка посещала кастинги в надежде попасть в кино.
Кинокарьера
И в 2005 году ей улыбнулась удача – ее утвердили на роль Риммы в драме «Одиночество любви». В том же году Дарья появилась в эпизоде фильма «Мечтать не вредно». Хореографический талант пригодился Сагаловой для роли в молодежном сериале «Клуб» в 2006 году – она сыграла танцовщицу Умку.
Дарья Сагалова в фильме «Никогда не забуду тебя». Кадр из фильма
В том же году Дарья прошла кастинг в комедийный сериал «Счастливы вместе», который сделал ее знаменитой.
«Счастливы вместе»
Ситком «Счастливы вместе» – это российская адаптация американского сериала «Женаты… с детьми», первый и очень успешный многосерийный проект канала ТНТ. История продавца обуви из Екатеринбурга Гены Букина, которого исполнил Виктор Логинов, и его жены Даши (Наталья Бочкарева) зацепила телезрителей и надолго приковала к экранам телевизоров.
Семейка Букиных. Кадр из сериала «Счастливы вместе»
Дарья Сагалова прошла кастинг на роль дочки Букиных Светки. Необремененная интеллектом блондинка только и думает о том, как затусить и найти себе крутого парня. У нее есть младший брат Рома (Александр Якин), также в квартире живет пес Барон, а по соседству – семья Полено. Ситуационная комедия сразу сделала актеров звездами, на экраны вышло несколько сезонов до 2013 года.
Дарья Сагалова в роли Светы Букиной. Кадр из сериала «Счастливы вместе»
Идеальная фигура Сагаловой, рост 163 см и вес 49 кг сделали из нее секс-символа эпохи. Девушку приглашали на фотосессии в глянцевые журналы, за ней бегали толпы поклонников. Горячие фото красотки в журнале Maxim в 2008 году порадовали многомиллионную читательскую аудиторию – Дарья была признана изданием самой сексуальной женщиной страны.
Дарья Сагалова в бикини. Фото: соцсети
Параллельно с работой в ситкоме Сагалова снималась в других проектах, чтобы не застревать в одном амплуа – она боялась, что роль легкомысленной блондинки сделает ее заложницей. Она снялась в сериале «Волчица» (2006), фильмах «На реке Девице» (2006) и «Ночные сестры» (2007). Также актриса появилась в эпизоде «Ералаша» в 2011 году, сыграв продавщицу в книжном магазине, и снялась в главной роли в детективе «По горячим следам».
Телевидение
Прославившись, актриса стала желанной гостьей на многих телешоу. В 2007 года Дарью пригласили в «Битву экстрасенсов», где она пряталась от участников в многоквартирном доме, а они должны были угадать, в какой именно квартире.
Дарья Сагалова и Антон Ковалев в шоу «Танцы со звездами». Фото: Global Look Press
В 2008 году она стала участницей шоу «Танцы со звездами». Пару ей составил Антон Ковалев, и они очень быстро выбились в лидеры проекта, а также заслуженно заняли первое место. На Первом канале актриса вошла в число игроков шоу «Большие гонки» и стала одной из лучших участниц.
Дарья Сагалова на ток-шоу «Я права». Фото: соцсети
В качестве ведущей Сагалова проявила себя в 2013 году. В рамках телепрограммы «НТВ утром» она вела шоу «Пять ответов» и «Гостевая рубрика». А через год появилась на «Ю» — стала вести ток-шоу «Я права».
Танцы
С любимыми танцами Сагалова, кажется, не расставалась никогда. И когда окончила МГУКИ в 2009 году, то открыла собственную студию хореографии Show Time Dancer. В стенах школы профессиональные преподаватели стали обучать и детей, и взрослых самым разнообразным танцевальным направлениям.
В 2019 году Дарья со своим шоу-балетом посетила фестиваль итальянской культуры «Тьеполо-fest III» в музее-усадьбе «Архангельское».
Жизнь после «Счастливы вместе»
Когда ситком «Счастливы вместе» завершился, Сагалова еще некоторое время снималась в кино. В 2014 году на экраны с участием Дарьи в главной роли вышел сериал «Тайный город». Спустя четыре года актриса появилась в комедийном сериале «Улетный экипаж» в роли стюардессы, а через год вернулась во второй сезон проекта.
Дарья Сагалова на съемках сериала «Улетный экипаж». Фото: соцсети
К предложениям о работе она относится очень щепетильно, стараясь больше времени и внимания уделять своей студии, семье и детям, которых у актрисы трое.
Личная жизнь
Многодетной мамой Сагалова стала в браке с бизнесменом Константином Масленниковым. Он старше нее на 4 года, и свадьбу пара сыграла тайно в 2011 году. Летом того же года звезда родила первенца – дочку Елизавету. В 2015 году на свет появилась Стефания, а в 2019 году – Милослава. Многодетная мама тщательно скрывала дочек, и лишь со временем стала их показывать в соцсетях.
Дарья Сагалова с мужем Константином Масленниковым и дочками. Фото: Global Look Press
Познакомил Дарью с будущим мужем актер Алексей Чадов. Этой паре, кстати, приписывали роман, слухи о котором пустила слух сама Сагалова. Но между звездами была и продолжается только дружба.
Дарья Сагалова и Алексей Чадов. Фото: соцсети
Известно также, что в 2009 году Сагалова собиралась замуж за бойфренда Максима, с которым жила 2 года в гражданском браке. И даже планировала беременность. Но пара рассталась.
Карьера сегодня
Летом 2023 году стало известно о съемках продолжения истории про семейку из Екатеринбурга. И Сагалова уже подтвердила свое участие. Сериал с названием «Букины» снимает Сарик Андреасян, и исполнительница роли Светки поделилась впечатлениями.
«Первая сиюсекундная эмоция — это радость. Вернуться в детство, окунуться в ту атмосферу. Понятно, что не будет столько серий как раньше, но просто ностальгия по классному институтскому времени», — рассказала Woman.ru Дарья Сагалова.
Также Дарья играет в антрепризах и продолжает развивать свою школу танцев, воспитанники которой выступают на самых разных площадках.
Дарья Сагалова с воспитанниками школы танцев. Фото: соцсети