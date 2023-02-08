Личная жизнь Романа Костомарова: как Анна Семенович чуть не «увела» фигуриста у Татьяны Навки

Правда, пришлось многим пожертвовать: перебраться в США, где проходили тренировки под руководством тогдашнего мужа Татьяны, Александра Жулина. В далеком Нью-Джерси Роман жил у своих друзей: откуда было взяться собственному жилью?

Наградой стал успех: пара Навка-Костомаров стремительно двигалась вперед, в 2006 году зрители восторженно бушевали во время награждения олимпийских чемпионов в Турине, - все были влюблены в этих красивых стройных русских, Романа и Таню, сразивших поклонников обжигающим танцем «Кармен». Золотая медаль была, безусловно, заслуженной.

Подруга жены

К тому времени Костомаров давно уже знал Оксану Домнину. Но в этом знакомстве пока не было ничего романтического: она была подругой его девушки Юлии Лаутовой, фигуристки, выступавшей за сборную Австрии. В 2004 году Роман и Юлия поженились, и Оксана была на их свадьбе свидетельницей. А вскоре после свадьбы отношения Романа и Юлии дали трещину. Молодая жена ушла из большого спорта, у нее появилось много свободного времени, а Костомаров был постоянно занят – тренировки, соревнования… Юлия упрекала его в недостатке внимания. Супруги все больше отдалялись друг от друга.

И однажды Роман признался себе в том, о чем старался не думать: его все сильнее тянет к Оксане Домниной. Их роман разгорался постепенно, но в конце концов привел к закономерному финалу: Костомаров расстался с Лаутовой. С ним рядом теперь постоянно была Оксана, они появлялись вместе на всех мероприятиях, и однажды объявили о том, что решили жить вместе.

Никакого ЗАГСа!

А как же свадьба? С этим Роман не торопился: он уже был официально женат, и видел, к чему это может привести, - к разрыву. Даже в 2011 году, когда Оксана родила дочь Настю, он не изменил своего решения, продолжая жить с матерью своего ребенка гражданским браком. Оксане, конечно, хотелось надеть белое платье и стать «законной» женой. Но любимый не спешил делать предложение.

Роман с Яглычем

