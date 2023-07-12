Аманда Сейфрид - настолько дрянная девчонка, что мамма миа!

Кто такая Аманда Сейфрид?

Аманда Сейфрид начала сниматься в мыльных операх, а затем получила известность благодаря ролям второго плана в хитовом фильме «Дрянные девчонки» и сериале HBO «Большая любовь».

Ее первая главная роль в кино была в фильме «Мамма Миа!», в котором вместе с ней снимались Мерил Стрип и Пирс Броснан. Затем Сейфрид сыграла в номинированном на «Оскар» фильме «Отверженные» и получила признание критиков за главную роль в фильме «Лавлейс».

Ранние годы

Сейфрид родилась 3 декабря 1985 года в Аллентауне, штат Пенсильвания. Ее отец Джек работал фармацевтом, а мать Энн была эрготерапевтом. Аманда выросла в дружной семье.

«Моя старшая сестра Дженн - моя лучшая подруга, - говорит она. - Мои родители до сих пор вместе. Они были замечательными родителями».

Сейфрид начала работать моделью в 11 лет и появилась на обложках трех книг писательницы Франсин Паскаль. С раннего возраста она страдала от приступов тревоги. Девушка утверждает, что это было полезно.

«Такая тревога во мне, такая одержимость, была полезной, - сказала она журналу Allure. - Я использую ее в своей актерской игре. Это то, от чего я не хочу отказываться, потому что это дает мне преимущество».

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