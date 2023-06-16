«У нее мало времени на работу в театре»: в «Ленкоме» отреагировали на увольнение Марии Мироновой

Директор «Ленкома» Марк Варшавер высказался об увольнении из театра известной актрисы, дочери именитой артистической пары Андрея Миронова и Екатерины Градовой Марии Мироновой.
Он уточнил, что, уйдя из театра, Мария Миронова все же осталась в нем на разовых ролях.
«У нее мало времени на работу в театре. При этом у Марии есть роль — она играет в спектакле «Шут Балакирев». Но ей нужно свободное время для съемок, фондов…
Она уникальная! Она знает мое отношение к ней. Мы очень уважаем ее и очень сожалеем, что она уходит из штата. Мария Миронова остается работать на разовых ролях. Если она захочет получить еще роль, я готов ей все предоставить. Она красивая, замечательная актриса», — прокомментировал Марк Варшавер уход Марии Мироновой.
Марк Варшавер. Фото: Global Look Press
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Напомним, об увольнении Марии Мироновой из «Ленкома» стало известно от актера Стаса Садальского. Об этом он сообщил в личном микроблоге, давая понять, что Миронова ушла из театра из-за Варшавера. Тот, в свою очередь, призвал не доверять высказываниям Стаса Садальского о нем.
«Об этом субъекте даже говорить не хочу!» — заявил Марк Варшавер.
По материалам starhit.ru