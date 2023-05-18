«Привезла из Амстердама, реально черные!»: Сябитова похвасталась диковинными тюльпанами в своем саду

Роза Сябитова. Фото: Global Look Press.

Роза Сябитова сама занимается цветоводством и огородничеством.

Роза Сябитова уже давно живет в роскошном загородном доме и лично занимается садоводством. В последние годы под давлением дочери Ксении она стала отказываться от активной высадки овощей. Оставила только теплицы с огурцами и помидорами.

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Также у нее есть несколько фруктовых деревьев и ягодных кустов, много декоративных культур и цветов.

Особую гордость у Сябитовой вызывают ее черные тюльпаны, которые она смогла раздобыть в Голландии. Она продемонстрировала диковинные растения в личном блоге.

«Вот так выглядят черные тюльпаны, которые я привезла из Амстердама. Реально черные! Особенно, если посмотреть на наши тюльпаны», — сказала телеведущая.

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