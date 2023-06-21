Анастасия Волочкова о выпускном дочери: «Ее накрутили, вот в чем дело!»

В Сети появилась информация о новом скандале вокруг имени Анастасии Волочковой. Балерина, как выяснилось, не может попасть на выпускной своей дочери Ариадны. Количество мест на празднике ограничено, и Ариадна предпочла пригласить своего отца, Игоря Вдовина, и его новую жену.
Некоторые СМИ сообщили даже о том, что Анастасия Волочкова собирается брать штурмом здание «Крокус Сити Холла», в которой будет проходить торжество. Мы поговорили с артисткой на эту болезненную и сложную тему – и узнали много неожиданного.
- Анастасия, поделитесь своими планами: вы действительно не получили приглашения на выпускной Ариадны? Говорят, собираетесь прорываться в зал чуть ли не с боем…
- СМИ любят перевернуть все с ног на голову… Ариша проучилась в этом лицее два года. Она действительно сказала мне: «Мама, я не хочу, чтобы ты была на моем выпускном вечере». И назвала причину: она боится, что я отвлеку внимание от нее! Представляете себе такое? Моя дочь, которой я дала свою фамилию…
А если бы она была Ариадна Вдовина – она вообще кому-нибудь была бы интересна? Ариадна Волочкова с детства участвовала в моих спектаклях и концертах.
Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной. Фото: личный архив
- Почему так произошло, как вы считаете? Кто виноват?
- Ее накрутили – вот в чем дело! С одной стороны, ей «промывает» мозги моя собственная мама, с другой – ее отец, который у меня забрал все деньги. Они все кормились с моих рук, понимаете? И Вдовин, и моя мамаша, отбиравшая моих мужчин. Вот вам и ответ на вопрос.
- А что же со штурмом, Анастасия?
Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной. Фото: личный архив
- Я собираюсь штурмом брать лицей? После того как со мной поступили - мне неинтересно это мероприятие. Мне ничего не нужно брать штурмом, я в этом не нуждаюсь. Штурмом я брала балетный станок, с раннего детства разрабатывая свои данные, которых не было при поступлении в Академию русского балета.
В «Крокус Сити Холл», где будет проходить выпускной моей дочери, я приду для того, чтобы передать Ариадне цветы. Я даже в зал не буду заходить. В этом зале я танцевала сольные концерты. Ну, наверно, это справедливо, что на празднике не нашлось одного места для мамы моей доченьки. Но нашлись места для ее папы и всей его новоиспеченной семьи.
Разве это справедливо – девочка, которую я приводила за руку в первый класс и для которой я сделала все, хочет видеть на своем празднике папу с его новоиспеченной женой? Я эту девочку родила, а не ее мачеха! Ариадна не видела своего отца на протяжении шести лет! Коля Басков всегда приезжал к ней на дни рождения и дарил подарки, - а папы не было, понимаете? И сейчас она так со мной поступает…
«Расскажу правду - мне никто не запретит!»
- У меня есть принципы. Я приду в «Крокус Сити Холл». Мне никто не запретит это сделать. Я дам интервью журналистам. Расскажу им правду – по какой причине меня нет в зале. И пусть люди делают выводы сами.
- Получается, Ариадну связывают хорошие отношения с отцом и мачехой, раз она пригласила их на праздник?
- Новая жена Вдовина таскала мою дочь Ариадну по всем светским мероприятиям. Разве ее туда пустили бы без Ариадны? Нет! За счет моей дочери она делала себе рейтинги и поднималась… Не знаю, в чьих глазах. Они хотели меня растоптать. Но им это не удалось. Я остаюсь на вершине, я в моде, обо мне говорят. Любое мое слово приобретает вес.
Повторяю - никаким штурмом я не собираюсь ничего брать! Дочь не хочет меня видеть на выпускном… Что ж, они там будут – а мне там нечего делать. Мне это неинтересно.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press
- Анастасия, расскажите подробнее – неужели Вдовин годами не виделся с дочерью?
- На протяжении шести лет она его не видела. У Вдовина до меня была жена с тремя детьми, которую он сам бросил, встретив меня. А потом, в 2008 году, он оставил и нас, забрав у меня три с половиной миллиона долларов. И говорил, что он мне ничего не должен. Я сама растила и воспитывала свою дочь.
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А он за мои деньги всем своим детям обеспечивал обучение в платных учебных заведениях. Тогда как моя Ариша училась бесплатно в самых лучших школах. За обучение каждого из троих своих детей от первой жены он платил по 150 тысяч в месяц в Ломоносовской гимназии – полмиллиона в месяц! Из моих денег. Ничего, мы с Аришей справились без него и без этих денег.
Сейчас у него другая жена, у них ребенок. А я никогда не была его женой. Я – мать нашего общего ребенка. Но до сих пор у этого чувака прозвище – бывший муж Анастасии Волочковой. Не посмеяться ли нам над всей этой ситуацией? Мне, например, смешно!