Почему Наталья Варлей носит челку: история, леденящая кровь

Одним из самых ярких ее номеров был один — в котором она на головокружительной высоте играет на крошечной гармошке, концертине. На гастроли в Волгоград молодую артистку сопровождал ассистент — ведь нужно было таскать и устанавливать оборудование, весившее не одну сотню килограммов.

Обязанности ассистента взял на себя бывший однокурсник Наташи, Борис Руденко. Он рассчитывал вовсе не на дополнительную оплату — влюбленный парень надеялся, что неприступная красавица, наконец, обратит на него внимание. Приехав в Волгоград, парень снова заявил Наталье о своих чувствах. Но получил отказ.

«Когда понял, что результат нулевой, поставил «вопрос ребром»: либо я выхожу за него замуж, либо он отказывается ассистировать. Ясное дело, я притязания на мою свободу отвергла...» — вспоминала актриса позднее в книге воспоминаний «Канатоходка».

Рухнувший стул

Руденко, обидевшись, уехал. Вместо него ассистировать акробатке стал обычный униформист, незнакомый с тонкостями этого дела. И в какой-то момент, когда Наталья находилась под куполом, парень выпустил из рук веревку, удерживающую конструкцию. Трапеция с артисткой, вместо того чтобы плавно заскользить вниз, буквально рухнула. Ей удалось довольно мягко приземлиться.

Но, когда Варлей уже вздохнула с облегчением, на нее сверху грохнулся металлический стул, на котором она сидела на трапеции, играя на гармошке.

