Костомаров и Домнина, Вдовиченков и Лядова - 7 тайных свадеб звезд: почему их скрывали

В минувшие выходные стало известно о тайной свадьбе экс-теннисистки Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса – они поженились через 20 лет совместной жизни, за это время у них родились сын и две дочери.
А недавно выяснились обстоятельства еще одной засекреченной свадьбы: актер Андрей Чадов женился на Анастасии Виноградовой еще год назад, после 6 лет совместной жизни, но не спешил рассказывать об этом. Вспомним другие тайные свадьбы знаменитостей и попробуем разобраться: почему они молчали?
Алексей Чадов и Агния Дитковските
Алексей Чадов и Агния Дитковските. Фото: кадр из фильма «Жара»
Роман Алексея Чадова и Агнии Дитковските завершился походом в ЗАГС, о котором сообщили только самым близким. Закрытая вечеринка по этому поводу состоялась 24 августа 2012 года, в элитном ресторане в Подмосковье. Присутствовали самые близкие: мама Агнии – актриса Татьяна Лютаева, певец Николай Расторгуев, продюсер Игорь Жижикин и другие счастливчики.
В разгар праздника молодожены показали свои видео-признания в любви – этот момент стал невероятно трогательным и романтичным. Алексей и Агния познакомились на съемках фильма «Жара», их роман не был секретом для окружающих, но вот официальную регистрацию брака влюбленные решили скрыть от широкой публики. В 2014 году у них родился сын Федор, а спустя год пара рассталась.
Роман Костомаров и Оксана Домнина
Известные фигуристы поставили штампы в ЗАГСе 25 апреля 2014 года. И об этом еще долго никому не было бы известно, но новобрачных рассекретил Марат Башаров – он женился на Екатерине Архаровой неделей позже, и четверка друзей отправилась в свадебное путешествие в Сочи.
Причина, по которой Костомаров и Домнина скрыли свою свадьбу от общественности, в целом ясна: к тому времени они 7 лет жили вместе, у них подрастала дочь Анастасия, а в 2013 году у Оксаны начался роман с актером Владимиром Яглычем – они были партнерами в проекте «Ледниковый период». Возможно, это подтолкнуло Романа Костомарова к решению жениться.
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Фото: Global Look Press
Они уже были известными актерами, когда встретились на съемках фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Между Еленой Лядовой и Владимиром Вдовиченковым разгорелся роман. Они появились как пара уже в мае 2014-го – на Каннском кинофестивале. Затем их видели на «Кинотавре» - они без стеснения целовались на пляже, однако на все вопросы отделывались фразой «Без комментариев».
И вот на вручении кинопремии «Ника» журналисты и зрители увидели Елену Лядову с красноречивым кольцом на «том самом» пальце. Сама актриса, впрочем, традиционно ничего объяснять не стала, но близкие к актерам источники подтвердили – да, они поженились. Интересно, что 34-летняя Лядова вышла замуж впервые, а для 43-летнего Вдовиченкова этот брак стал уже пятым.
Гарик Харламов и Кристина Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Global Look Press
В августе 2013 года Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о том, что они вот уже два месяца как муж и жена. Эта новость шокировала всех, кто их знал: ведь Гарик только-только развелся с Юлией Лещенко, причем развод сопровождался большими сложностями из-за имущественных вопросов.
Потом и вовсе началось какое-то кино: Лещенко опротестовала их развод, и Харламов неожиданно оказался «двоеженцем». Брак с Кристиной был аннулирован. Вскоре у влюбленных родилась дочь Анастасия. Однако их семейное счастье продлилось недолго. В 2019 году вышел фильм «Текст», и Кристину стали критиковать из-за откровенной сцены с ее участием. Многие предполагали, что именно этот скандал и стал главной причиной последовавшего спустя год развода.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети
Первые сообщения о свадьбе резидента Comedy Club и гимнастки появились в 2013 году, причем 1 апреля – так что многие восприняли эти известия как розыгрыш. Но позднее все подтвердилось: оказалось, что Павел и Ляйсан поженились еще осенью 2012-го, но не афишировали этот факт. Они познакомились и подружились на одном из мероприятий.
Некоторое время они были просто друзьями, но потом у Ляйсан случилось горе – она потеряла маму, и именно Павел в тот момент оказался рядом и поддержал ее. Они поняли, что любят друг друга, и оформили свои отношения, никому ничего не сказав. «Рассекретились» молодые супруги только весной 2013-го – Ляйсан была уже беременной, и скрывать это было невозможно. Сейчас супруги воспитывают двоих детей – сына Роберта и дочь Софию.
Оксана Федорова и Андрей Бородин
Оксана Федорова и Андрей Бородин с детьми. Фото: соцсети
Знаменитая телеведущая Оксана Федорова стала женой Андрея Бородина в сентябре 2011. Церемония проходила в обстановке строгой секретности – влюбленные не захотели афишировать это событие, возможно, из-за службы Андрея – он офицер ФСБ.
«Мы не хотели шумихи, хотелось сделать все очень скромно, не выставлять личное напоказ. Это ведь все-таки наш с Андреем праздник», - объяснила позднее Оксана.
Поначалу она оставила себе прежнюю фамилию, это предложил жених, сказав: «Тебя все знают как Федорову». Но, едва отъехав от ЗАГСа, Оксана решила вернуться – и попросила сотрудников поменять документы, записав ее на фамилию мужа. Это решение пришло спонтанно, ей захотелось подчеркнуть свою близость с Андреем. Супруги воспитывают двоих детей – Федора и Елизавету.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: соцсети
Они познакомились еще совсем юными, начинающими певцами, в 2003 году. Но роман начался далеко не сразу – поначалу они просто общались при случайных встречах. В 2009-м Алексей позвал Юлю на свой концерт, потом она сделала ответный шаг. Вскоре они поняли, что влюбились, и начали жить вместе.
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Однако поклонникам звездной пары пришлось ждать долгих 6 лет, прежде чем стало известно об их браке. Алексей и Юлия обставили все таинственно и романтично: сначала тихо расписались в московском загсе, а потом устроили закрытое торжество в Испании, на которое позвали только самых близких – 12 человек. В 2017 году у пары родилась дочь, которой дали красивое имя Амелия.