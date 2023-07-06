«На нем было нацарапано мое имя»: Роза Сябитова рассказала о самой дорогой семейной реликвии

С 1 июля в Москве на 5, 3% выросли тарифы за городской телефон. Многие москвичи в соцсетях уверяют, что не обратили внимание на эту новость, поскольку давно забыли о домашней связи. Ведь мобильники сейчас есть практически у всех.

Но тем не менее немало жителей нашей страны все-таки пользуются услугами стационарного телефона и не собираются изменять своей привычке. Одна из таких хранительниц традиций – телеведущая Роза Сябитова. Как оказалось, у нее дома хранятся реликвии с удивительными историями, тянущими на сюжет ретро-фильма.