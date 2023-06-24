Любовь нечаянно нагрянет: летние романы звезд

35-летняя Ольга Кузьмина к концу лета станет мамой второй раз. Звезде «Кухни» и «Чебурашки» (Ольга, напомним, озвучивала ушастого персонажа) долго удавалось скрывать и беременность, и имя отца ребенка, и все же имя счастливчика стало известно общественности.

Избранник Кузьминой - ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич из Минска. Познакомились Евгений и Ольга еще в 2021 году - Кузьмина как ведущая проекта «По секрету всему свету» снимала новый выпуск про Белоруссию. А Апанасевич организовал для программы один из экскурсионных туров.

У Кузьминой есть сын от первого брака, у Апанасевича - двое детей от прежних отношений. Теперь детей в этой семье будет еще больше. Кстати, в декрете артистка надолго задерживаться не планирует.

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Певица и танцор