«Привезла из Амстердама, реально черные!»: Сябитова похвасталась диковинными тюльпанами в своем саду

Роза Сябитова уже давно живет в роскошном загородном доме и лично занимается садоводством. В последние годы под давлением дочери Ксении она стала отказываться от активной высадки овощей. Оставила только теплицы с огурцами и помидорами.

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Также у нее есть несколько фруктовых деревьев и ягодных кустов, много декоративных культур и цветов.

Особую гордость у Сябитовой вызывают ее черные тюльпаны, которые она смогла раздобыть в Голландии. Она продемонстрировала диковинные растения в личном блоге.