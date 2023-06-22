Почему Наталья Варлей носит челку: история, леденящая кровь

Оказывается, сделать челку Наталье Варлей пришлось волей-неволей: из-за несчастного случая в цирке.
Цирк — наперекор проблемам со здоровьем
В детстве Наталья Варлей не носила челку. Фото: Global Look Press
В молодости Наталья Варлей была цирковой артисткой. Красивая изящная девушка бесстрашно взлетала под купол, поражая зрителей опасными и зрелищными номерами. Никто из восхищенных поклонников и не подозревал о том, что воздушной гимнасткой Варлей стала наперекор судьбе.
В детстве ей диагностировали заболевание сердца — ревмокардит. Врачи запрещали любые физические нагрузки. Но девочка увлеклась цирковым искусством. Ее уже было не остановить: Наташа записалась в цирковую студию, потом поступила в цирковое училище и начала выступать.
Влюбленный ассистент
Наталья Варлей в фильме «12 стульев». Фото: кадр из фильма
Одним из самых ярких ее номеров был один — в котором она на головокружительной высоте играет на крошечной гармошке, концертине. На гастроли в Волгоград молодую артистку сопровождал ассистент — ведь нужно было таскать и устанавливать оборудование, весившее не одну сотню килограммов.
Обязанности ассистента взял на себя бывший однокурсник Наташи, Борис Руденко. Он рассчитывал вовсе не на дополнительную оплату — влюбленный парень надеялся, что неприступная красавица, наконец, обратит на него внимание. Приехав в Волгоград, парень снова заявил Наталье о своих чувствах. Но получил отказ.
«Когда понял, что результат нулевой, поставил «вопрос ребром»: либо я выхожу за него замуж, либо он отказывается ассистировать. Ясное дело, я притязания на мою свободу отвергла...» — вспоминала актриса позднее в книге воспоминаний «Канатоходка».
Рухнувший стул
Руденко, обидевшись, уехал. Вместо него ассистировать акробатке стал обычный униформист, незнакомый с тонкостями этого дела. И в какой-то момент, когда Наталья находилась под куполом, парень выпустил из рук веревку, удерживающую конструкцию. Трапеция с артисткой, вместо того чтобы плавно заскользить вниз, буквально рухнула. Ей удалось довольно мягко приземлиться.
Но, когда Варлей уже вздохнула с облегчением, на нее сверху грохнулся металлический стул, на котором она сидела на трапеции, играя на гармошке.
Наталья Варлей в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Фото: кадр из фильма
Опытная артистка «сохранила лицо»: сделав вид, что ей нисколько не больно, она послала публике воздушный поцелуй и упорхнула за кулисы.
«Инспектор манежа широким жестом отправил меня на повторный «комплимент»... Зал ахнул еще раз: на глазах изумленной публики (а в зале была большая французская делегация) на моем доселе гладком лобике вырастала огромная сине-красная шишка!» — рассказывала артистка.
Челка спрятала шишку на лбу
Не помогли ни ледяные компрессы, ни другие методы: наутро шишка приобрела еще более устрашающий вид. А ведь надо было продолжать гастроли. И Наталья приняла решение: выстригла густую челку, которая скрыла раненый лоб. Да так и оставила эту прическу — оказалось, что она ей удивительно идет.
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Именно с этой челкой актрису узнали и полюбили зрители в фильме «Кавказская пленница». Челка стала «фирменным» отличием, визитной карточкой Натальи Варлей. Она не расстается с ней и сегодня.