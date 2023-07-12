Аманда Сейфрид - настолько дрянная девчонка, что мамма миа!

Кто такая Аманда Сейфрид?
Аманда Сейфрид начала сниматься в мыльных операх, а затем получила известность благодаря ролям второго плана в хитовом фильме «Дрянные девчонки» и сериале HBO «Большая любовь».
Ее первая главная роль в кино была в фильме «Мамма Миа!», в котором вместе с ней снимались Мерил Стрип и Пирс Броснан. Затем Сейфрид сыграла в номинированном на «Оскар» фильме «Отверженные» и получила признание критиков за главную роль в фильме «Лавлейс».
Ранние годы
Сейфрид родилась 3 декабря 1985 года в Аллентауне, штат Пенсильвания. Ее отец Джек работал фармацевтом, а мать Энн была эрготерапевтом. Аманда выросла в дружной семье.
«Моя старшая сестра Дженн - моя лучшая подруга, - говорит она. - Мои родители до сих пор вместе. Они были замечательными родителями».
Сейфрид начала работать моделью в 11 лет и появилась на обложках трех книг писательницы Франсин Паскаль. С раннего возраста она страдала от приступов тревоги. Девушка утверждает, что это было полезно.
«Такая тревога во мне, такая одержимость, была полезной, - сказала она журналу Allure. - Я использую ее в своей актерской игре. Это то, от чего я не хочу отказываться, потому что это дает мне преимущество».
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Аманда Сейфрид. Фото: Global Look Press
В подростковом возрасте Аманда занималась оперным искусством с преподавателем голоса. Ее первая роль случилась в 15 лет, она сыграла Люси Монтгомери в мыльной опере «Как вращается мир» (2000). Затем она сыграла Джони Стеффорд в другой мыльной опере, «Все мои дети» (2002).
В связи с актерской деятельностью девушка пропускала много занятий в средней школе в Аллентауне (штат Пенсильвания), хотя ей все же удалось окончить ее в 2003 году. Она получила место в университете Фордхэм в Нью-Йорке, но роль в подростковом фильме изменила ее планы.
«Дрянные девчонки» и «Большая любовь»
Сейфрид сыграла роль Карен Смит, глупой популярной блондинки в хитовом фильме «Дрянные девчонки» (2004), написанном выпускницей шоу Saturday Night Live Тиной Фей. В фильме также сыграли Линдси Лохан и Рэйчел Макадамс.
«О, спасибо богу за «Дрянных девчонок»! Благодаря им я появилась на свет!» - отзывается актриса об этой картине.
«Дрянные девчонки». Фото: кадр из фильма 2004 года
В течение следующих двух лет Сейфрид сыграла несколько ролей второго плана на телевидении и в кино, например, в картинах «Девять жизней», «Американское оружие», «Альфа Дог» и «Вероника Марс».
Ее следующая заметная роль случилась в 2006 году - в драматическом сериале HBO «Большая любовь», в котором она сыграла одну из дочерей полигамной семьи. Аманда оставалась в сериале в течение четырех сезонов, после чего покинула проект и сосредоточилась на полнометражных фильмах.
Фильмография
Главная роль в музыкальном фильме «Мамма Миа!» (2008), основанном на песнях группы ABBA, вознесла Сейфрид на вершину славы. Вместе с Мерил Стрип, Пирсом Броснаном и Колином Фертом, молодая актриса сыграла Софи - девушку, желающую узнать личность своего отца перед свадьбой, а также спела одну из главных песен картины Gimme! Gimme! Gimme! Gimme!
«Мамма Миа!» стал хитом и собрал более 600 миллионов долларов по всему миру. Сейфренд повторила свою роль в сиквеле картины 2018 года.
Мерил Стрип и Аманда Сейфрид в фильме «Мамма Миа!» Фото: кадр из фильма 2008 года
В 2009-м у Аманды вышли еще несколько фильмах, включая «Тело Дженнифер», «Буги Вуги» и «Хлоя». 2010 и 2011 годы также были напряженными для актрисы. Она сыграла главные роли в фильмах, которые не получили признания критиков, но принесли приличные кассовые сборы, таких как «Дорогой Джон», «Письма к Джульетте», «Красная Шапочка» и «Время».
В начале 2012 года Сейфрид снялась в триллере «Игра на выживание» и сыграла Козетту в номинированной на «Оскар» экранизации «Отверженных». В 2013 году озвучила роль в мультфильме «Эпик», а также снялась в драме «Конец любви» и байопике «Лавлейс», в котором сыграла звезду фильмов для взрослых Линду Лавлейс, получив признание критиков.
В 2015-м она снялась в комедии «Третий лишний - 2» и фэнтези «Пэн: Путешествие в Нетландию», где сыграла мать Питера Пэна. Затем были фильмы «Последнее слово», «Дневник пастыря» и «Опасный бизнес». Она также сыграла заметную роль в семейном фильме 2019 года «Невероятный мир глазами Энцо», а затем озвучила персонажа Дафны в перезагрузке мультсериала «Скуби-Ду» 2020 года.
Аманду номинировали на премию «Оскар» за роль актрисы Мэрион Дэвис в фильме «Манк». А потом она снова вернулась в сериалы.
Аманда Сейфрид с мужем Томасом Садоски. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В 2016 году Сейфрид начала встречаться с актером Томасом Садоски, ее коллегой по фильму «Последнее слово». Пара поженилась в марте 2017-го, и в том же месяце Сейфрид родила своего первого ребенка - дочь Нину. Осенью 2020 года у пары родился сын Том.
Ранее она была связана романтическими отношениями с коллегами-актерами Домиником Купером, Райаном Филлиппом, Джошем Хартнеттом, Джастином Лонгом и Александром Скарсгардом.
У актрисы есть увлечение, которое отличает ее от других голливудских звезд. Это таксидермия.
«Когда таксидермия сделана хорошо, это удивительное произведение искусства, - сказала Аманда в одном из ток-шоу. - Я люблю животных, и за ними очень легко ухаживать, когда они мертвы».