«На нем было нацарапано мое имя»: Роза Сябитова рассказала о самой дорогой семейной реликвии

С 1 июля в Москве на 5, 3% выросли тарифы за городской телефон. Многие москвичи в соцсетях уверяют, что не обратили внимание на эту новость, поскольку давно забыли о домашней связи. Ведь мобильники сейчас есть практически у всех.
Но тем не менее немало жителей нашей страны все-таки пользуются услугами стационарного телефона и не собираются изменять своей привычке. Одна из таких хранительниц традиций – телеведущая Роза Сябитова. Как оказалось, у нее дома хранятся реликвии с удивительными историями, тянущими на сюжет ретро-фильма.
«У меня есть городской телефон, и я им пользуюсь. А в повышении тарифов нет ничего страшного, мы уже к ним привыкли. Нас уже мало чем удивишь, хотя и это очень неприятно.
А еще у меня дома хранится патефон, который достался мне от бабушки и имеет очень интересную историю, - поделилась воспоминаниями Роза Сябитова.
- Когда я была маленькой, бабушка пользовалась этим механическим проигрывателем. И однажды на самом патефоне, где находится коробочка для игл, я нацарапала слово «Роза». А потом бабушка его выбросила, и мы про него вообще забыли».
- Тянет на сюжет небольшого рассказа, как сказал бы Антон Павлович Чехов…
- Несколько лет назад на Первом канале выходила программа «Барахолка», которую вел Андрей Малахов. Я принимала в ней участие. (Смысл передачи заключался в том, что в каждом выпуске снимались люди, интересующиеся антиквариатом и старинными вещами.
И с помощью артистов и создателей программы они искали на блошиных рынках ценные предметы. И человек, который найдет в таком месте самую дорогую вещь, по замыслу программы отправлялся с ведущими в Париж – прим. ред).
И когда во время съемок я проходила по барахолке, то обнаружила там патефон. И каково же было мое удивление, когда, открыв коробочку для игл, я увидела там свое нацарапанное имя.
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Роза Сябитова. Фото: Михаил Фролов/ КП
Я часто вспоминала об этой реликвии, потому что это олицетворение моего детства. Мы на нем часто слушали пластинки, в основном татарские песни. И вот патефон вернулся ко мне и занял свое почетное место в доме. Инструмент отремонтировали, сейчас он в рабочем состоянии.
Также у нас есть ламповый проигрыватель, даже не помню уже какого поколения. А вот это символ моей юности, потому что у меня сохранились многие пластинки: и Abba, и Boney M, и Адриана Челентано. И я с большим удовольствием их слушаю. Возможно, эти вещи пригодятся про золотой запас.
Кстати, у меня до сих пор хранятся рубли, которые собирала моя свекровь. И по оценке тех специалистов, которые занимаются собиранием денег, я обладаю неплохим запасом.
- Смысл вашего рассказа в том, что не стоит ничего выбрасывать?
- Конечно. Какие-то вещи, возможно, и не имеют материальной ценности, но хранят о себе добрые воспоминания. Зачем прощаться с прошлым, которое оставляет после себя яркие эмоции? И потом, нужно же о чем-то рассказать внукам, не через Интернет же все вытаскивать.
Это что-то родное, традиции, переходящие из поколения в поколение. Не стоит разбрасываться хорошими и дорогими сердцу вещами!