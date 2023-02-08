Личная жизнь Романа Костомарова: как Анна Семенович чуть не «увела» фигуриста у Татьяны Навки

8 февраля прославленному фигуристу Роману Костомарову исполняется 46 лет. Рядом с ним сейчас - Оксана Домнина: жена, вместе с которой спортсмену пришлось пройти многое.
Первая партнерша
Роман Костомаров родился в Москве, в самой простой семье: его мама работала поваром, отец был электриком. Мальчик рос активным и спортивным: занимался плаванием, гимнастикой… А в 9 лет впервые встал на коньки. И этот вид спорта победил в его душе все остальные: Роман стал фигуристом. Его первой партнершей была Катя Давыдова – они довольно долго катались вместе, причем вполне успешно: побеждали на юниорских состязаниях.
Как Семенович чуть не «увела» Костомарова у Навки
Повзрослев, Роман сменил тренера: его наставницей стала легендарная спортсменка Наталья Линичук. Он начал кататься в паре с Татьяной Навкой. Однако вскоре у молодого фигуриста появилась другая партнерша – Анна Семенович. Впрочем, это продлилось недолго. Костомаров решил вернуться к Навке, считая ее более «техничной», а дуэт с ней – более перспективным. И не ошибся.
Зажигательная «Кармен» и олимпийское золото
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Global Look Press
Правда, пришлось многим пожертвовать: перебраться в США, где проходили тренировки под руководством тогдашнего мужа Татьяны, Александра Жулина. В далеком Нью-Джерси Роман жил у своих друзей: откуда было взяться собственному жилью?
Наградой стал успех: пара Навка-Костомаров стремительно двигалась вперед, в 2006 году зрители восторженно бушевали во время награждения олимпийских чемпионов в Турине, - все были влюблены в этих красивых стройных русских, Романа и Таню, сразивших поклонников обжигающим танцем «Кармен». Золотая медаль была, безусловно, заслуженной.
Подруга жены
К тому времени Костомаров давно уже знал Оксану Домнину. Но в этом знакомстве пока не было ничего романтического: она была подругой его девушки Юлии Лаутовой, фигуристки, выступавшей за сборную Австрии. В 2004 году Роман и Юлия поженились, и Оксана была на их свадьбе свидетельницей. А вскоре после свадьбы отношения Романа и Юлии дали трещину. Молодая жена ушла из большого спорта, у нее появилось много свободного времени, а Костомаров был постоянно занят – тренировки, соревнования… Юлия упрекала его в недостатке внимания. Супруги все больше отдалялись друг от друга.
И однажды Роман признался себе в том, о чем старался не думать: его все сильнее тянет к Оксане Домниной. Их роман разгорался постепенно, но в конце концов привел к закономерному финалу: Костомаров расстался с Лаутовой. С ним рядом теперь постоянно была Оксана, они появлялись вместе на всех мероприятиях, и однажды объявили о том, что решили жить вместе.
Никакого ЗАГСа!
А как же свадьба? С этим Роман не торопился: он уже был официально женат, и видел, к чему это может привести, - к разрыву. Даже в 2011 году, когда Оксана родила дочь Настю, он не изменил своего решения, продолжая жить с матерью своего ребенка гражданским браком. Оксане, конечно, хотелось надеть белое платье и стать «законной» женой. Но любимый не спешил делать предложение.
Роман с Яглычем
Оксана Домнина и Владимир Яглыч. Фото: Global Look Press
Когда их дочке исполнилось два года, Оксана Домнина вышла на лед в составе участников шоу «Ледниковый период». А совсем скоро заговорили о романе фигуристки с ее партнером – актером Владимиром Яглычем. Оксана ушла от Романа. И она сама, и Яглыч охотно комментировали свои отношения, утверждая, что это не просто роман, что все серьезно. Некоторое время они жили вместе, Владимир принимал участие в воспитании дочери Оксаны.
Тайная свадьба
Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: Global Look Press
Но потом поклонников знаменитой пары, как громом, поразило новое известие: Оксана Домнина вернулась к Роману Костомарову! В 2014 году они отпраздновали свадьбу и прошли обряд венчания в храме. Они хотели сделать это тихо, без громких газетных заголовков, втайне. Но Марат Башаров, один из гостей, проговорился журналистам – и тайное стало явным.
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Испытания, через которые прошли влюбленные, закалили их чувства и сделали особенно прочными. В 2016-м Оксана родила сына Илью, так что теперь в их семье – «полный комплект». И сын, и дочка увлекаются теннисом.
До последнего времени Роман активно выступал в ледовых шоу. 10 января 2023 года спортсмен попал в больницу с тяжелой пневмонией. Долгое время он находился буквально между жизнью и смертью. Сейчас семья Романа Костомарова проходит очень тяжелое испытание. Мы все преклоняемся перед мужеством Романа и желаем самой яркой звезде «Ледникового периода» и его близким сил, терпения и стойкости.