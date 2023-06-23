«Вокруг много «добрых людей»: Марк Варшавер намекнул, кому выгодны слухи об алкоголизме Татьяны Кравченко

Актриса Татьяна Кравченко вновь оказалась в центре скандала. Народную артистку России снова обвиняют в злоупотреблении алкоголем. В Интернет попал снимок, на котором звезда сериала «Сваты» идет по улице под руку с двумя сопровождающими, поскольку не в состоянии передвигаться самостоятельно.
А в Телеграм-канале «Небожена» пишут, что Татьяну Эдуардовну видели «в дугу» пьяной в поезде. Мол, она едва держалась на ногах.
Прокомментировать эти слухи Teleprogramma.pro попросила директора театра «Ленком», где служит Татьяна Кравченко, Марка Варшавера. И он намекнул, что такие сплетни выгодны «добрым людям».
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«Все это наглая ложь каких-то неудачников, которые просто завидуют Татьяне Эдуардовне. Она уникальная актриса, народная артистка, причем народная не только по званию, но и по любви зрителя.
Но, к сожалению, вокруг вьется много бездарных артистов. Конечно, есть талантливые, но иногда появляются и неталантливые тоже, - отметил Марк Варшавер.
- И вот таким образом возникают всякие выдумки про незаурядных личностей, про людей, которые своим талантом украшают российскую сцену. А вообще, мы гордимся, что у нас в театре есть такая замечательная актриса, как Татьяна Эдуардовна Кравченко. И придумывать, что она позволяет себе какие-то излишества, мы не позволим».
- Как вы думаете, кому и зачем выгодно распространять такие слухи?
- Знаете, это сложно сказать. Хотя я вам уже говорил, что вокруг много «добрых людей», например, бывшие друзья Татьяны Эдуардовны, с кем она раньше дружила, но перестала дружить из-за непонимания друг друга. Они могут вредить ей.
Да что тут разгадывать кроссворд? Татьяна Эдуардовна уникальная, и ей завидуют. И вот мой вам сказ.
Татьяна Кравченко в спектакле «Чиновник и женщина». Фото: Global Look Press
Напомним, в начале этого года Стас Садальский обвинил Татьяну Кравченко в том, что по ее вине в Санкт-Петербурге был сорван спектакль «Гвоздь сезона, или все билеты проданы».
Тогда артистка не появилась в театре в назначенное время, а все попытки связаться с ней оказались тщетными.И чтобы спасти положение, в постановку пришлось экстренно вводить другую актрису – Зою Буряк.
А Стас Садальский, кстати, бывший близкий друг Татьяны Кравченко намекнул на то, что у звезды сериала «Сваты» проблемы с алкоголем.
Однако позже сама актриса опровергла эти слухи. Также ее поддержал коллега по цеху, актер Александр Панкратов-Черный.