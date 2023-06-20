Большой нос, проблемы с женой и сыном: из-за чего страдал любимец зрителей, звезда «Мимино» Фрунзик Мкртчян

Он был счастлив, женившись на красавице Донаре и став отцом двоих прелестных ребятишек. Но потом жизнь перестала напоминать сказку – в нее вошло нечто новое, грозное и неотвратимое.
Слишком большой нос
Фрунзик Мкртчян в молодости. Фото: кадр из фильма «О чем шумит река», 1958 г.
15-летним подростком Фрунзик начал подрабатывать – помощником киномеханика. И его настолько увлек волшебный мир кино, что он решил стать артистом. Может быть, тогда, думал он, над ним наконец-то перестанут насмехаться из-за большого носа – он и в самом деле был слишком крупным даже для армян. Парень стал заниматься в театральной студии.
И быстро сделал удивительное открытие: оказывается, то, что он привык считать недостатком – большой нос – на сцене превращалось в достоинство: он мог играть, например, Сирано де Бержерака и других ярких персонажей без грима! Да и вообще, такая особенность делала его ни на кого не похожим, что очень ценно для актера.
Окончив школу, Фрунзик поступил в Ереванский театральный институт. И еще студентом начал сниматься в кино. Популярность пришла к нему довольно быстро, он чувствовал себя на своем месте.
Любовь
Фрунзик Мкртчян и Донара. Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
А вот с личной жизнью все было не так просто. С первой женой Фрунзик расстался довольно быстро. Но он был молод и не видел в этом никакой драмы. Вскоре он познакомился с начинающей актрисой Донарой Пилосян – настоящей восточной красавицей с огромными бархатными глазами и черной длинной косой.
Между ними вспыхнула любовь, которая становилась только сильнее с каждым годом. Поженившись, они почти не расставались. Донара повсюду ездила с мужем и снялась вместе с ним в «Кавказской пленнице» - сыграла его экранную жену, опечаленную похищением Нины.
У супругов родились дети – дочь Нунэ и сын Вазген. Фрунзик был счастлив: у него была любимая семья, его обожала вся страна, каждая новая роль делала его еще более знаменитым. Но так продлилось недолго…
Истерики и скандалы
Еще недавно веселая и любящая Донара внезапно изменилась – стала ревнивой и подозрительной. Начались истерики и скандалы – жена упрекала Фрунзика в неверности: мол, он уходит из дома не на работу, а к любовнице. Актер нервничал, пытался объяснить, что жена неправа, - бесполезно. Скоро он стал избегать Донару. После спектакля отправлялся пить с друзьями, бродил по городу.
Страшный диагноз
Однажды друзья посоветовали ему обследовать супругу у врачей. Диагноз, поставленный психиатром, ошеломил и подкосил Мкртчяна: шизофрения. С этого момента его жизнь пошла совсем по другому сценарию. Известный актер отказывался от многих ролей – он был занят: возил жену к лучшим докторам Еревана, Москвы, ездил с ней даже к иностранным специалистам. Ничего не помогало: состояние Донары только прогрессировало. Находиться с ней рядом становилось все тяжелее. И после долгих уговоров Фрунзик согласился поместить неизлечимо больную жену в психиатрическую лечебницу. Он выбрал для нее самую лучшую – во Франции.
Второй удар
Фрунзик Мкртчян и Вахтанг Кикабидзе в фильме «Мимино». Фото: кадр из фильма
И вернулся к работе. Нужно было платить за лечение и содержание жены. Нужно было поднимать детей. Дочь повзрослела, вышла замуж и уехала с мужем в Аргентину. Фрунзик и Вазген остались вдвоем. И актер с ужасом начал замечать в поведении сына многое, что напоминало ему поведение жены. На этот раз он все понял гораздо быстрее: у него уже был горький опыт. Обратившись к медикам, он услышал подтверждение своих догадок: шизофрения. Мальчик унаследовал заболевание матери.
Это оказалось слишком тяжелой ношей для артиста. Он потерял интерес к жизни. Фрунзик продолжал сниматься и играть в театре, но в нем уже не было прежнего веселья и задора. Его глаза оставались печальными даже в самых смешных сценах. Немудрено: он не переставал думать о самых близких людях, запертых в психиатрической больнице и зная – мать и сын, случайно столкнувшись в коридоре, уже не узнают друг друга…
«Он очень страдал. Старался помогать многим, к примеру, привозил кому-то дефицитные лекарства из-за границы. Видимо, ему нужны были радость и благодарность других людей, чтобы хоть как-то заглушить собственную боль», - рассказывала подруга артиста, костюмер Анна Ермилова.
Светлая полоса – ненадолго…
Фото: кадр из фильма «Суета сует»
Так прошли годы. Потом, казалось, в жизни Мкртчяна наступили перемены к лучшему. Он познакомился с хорошей женщиной – ее звали Тамара Оганесян. Рядом с ней ему было тепло и уютно. Несколько лет они жили вместе. Но потом он снова остался в одиночестве. Фрунзику уже исполнилось шестьдесят, из театра он уволился, в кино сниматься тоже перестал. Он мечтал создать собственный театр – но для этого уже не оставалось сил.
«Фрунз желал смерти, он рвался к ней, он мечтал о ней, жестоко гася в себе жизненные инстинкты. Его не время погубило и не пристрастие к вину и табаку... Нет, он сознательно шел к своей погибели, не имея сил пережить болезнь сына и жены — огромное семейное горе», - признавался позднее брат актера, Альберт Мкртчян.
Его не стало 29 декабря 1993 года. Вся Армения горевала по смешному, нелепому, такому любимому артисту с большим носом и печальными глазами.
Судьба детей и жены
Дочь Фрунзе Мушеговича тоже не обошло стороной семейное проклятие. Нет, шизофрении у Нунэ не было. Зато молодую женщину внезапно настиг рак, и в 39 лет она умерла после неудачной операции. Сына артиста, Вазгена, не стало в 2003-м – он скончался из-за осложнений, вызванных его болезнью, ему был 31 год.
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Мкртчян не увидел, как умерли его дети, не узнал, что любимая жена тоже скончалась в лучшей лечебнице Франции. Его трагедия сделала его несчастным, зато он сумел подарить радость миллионам зрителей, которые и сегодня смеются, наблюдая за приключениями хитрого шофера Джабраилова в «Кавказской пленнице», простодушного и доброго Рубика из «Мимино» и других героев любимого армянского артиста.