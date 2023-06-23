«Вокруг много «добрых людей»: Марк Варшавер намекнул, кому выгодны слухи об алкоголизме Татьяны Кравченко

Актриса Татьяна Кравченко вновь оказалась в центре скандала. Народную артистку России снова обвиняют в злоупотреблении алкоголем. В Интернет попал снимок, на котором звезда сериала «Сваты» идет по улице под руку с двумя сопровождающими, поскольку не в состоянии передвигаться самостоятельно.

А в Телеграм-канале «Небожена» пишут, что Татьяну Эдуардовну видели «в дугу» пьяной в поезде. Мол, она едва держалась на ногах.

Прокомментировать эти слухи Teleprogramma.pro попросила директора театра «Ленком», где служит Татьяна Кравченко, Марка Варшавера. И он намекнул, что такие сплетни выгодны «добрым людям».

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