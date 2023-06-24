Любовь нечаянно нагрянет: летние романы звезд

И кто сказал, что только весной людям кружит головы романтика? Лето - тоже вполне подходящее время для чувств, в которые, словно в теплое море, хочется окунуться с головой. Многие известные люди так и сделали.
Чебурашка и экскурсовод
Евгений обеспечит Ольге лучшие тарифы на экскурсии по Минску. Фото: соцсети
35-летняя Ольга Кузьмина к концу лета станет мамой второй раз. Звезде «Кухни» и «Чебурашки» (Ольга, напомним, озвучивала ушастого персонажа) долго удавалось скрывать и беременность, и имя отца ребенка, и все же имя счастливчика стало известно общественности.
Избранник Кузьминой - ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич из Минска. Познакомились Евгений и Ольга еще в 2021 году - Кузьмина как ведущая проекта «По секрету всему свету» снимала новый выпуск про Белоруссию. А Апанасевич организовал для программы один из экскурсионных туров.
У Кузьминой есть сын от первого брака, у Апанасевича - двое детей от прежних отношений. Теперь детей в этой семье будет еще больше. Кстати, в декрете артистка надолго задерживаться не планирует.
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Певица и танцор
Фото: Даниил Опарин
К своим 36 годам Полина Гагарина уже успела дважды развестись, у певицы сын Андрей и дочь Мия. И, возможно, на этом Полина не остановится, ведь сейчас она находится в романтических отношениях с танцором своего балета, 35-летним Стасом Миковым.
Парень родом из Йошкар-Олы, но уже давно работает в Москве. Последние пять лет он танцует в балете Гагариной, а это значит, что они постоянно вместе - на репетициях, концертах, съемках...
Стас был женат на своей коллеге, танцовщице балета группы «Руки Вверх!» Оксане Стратулат - супруги купили квартиру, сделали ремонт.
Фото: соцсети
Но в начале года Миков от жены ушел, а весной его заметили в столичном парке за ручку с Гагариной и компанию новоиспеченной паре составил сын певицы.
Кадет и детектив
Головин и Попова - тезки и родственные души, а теперь еще и без пяти минут супруги. Фото: соцсети
34-летний актер Александр Головин, хорошо знакомый всем по «Елкам» и «Кадетству», сделал предложение возлюбленной, 36-летней Александре Поповой, известной зрителям по одной из основных ролей в детективном сериале «След». Роман - служебный, ведь познакомились Александр и Александра в конце 2019 года на съемках документально-игрового фильма о скандале с участием футболистов Кокорина и Мамаева.
Головин (он играл Кокорина) так вспоминает первую встречу: «Когда мы снимали ситуацию в баре, Саша ко мне подошла и говорит: «Ты в курсе, что у него есть девушка темненькая?» Я отвечаю: «Не очень, я по сценарию иду». Она сказала, что играет девушку, влюбленную в героя, села ко мне на колени и поцеловала меня».
При этом после съемок Саша ни о каком продолжении не думала - мол, целовалась исключительно по работе. Но Головин уже загорелся и начал ухаживать.
Фото: соцсети
Интересно, что тот фильм про Кокорина и Мамаева так и не вышел, а вот отношения пары дошли до логического финала - недавно Головин подарил Поповой красивое помолвочное кольцо. Скоро пара отправится в загс.
Александра не считает препятствием для отношений скандальную историю, в которую как-то угодил Головин. Напомним, после мимолетного романа на съемках с визажисткой он узнал, что девушка ждет ребенка. Жениться актер отказался, но после установления отцовства платит дочери алименты - через суд добился, чтобы они не превышали двух минимальных размеров оплаты труда.
Попова говорит: «Нельзя оценивать людей по прошлым поступкам, у нас свои отношения. Они постепенно развивались, приобретали свою осознанность. Для меня это самое ценное. Дочь, сложные отношения - все это было за два года до нашего знакомства. Отношусь к этому, как к свершившемуся факту».
Фигурист и фигуристка
Эта пара способна выполнять элементы максимальной сложности. Фото: соцсети
Мастера фигурного катания Евгения Медведева и Дмитрий Чигирев перестали скрывать свои отношения. 23-летняя чемпионка мира и 22-летний парник, пока малоизвестный, вместе уже год, но только теперь «вышли из тени» - во время июньского отдыха на Мальдивах. Женя поделилась в блоге романтичным видео, на котором держит Диму за руку, обнимает и целует.
Фото: соцсети
Медведева так описывает внешность своего парня: «Высокий. Метр восемьдесят плюс. Брюнет». Впрочем, это мы и так знаем благодаря фото.
Фото: Марина Ленц/КП
Что еще известно об избраннике знаменитой фигуристки? Чигирев катается в паре с Екатериной Гейниш, в 2023 году они победили на всероссийских соревнованиях «Южный бриз» и на одном из этапов Кубка Москвы.
Телеведущая и «мужчина с крепким плечом»
Фото: соцсети
40-летняя Ксения Бородина после второго развода решила больше не рассказывать публике о новых женихах, однако за нее это сделал ее бывший муж, блогер Курбан Омаров. Напомним, телеведущая выгнала Омарова из дома и подала на развод из-за его измен еще два года назад, а теперь Курбан заявил, что Ксения крутит роман с его близким другом, 35-летним Трофимом Симищенко.
Курбан и Трофим дружили 15 лет, но сейчас, после того как Омаров обнародовал подробности личной жизни товарища, не разговаривают - просто молча бьют друг друга. Курбан не скрывает: «Мы выяснили свои отношения. Трофима, видимо, поднатаскали - мол, ты мужчина, иди и ответь! Вот он и приехал. Мы подрались! Но потом нас разняли».
Когда-то Курбан и Трофим (слева) дружили, а теперь устраивают из-за Ксении настоящее Бородинское сражение. Фото: соцсети
Трофим называет себя предпринимателем, правда, ни одного бизнес-проекта за ним не числится - перебивается случайными заработками. Но Бородина - дама обеспеченная, сама растит двух дочерей от двух браков.
Деньги для нее уже не главное: «Я сделала выбор в пользу человека, который дал мне колоссальную поддержку и помощь, крепкое плечо, которое мне было необходимо…»
Звезда соцсетей и певец
Фото: соцсети
21-летняя Валя Карнавал летом должна была сыграть свадьбу с коллегой-блогером, работающим под псевдонимом Саша Стоун, однако торжество внезапно отменилось - без объяснения причин. Но Валентина долго не тосковала в одиночестве и нашла нового поклонника. На днях на одной из светских вечеринок в Москве ее застукали в компании 27-летнего певца Джони - самого завидного холостяка нашего шоу-бизнеса. Джони за минувший год получил множество музыкальных премий.
Парень не спешит жениться, но предупреждает, что его мама-психолог должна будет одобрить избранницу сына:
«Мама живет рядом - соседняя дверь. Сто процентов - даже через лет 30 или 40 всегда буду рядом с семьей. Вообще по традиции я, как младший сын, должен быть всегда рядом с родителями. Даже если бы это не было традицией, я бы сам этого очень сильно хотел. Я еще не познал, что такое жена, дети, бытовуха и так далее. Не знаю, как это совмещать. Но моя мама найдет с каждой общий язык. Если это мой человек, то все получится классно».
Если Джони выберет Валю, его жизнь превратится в сплошной карнавал. Фото: соцсети, Иван Макеев/КП
Поклонницы Джони уже забросали в соцсетях Валю Карнавал гневными сообщениями - мол, она не пара такому парню.