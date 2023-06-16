«У нее мало времени на работу в театре»: в «Ленкоме» отреагировали на увольнение Марии Мироновой

Директор «Ленкома» Марк Варшавер высказался об увольнении из театра известной актрисы, дочери именитой артистической пары Андрея Миронова и Екатерины Градовой Марии Мироновой.

Он уточнил, что, уйдя из театра, Мария Миронова все же осталась в нем на разовых ролях.

«У нее мало времени на работу в театре. При этом у Марии есть роль — она играет в спектакле «Шут Балакирев». Но ей нужно свободное время для съемок, фондов…

Она уникальная! Она знает мое отношение к ней. Мы очень уважаем ее и очень сожалеем, что она уходит из штата. Мария Миронова остается работать на разовых ролях. Если она захочет получить еще роль, я готов ей все предоставить. Она красивая, замечательная актриса», — прокомментировал Марк Варшавер уход Марии Мироновой.