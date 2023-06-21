Анастасия Волочкова о выпускном дочери: «Ее накрутили, вот в чем дело!»

- Я собираюсь штурмом брать лицей? После того как со мной поступили - мне неинтересно это мероприятие. Мне ничего не нужно брать штурмом, я в этом не нуждаюсь. Штурмом я брала балетный станок, с раннего детства разрабатывая свои данные, которых не было при поступлении в Академию русского балета.

В «Крокус Сити Холл», где будет проходить выпускной моей дочери, я приду для того, чтобы передать Ариадне цветы. Я даже в зал не буду заходить. В этом зале я танцевала сольные концерты. Ну, наверно, это справедливо, что на празднике не нашлось одного места для мамы моей доченьки. Но нашлись места для ее папы и всей его новоиспеченной семьи.

Разве это справедливо – девочка, которую я приводила за руку в первый класс и для которой я сделала все, хочет видеть на своем празднике папу с его новоиспеченной женой? Я эту девочку родила, а не ее мачеха! Ариадна не видела своего отца на протяжении шести лет! Коля Басков всегда приезжал к ней на дни рождения и дарил подарки, - а папы не было, понимаете? И сейчас она так со мной поступает…

«Расскажу правду - мне никто не запретит!»

- У меня есть принципы. Я приду в «Крокус Сити Холл». Мне никто не запретит это сделать. Я дам интервью журналистам. Расскажу им правду – по какой причине меня нет в зале. И пусть люди делают выводы сами.

- Получается, Ариадну связывают хорошие отношения с отцом и мачехой, раз она пригласила их на праздник?

- Новая жена Вдовина таскала мою дочь Ариадну по всем светским мероприятиям. Разве ее туда пустили бы без Ариадны? Нет! За счет моей дочери она делала себе рейтинги и поднималась… Не знаю, в чьих глазах. Они хотели меня растоптать. Но им это не удалось. Я остаюсь на вершине, я в моде, обо мне говорят. Любое мое слово приобретает вес.

Повторяю - никаким штурмом я не собираюсь ничего брать! Дочь не хочет меня видеть на выпускном… Что ж, они там будут – а мне там нечего делать. Мне это неинтересно.