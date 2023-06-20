Большой нос, проблемы с женой и сыном: из-за чего страдал любимец зрителей, звезда «Мимино» Фрунзик Мкртчян

А вот с личной жизнью все было не так просто. С первой женой Фрунзик расстался довольно быстро. Но он был молод и не видел в этом никакой драмы. Вскоре он познакомился с начинающей актрисой Донарой Пилосян – настоящей восточной красавицей с огромными бархатными глазами и черной длинной косой.

Между ними вспыхнула любовь, которая становилась только сильнее с каждым годом. Поженившись, они почти не расставались. Донара повсюду ездила с мужем и снялась вместе с ним в «Кавказской пленнице» - сыграла его экранную жену, опечаленную похищением Нины.

У супругов родились дети – дочь Нунэ и сын Вазген. Фрунзик был счастлив: у него была любимая семья, его обожала вся страна, каждая новая роль делала его еще более знаменитым. Но так продлилось недолго…

Истерики и скандалы

Еще недавно веселая и любящая Донара внезапно изменилась – стала ревнивой и подозрительной. Начались истерики и скандалы – жена упрекала Фрунзика в неверности: мол, он уходит из дома не на работу, а к любовнице. Актер нервничал, пытался объяснить, что жена неправа, - бесполезно. Скоро он стал избегать Донару. После спектакля отправлялся пить с друзьями, бродил по городу.

Страшный диагноз

Однажды друзья посоветовали ему обследовать супругу у врачей. Диагноз, поставленный психиатром, ошеломил и подкосил Мкртчяна: шизофрения. С этого момента его жизнь пошла совсем по другому сценарию. Известный актер отказывался от многих ролей – он был занят: возил жену к лучшим докторам Еревана, Москвы, ездил с ней даже к иностранным специалистам. Ничего не помогало: состояние Донары только прогрессировало. Находиться с ней рядом становилось все тяжелее. И после долгих уговоров Фрунзик согласился поместить неизлечимо больную жену в психиатрическую лечебницу. Он выбрал для нее самую лучшую – во Франции.

Второй удар

