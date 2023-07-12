Костомаров и Домнина, Вдовиченков и Лядова - 7 тайных свадеб звезд: почему их скрывали

Роман Алексея Чадова и Агнии Дитковските завершился походом в ЗАГС, о котором сообщили только самым близким. Закрытая вечеринка по этому поводу состоялась 24 августа 2012 года, в элитном ресторане в Подмосковье. Присутствовали самые близкие: мама Агнии – актриса Татьяна Лютаева, певец Николай Расторгуев, продюсер Игорь Жижикин и другие счастливчики.

В разгар праздника молодожены показали свои видео-признания в любви – этот момент стал невероятно трогательным и романтичным. Алексей и Агния познакомились на съемках фильма «Жара», их роман не был секретом для окружающих, но вот официальную регистрацию брака влюбленные решили скрыть от широкой публики. В 2014 году у них родился сын Федор, а спустя год пара рассталась.

Роман Костомаров и Оксана Домнина

Известные фигуристы поставили штампы в ЗАГСе 25 апреля 2014 года. И об этом еще долго никому не было бы известно, но новобрачных рассекретил Марат Башаров – он женился на Екатерине Архаровой неделей позже, и четверка друзей отправилась в свадебное путешествие в Сочи.

Причина, по которой Костомаров и Домнина скрыли свою свадьбу от общественности, в целом ясна: к тому времени они 7 лет жили вместе, у них подрастала дочь Анастасия, а в 2013 году у Оксаны начался роман с актером Владимиром Яглычем – они были партнерами в проекте «Ледниковый период». Возможно, это подтолкнуло Романа Костомарова к решению жениться.

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

